Удар по эго Путина. О последствиях признания России страной-спонсором терроризма 19 мая, 14:38 Цей матеріал також доступний українською

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел после визита в Киев призвал президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма

«Думаю, это хорошая идея, и я бы поддержал ее, — сказал Макконнел. — Президент мог бы сделать это сам, и я призывал бы его сделать это».

Ранее в обеих палатах Конгресса зарегистрировали резолюции с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной-спонсором терроризма.

Видео дня

«Путин — террорист, и путинская Россия является одной из самых разрушительных сил на планете, — заявил во время презентации Сенатской резолюции ее соавтор, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. — Путинская Россия заслуживает такого решения». Другим соавтором резолюции является демократ Ричард Блюменталь.

Соавторами резолюции от Палаты представителей являются конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и конгрессмен-демократ Тед Лью. Как говорится в пресс-релизе за 12 мая, Россия под руководством президента Путина, «в дополнение к многочисленным жестокостям, совершенным войсками РФ в Украине, продолжает потакать актам международного терроризма, направленным против политических оппонентов и разных стран во всем мире. Российская Федерация должна быть призвана к ответу за ее акты глобального терроризма».

Еще 27 апреля в комитете по иностранным делам Сената США во время слушаний, посвященных бюджету Госдепартамента, сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил у Государственного секретаря Энтони Блинкена, почему Россия еще не была объявлена страной-спонсором терроризма.

«Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ, — ответил Блинкен. — Вопрос состоит в том, и это то, на что смотрят юристы, чтобы убедиться, что мы действительно отвечаем законодательным требованиям этого определения».

В интервью украинской службе Голоса Америки сенатор-демократ Крис Кунс сказал, что это значительный шаг и что он должен быть принят в консультации с партнерами.

На сегодняшний день только одна страна в мире, Литва, признала Россию государством — спонсором терроризма

«Это имеет значительные последствия, о которых мы должны посоветоваться с нашими союзниками. Поведение России, безусловно, оправдывает это определение, но много нашей силы в ответ на вторжение РФ в Украину заключается в общем ответе с нашими европейскими союзниками. Поэтому жду, чтобы администрация услышала их мнение о последствиях. Это значительный шаг. Это почти полностью остановило бы любой бизнес любого типа, который взаимодействовал бы с Россией. Их поведение это оправдывает. Мой вопрос: не лучше ли нам делать это совместно с нашими партнерами?»

В эксклюзивном интервью русской службе «Голоса Америки» один из соавторов резолюции республиканец Джо Уилсон пояснил, что это повлияет на усиление санкционного режима против России.

«Это обеспечит запрет на продажу продуктов, которые могут иметь двойное назначение и использоваться в военных целях. Это также касается эмбарго против любой страны, которая может находиться в союзнических отношениях со страной-спонсором терроризма. Также это дает юридические основания для ареста активов олигархов, людей, получивших выгоду, я считаю, виктимизации народа России». По его словам, это определение также заблокирует возможности страны осуществлять любую торговлю в любой точке мира.

Согласно пояснениям на сайте Государственного департамента, «государства-спонсоры терроризма» — это те, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма и определяются в соответствии с тремя законами США: разделом 1754© закона о разрешении на национальную оборону, разделом 40 закона о контроле экспорта оружия и раздела 620A закона об иностранной помощи.

«Государства-спонсоры терроризма» подпадают под ограничения на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного использования, а также — под различные финансовые и другие ограничения. Также предусматриваются дополнительные санкции, наказываемые лицами и странами, которые сотрудничают с «государствами-спонсорами терроризма».

«Включение России в список государств-спонсоров терроризма было бы вариантом „ядерного удара“ против ее экономики и ударом по эго Путина. Это решение не следует принимать поспешно», — написал в колонке для издания The Los Angeles Times Джейсон Блазакис, профессор Института международных исследований Миддлбери. В 2008—2018 годах он являлся директором Управления по борьбе с финансированием терроризма и определениями в Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США.

Он объяснил, что страна может быть добавлена в этот список только при наличии по крайней мере двух примеров государственной поддержки терроризма. В случае с Россией, написал он, сделать это не составит труда.

«Даже сегодня Россия предоставляет убежище группе, которую США определяют как террористическую, „Русское имперское движение“, безнаказанно действующее на территории России. Это группировка, которая учила террористов совершать атаки в Швеции, и служила прокси-силой России в Крыму».

В резолюции Палаты представителей приводятся несколько примеров действий России, которые по мнению конгрессменов, являются основанием этого определения, среди которых поддержка сепаратистов на Донбассе с 2014 года, «террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как «группа Вагнера», военные преступления, «в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к несметному количеству смертей гражданских мужчин, женщин и детей».

Блазакис также считает, что такое определение будет ударом по эго Путина.

«Это может быть единственным инструментом санкций, который может принести позор и сожаление жестокому лидеру России».

По мнению Джонатана Каца, директора Демократических инициатив и старшего научного сотрудника Немецкого фонда Маршалла, «важно использовать все инструменты, которые есть в распоряжении США и международного сообщества, чтобы привлечь к ответственности Путина и Россию».

В письменном ответе на запрос украинской службы " Голоса Америки", Кац написал, что «важно признать их государственным спонсором терроризма, учитывая зверства, которые Россия совершает в Украине».

По его мнению, действия России и Путина в Украине и по всему миру отвечают критериям этого определения, а его принятие усилит возможность жертв добиваться правосудия в судах.

А также «это усилит далеко идущие санкции и карательные меры, которые уже действуют со стороны США, ЕС и других глобальных партнеров, стремящихся привлечь Путина и Россию к ответственности, одновременно оказывая важную военную и гуманитарную и экономическую помощь Украине», — написал он.

К этому шагу американские власти призывают украинское руководство. Третьего мая Верховная Рада Украины поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма. К этому призвал во время встречи с делегацией Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчелл Макконнеллом президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

«Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма», — подчеркнул Владимир Зеленский.

На сегодняшний день только одна страна в мире, Литва, признала Россию государством — спонсором терроризма. Во вторник, 10 мая, такое решение было принято парламентом страны. Он также признал действия России в Украине геноцидом.

В резолюции Сейм констатировал, что «российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель». Согласно документу, пишет литовское издание Delfi, «усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных».

Сейм Литвы призвал к привлечению к ответственности всех виновных и созданию Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против Украины.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм», — говорится в резолюции.

«В этом случае мы должны иметь в виду два параллельных процесса: во-первых, продолжающуюся войну, ее ход, возможное завершение и мирные переговоры, а, во-вторых, — привлечение виновных к ответственности. Демократический мир ясно понимает и провозглашает, что Россия является агрессором и занимается агрессией, которую необходимо расследовать и рассматривать как военные преступления, геноцид и преступления против человечества», — пояснил в письменном ответе по просьбе украинской службы «Голоса Америки» Паулюс Саударгас, заместитель председателя Сейма Литовской Республики.

По его словам, это еще один рычаг давления на Россию. «Россия должна ощущать давление всеми возможными способами — военными, экономическими, политическими, дипломатическими, правовыми. Если больше государств признают действия России геноцидом, а Россию — террористическим государством, то может появиться больше политической воли, чтобы исключить Россию из всех международных форматов — политических, культурных, спортивных и т. д. Это поощрит сомневающиеся страны к более жестким санкциям, поставкам больше оружия Украине и т. п. ».

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала резолюцию Сейма Литвы экстремистским шагом. «Я просто напомню, возможно, забыли об этом в странах, которые принимают подобные — я не могу сказать документы — декларации, заявления, делают такие по большому счету экстремистские шаги, потому что по-другому их не назвать», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik, сообщает ТАСС.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.