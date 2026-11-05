Новый Карфаген посреди Киева: первые судебные решения

● Камышеваха продолжает поиски. После российского удара по школе в Камышевахе Запорожской области еще 53 человека остаются пропавшими без вести, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас из-под завалов извлечены 43 тела, а еще 53 человека до сих пор считаются пропавшими без вести», — сказал он на посвященной Украине специальной панели ХХХ Иберо-американского саммита в Мадриде.

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2 ноября РФ нанесла целенаправленный удар по школе в поселке Камышеваха, где раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Оккупанты сбросили на школу авиабомбы. Люди укрылись в убежище, и тогда по ним был нанесен повторный удар: еще девять авиабомб именно по укрытию.

В то же время в Киеве:

● История украинского Карфагена: новые подробности. НАБУ и САП объявили подозрение пяти участникам разоблаченного в рамках операции Карфагена наркосиндиката, управлявшего сетью мошеннических колл-центров. Речь идет об: организаторе преступной организации; первом заместителе начальника одного из департаментов СБУ; руководителе одного из департаментов Нацполиции; заместителе начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области; подчиненном организатора преступной организации.

Следствие установило, что создал преступную организацию ранее неоднократно осужденный гражданин. Он привлек к ее деятельности действующих чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

По данным НАБУ, под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, они организовывали нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации. В состав преступной организации были привлечены не менее 12 человек.

Накануне детективы НАБУ провели, по данным СМИ, обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука, первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) Александра Ковальчука и первого заместителя начальника ДЗНГ Сергея Дуки. Во время обысков Дука угрожал применением оружия. По информации собеседников Зеркала недели, на чиновников Службы безопасности НАБУ и САП вышли после исследования телефона Андрея Осипова по кличке Криминал (на пленках НАБУ он и является организатором преступной группировки).

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По информации УП, накануне НАБУ задержало генерала Дуку.

● Прайс получил по прайсу. Суд избрал меру пресечения Владимиру Ценову, первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, — содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 млн грн, сообщило Суспільне. Ценов — подозреваемый по делу Карфагена, на пленках НАБУ упоминается как Прайс.

По информации Центра противодействия коррупции, прокурор САП на суде отметил, что Ценов использовал меры конспирации, в частности, криптокошельки, на которые ему поступали средства, действовали всего один-два дня. В ходе обыска Ценов отказался от сотрудничества с НАБУ и даже не назвал пароль к своему телефону. Прокурор добавил, что у Ценова на рабочем месте изъяли $45 тыс.

По данным источников УП и Бабель, накануне антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали чиновников Нацполиции Ценова и Александра Демьянчука и основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

● Боксер отправится в СИЗО. Высший антикорсуд взял Виталия Рыбалко (Боксера) под стражу без возможности внесения залога, сообщили в Центре противодействия коррупции. Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Виктор Маслов. Общественное написало, что Рыбалко назначили содержание под стражей до 2 января 2027 года.

По версии НАБУ, Рыбалко является подчиненным Андрея Осипова по прозвищу Криминал и выполнял грязную работу.

● Буданов в отсутствие Зеленского успокаивает общество. Руководитель ОП Кирилл Буданов (пока президент Владимир Зеленский находится за границей) отреагировал в своих соцсетях на обыски НАБУ и САП у чиновников СБУ и Нацполиции. «О событиях, которые вчера происходили. Закон один для всех. Должности, звания и полномочия не могут являться основанием во избежание ответственности. Коррупция и любые преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные — нести ответственность», — написал он.

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Глава ОП отметил, что ситуация нуждается в «своевременных сильных действиях». Буданов ожидает объективного, независимого расследования и справедливых решений. «Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для каждого, — наша общая цель», — добавил он.

● Дмитрий Литвин, советник президента по вопросам коммуникаций, прокомментировал новые детали дела Карфаген, — он напомнил журналистам, что СБУ уже уволила (это произошло вчера вечером) подозреваемых должностных лиц службы. При этом советник не ответил на вопрос, собирается ли президент публично отреагировать на расследование НАБУ.

● Зеленский обсудил с Коштой встречу в Абу-Даби и евроинтеграцию. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросоюза Антониу Кошта обсудили подготовку к трехстороннему формату встречи в Абу-Даби. Украинский лидер также представил новые предложения Киева, которые могут ускорить евроинтеграционный процесс.

Как написал в ТГ Зеленский, они с Коштой говорили о «подготовке к трехстороннему формату встречи в Абу-Даби и наших приоритетах», и он проинформировал о разговоре с американской стороной накануне. «Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономике. Разумеется, Антониу поддерживает эту нашу позицию. Спасибо за всю поддержку!», — добавил глава украинского государства.

Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный процесс Украины. «Работаем над тем, чтобы до конца этого года закрыть все переговорные кластеры, а уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов и быстро двигаться дальше к вступлению. Говорили о наших новых идеях, которые могут реально ускорить весь процесс», — добавил Зеленский.

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Трехсторонняя встреча (Украина, США и Россия) в Абу-Даби запланирована на 10−11 ноября 2026 в рабочем формате при посредничестве США. Основные темы переговоров: энергетическое перемирие (прекращение ударов по энергетике и критической инфраструктуре), безопасность судоходства в Черном море (зерновой коридор), гуманитарные вопросы и обмен пленными.

● Мелони требует единого представителя. Премьер Италии Джорджа Мелони призывает Европейский Союз избрать единственного представителя, который будет принимать участие в возможных переговорах между Украиной и Россией от имени ЕС. В своем письме к главе Европейского совета Антониу Средства Мелони подчеркнула, что нынешняя система может подорвать авторитет ЕС.

Мелони отметила, что этот вопрос следует обсудить на неформальном саммите в Дублине на следующей неделе.

● Спецпосланник президента США Джаред Кушнер отметил в Х конструктивный подход президента Украины Владимира Зеленского и его команды к поиску пути к мирному урегулированию.

● Зеленский надеется на оппонентов Трампа. Президент Владимир Зеленский выразил надежду на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Я благодарен и республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины, о помощи Украине… Поэтому есть надежда, что будет установлен баланс сил и что мы получим больше поддержки», — сказал Зеленский. Он считает, что усиление помощи со стороны США может повлиять на российского диктатора и подтолкнуть его к мирным переговорам и завершению войны. «И если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или поддержке оружием, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то, на мой взгляд, это станет положительным фактором, который повлияет на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, если поддержка растет», — сказал украинский лидер.

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● Установление контроля над обеими палатами Конгресса США позволит демократам с января проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине, которую президент Дональд Трамп приостановил по возвращении в Белый дом, сообщило Reuters.

● Шеф Трампового Пентагона получит то, что когда-то имел сам Трамп. Палата представителей США может уже на следующей неделе проголосовать за импичмент министра обороны Пита Хегсета (именно он, по словам президента Владимира Зеленского, затормозил передачу Украине ракет к комплексу ПВО Patriot, — и это еще далеко не все претензии к нему), обвиняемого в негативных последствиях войны в Иране, сообщил телеканал CNN.

Конгрессмен Томас Масси из Кентукки, известный антитрамповский законодатель-республиканец, сообщил CNN, что он планирует инициировать голосование за импичмент Хегсета, когда Конгресс вернется к работе на следующей неделе.

И это еще не все:

● У Маска будут неприятности из-за замедления Starlink в Украине. Комитет Сената США по международным отношениям направил Илону Маску и частным структурам письма с требованием сохранить документы, касающиеся замедления работы спутниковой системы Starshield в Украине и договоренностей по поставкам российского дизельного топлива в США, сообщил CNN со ссылкой на помощника сенатора-демократа.

Ожидается, что после получения большинства в Конгрессе в январе демократы начнут масштабные расследования действий администрации Дональда Трампа за последние два года.

● Братислава становится ближе к Киеву. Премьер Украины Сергей Корецкий анонсировал принятие конкретных решений по результатам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо, в частности, по возобновлению аварийных поставок электроэнергии и реализации совместных инфраструктурных проектов.

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«У нас есть долгое историческое сотрудничество. Я рассчитываю, что Роберт в ближайшее время вернется, так мы договорились, с конечным решением по возобновлению аварийных поставок импортной электроэнергии», — сказал Корецкий по результатам переговоров с Фицо во Львове.

«Прежде всего, хочу поблагодарить господина премьер-министра, народ Словакии за предоставление очередного пакета финансовой энергетической помощи в размере EUR500 тыс. Закупленные на эти средства генераторы (ожидается закупка 54-х) уже к концу этого месяца будут доставлены в Украину и пойдут на обеспечение энергетической устойчивости в наших регионах. переговоров.

● Правительство передаст столице 10 генераторов. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что Кабмин передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала, а еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», — написал в ТГ глава правительства.

И в заключение:

● Макдональдс попытается работать под желтую тревогу. Компания Макдональдс Юкрейн Лтд. тестирует порядок работы своих ресторанов во время воздушных тревог желтого уровня в двух заведениях — в Полтаве и Чернигове.

Во время воздушной тревоги желтого уровня эти рестораны будут продолжать работать только при условии, что данные мониторинга подтверждают отсутствие непосредственной угрозы для соответствующей локации. При этом, в случае обнаружения угрозы или объявления тревоги красного уровня, работа будет приостановлена, а работников и посетителей попросят пройти в укрытие.

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Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.