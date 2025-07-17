Детали ликвидации штаба 155-й бригады. Кто в РФ слил данные украинцам

2 июля ВС Украины нанесли один из самых сильных ударов по российскому военному управлению за все время войны

В селе Коренево Курской области, примерно в 17 км от передовой, украинская разведка обнаружила значительную активность российских военных. Результат удара по скоплению россиян превзошел все ожидания.

Реклама

Как оказалось, именно в Коренево для наступления на Сумщину враг развернул передовой пункт управления своего самого боеспособного соединения на направлении — 155-й бригады морской пехоты. Причем именно из этого пункта руководил наступлением фактический командующий ударной группировки на Курщине — заместитель командующего военно-морским флотом ВС РФ генерал-майор Михаил Гудков, известный под позывным Варяг.

Список ликвидированных в Коренево российских офицеров, установленный на данный момент из российских источников:

Сейчас удалось накрыть всех преступников одним залпом

— заместитель командующего ВМФ РФ — командующий береговыми и сухопутными войсками ВМФ РФ генерал-майор М. Гудков;

— заместитель командующего береговых и сухопутных войск ВМФ РФ полковник Н. Шихалиев;

— командир 155-й бригады морской пехоты полковник С. Ильин;

— начальник штаба 155-й бригады полковник Л. Башкадин;

— командир 1-го батальона 155-й бригады подполковник И. Закиров.

Одновременно ликвидированы — начальник артиллерии бригады, начальник ПВО бригады, начальник связи бригады, начальник службы БПЛА бригады. Вместе с начальниками служб также уничтожено большинство их помощников. Общие потери — около 20 убитых, 30 раненых военнослужащих ВС РФ.

Таким образом, был полностью ликвидирован штаб российской бригады морской пехоты и руководство ударной группировки и сухопутных войск ВМФ РФ. Российское наступление на этом участке фронта на некоторое время было парализовано, управление войсками на участке потеряно.

Интересно, что это уже не первый случай, когда Гудков навел на свой штаб украинские ракеты.

27 февраля 2024 года Гудков организовал построение группы военнослужащих 155-й бригады в селе Еленовка Донецкой области, чтобы лично вручить награды своим лучшим бойцам и командирам. По плацу прилетели две ракеты HIMARS, в результате 19 российских оккупантов были уничтожены, 12 ранены. Среди раненых был и сам Гудков, но он тогда смог выжить. Был ликвидирован заместитель командира 155-й бригады подполковник Роман Кожухов и другие офицеры бригады. И вот сейчас удалось накрыть всех преступников одним залпом.

42-летнего Гудкова на эту должность назначил лично российский диктатор Владимир Путин в марте 2025-го, до этого времени он командовал той самой 155-й бригадой морской пехоты, именно Путин поставил задачу поднять боеспособность войск ВМФ РФ. 155-я бригада стала известной благодаря своим военным преступлениям — Гудков с самого начала войны давал приказы казнить мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Затем его бригада и связанные с ней блогеры неоднократно выставляли видео казни украинских военнопленных. Гудков делал это намеренно, чтобы заставить своих солдат также не сдаваться в плен из-за опасений мести от украинцев. Сам Гудков, конечно, в атаки не ходил и ближе 15−20 км к фронту не подходил. Но украинцы научились наказывать российских преступников за мародерства, бандитизм, расстрелы, и Гудкову от наказания скрыться не удалось.

Не менее интересным, чем сама ликвидация Гудкова, является политический резонанс и информационные разборки между сторонниками начальника Генштаба Валерия Герасимова и его оппонентами.

Путин поднял Гудкова на должность значительно выше, чем любого другого российского командира бригады, и с этой должности Гудков вполне вероятно мог стать конкурентом на посту начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Но теперь не станет. По сообщению критика Герасимова — российского Z-блогера Алексея Романова, временно исполняющим обязанности командующего береговыми и сухопутными войсками ВМФ РФ назначен полностью лояльный Герасимову генерал Сухраб Ахмедов, у которого с Гудковым были плохие отношения. Романов тем самым прямо намекнул, что информацию о местонахождении Гудкова украинцам слило российское военное руководство.

В ответ сторонник Герасимова — главный российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил нескольких близких к Гудкову блогеров, в частности, Владимира Грубника, в том, что именно они передали в 155-ю бригаду партию радиостанций, через которые украинцы могли получить доступ к системе связи.

Как бы там ни было, но источники утечки информации враг установить не смог. Тем более, стоит отметить высокими наградами всех военнослужащих сил обороны Украины, которые уничтожили высокопоставленных военных преступников и нанесли такой тяжелый удар врагу.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал