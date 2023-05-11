Неприятная правда для россиян и большой удар лично по Путину 11 мая, 09:12 NV Премиум Путин захочет забыть парад победы 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS)

Мероприятие, задуманное как пропагандистский спектакль, демонстрирующий силу путинского режима, вместо этого послужило тому, чтобы подчеркнуть растущую слабость России

Было бы трудно вообразить подходящий символ упадка военных успехов России, чем вид одинокого сталинского танка, катящегося по Красной площади во время традиционного для страны празднования Дня победы 9 мая. В течение последних двух десятилетий Владимир Путин использовал День победы, чтобы продемонстрировать возрождение современной России как военной супердержавы, и в каждом ежегодном параде обычно принимают участие десятки новейших танков. Однако в этом году единственным выставленным танком была модель Т-34 времен Второй мировой.

Видео дня

В этом году позорное отсутствие танков на параде победы было поневоле широко истолковано как еще одно свидетельство катастрофических потерь России в Украине. Вскоре социальные сети запестрели сообщениями, высмеивающими Кремль. «Современную российскую военную технику гораздо проще найти на украинских выставках военных трофеев, чем на параде победы в Москве», — отмечается в официальном аккаунте Минобороны Украины в Twitter. Другие были менее тонкими. «На параде в Москве был один танк! Мы смеёмся всей Украиной, — написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. «В Украине есть фермеры с большим количеством танков», — пошутил другой пользователь Twitter.

Парад с участием одного танка стал последним в серии ударов, которые уже омрачили подготовку к празднованию Дня победы в этом году. За месяц, предшествующий празднику, более двадцати городов по всей России отменили проведение военных парадов. Хотя официально упоминались соображения безопасности, эти отмены породили слухи о том, что у России просто нет достаточной военной техники для проведения региональных парадов, поскольку подавляющее большинство танков и другой техники уже отправлено в Украину.

Теперь для среднего россиянина становится очевидным, что все идет не по плану

Еще большим ударом стала полная отмена маршей «Бессмертного полка» в этом году. Это массовое мероприятие, в ходе которого представители общественности проходят маршем по городам России с портретами членов семей, служивших в Красной армии во время Второй мировой войны, за последнее десятилетие стало неотъемлемой частью российских ритуалов Дня победы, которое поддерживал сам Путин. Тем не менее Кремль решил запретить марши в этом году из-за опасений, что в них могут принять участие члены семей российских солдат, погибших в Украине. Поскольку российские официальные лица все еще отрицают катастрофические последствия вторжения в Украину, Кремль меньше всего хотел, чтобы тысячи скорбящих родственников собрались публично и привлекли внимание к масштабам трагедии.

Негативное восприятие празднования Дня победы в этом году наносит ущерб лично Владимиру Путину, который сыграл важную роль в том, чтобы сделать праздник основой национальной идентичности современной России. Часто предполагается, что День победы всегда доминировал в российском календаре, но это просто не соответствует действительности. Фактически за 46-летний период между окончанием Второй мировой и падением СССР советские власти провели всего три военных парада в честь Дня победы. Другие праздники, такие как первомай и годовщина большевистской революции, считались куда более значимыми.

Только когда Путин пришел к власти на рубеже тысячелетий, День победы начал занимать свое нынешнее положение самого важного государственного праздника России. За последние два десятилетия Путин превратил День победы в центр псевдорелигиозного культа победы со своими собственными священными символами, празднованиями, святыми и догмами. Истерия вокруг праздника стала известна как «Победобесие» или «мания победы», и к любому, кто посмеет подвергнуть сомнению крайне облагороженную Кремлем версию Второй мировой войны, скорее всего, отнесутся с жестокостью, с которой некогда обращались со средневековыми еретиками.

Почитание роли России в разгроме нацистской Германии оказалось для Путина чрезвычайно выгодным с политической точки зрения. Это помогло ему восстановить российскую национальную гордость после унижений 1990-х годов и проложило путь к возврату к авторитаризму в сегодняшней России, реабилитировав Сталина и преуменьшив преступления советской эпохи. Путин также возродил лексикон Второй мировой войны, превратив его в удобную возможность атаковать своих врагов, называя при этом внутренних и внешних противников «фашистами». Действительно, в современной России термин «нацист» утратил всякий смысл и стал обозначать любого, кого считают «антипутинистом».

Эта токсичная тенденция наиболее ярко проявляется в отношении Украины. Кремлевские лидеры годами демонизировали украинцев как «нацистов», несмотря на полное отсутствие каких-либо реальных ультраправых политиков в украинском правительстве. Как и ожидалось, когда Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, он объявил «денацификацию» страны главной целью войны. Российский диктатор вновь вернулся к этой теме во время выступления в День победы, прямо сравнив свое ничем не спровоцированное нападение на Украину с борьбой против нацистской Германии.

Бесконечные обращения Путина к памяти о Второй мировой войне явно направлены на то, чтобы мобилизовать российскую общественность в поддержку нынешней войны, но они не могут полностью скрыть мрачные реалии его стремительно разваливающегося вторжения в Украину. То, что изначально задумывалось как трехдневная кампания по свержению украинского правительства и захвату власти в стране, стало самым кровавым европейским конфликтом со времен Гитлера и Сталина. За последние пятнадцать месяцев российские военные потери были настолько тяжелыми, что высокопоставленные представители американской разведки теперь открыто задаются вопросом, сохраняет ли путинская армия способность «выдерживать даже скромные наступательные операции». Поскольку в ближайшие недели ожидается начало крупного украинского контрнаступления, у Москвы мало поводов для оптимизма.

В некотором роде поэтично, что события, окружающие празднование Дня победы в этом году, приблизили российскую аудиторию к неприятной правде. Отмена региональных парадов и публичных шествий, отсутствие танков на Красной площади — теперь для среднего россиянина становится болезненно очевидным, что дела в Украине идут не по плану. Мероприятие, задуманное как пропагандистский спектакль, демонстрирующий силу путинского режима, вместо этого послужило тому, чтобы подчеркнуть растущую слабость России. Путина часто обвиняют в том, что он живет прошлым, но этот День победы он наверняка захочет забыть.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV