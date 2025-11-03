Как убили моего брата

Моего брата убили в субботу. Он воевал с 2023 года. Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьинке, Красногорице… Его убили рашисты. Но не на поле боя. В глубоком тылу.

Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась.

На плацу собрали лучших

За день до … его записывала бригадная пресс-служба. Ставили в пример другим. Он выносил раненых, спасал побратимов — недаром позывной Знахарь. Из «матроса противотанкиста» стал пилотом БПЛА. Был первым, кто начал летать на оптике. Он учил и мотивировал побратимов.

В конце концов, когда его отпустили в отпуск за границу, он вернулся. В субботу, 1 ноября, его убили.

Ниже — короткое видео о моем брате Владимире Святненко. Ему было 43 года.

