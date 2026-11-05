Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Выпускающий редактор NV

Новый Карфаген посреди Киева: первые судебные решения

5 ноября, 19:18
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Чем жила страна 5 ноября 2026 года

Камышеваха продолжает поиски. После российского удара по школе в Камышевахе Запорожской области еще 53 человека остаются пропавшими без вести, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас из-под завалов извлечены 43 тела, а еще 53 человека до сих пор считаются пропавшими без вести», — сказал он на посвященной Украине специальной панели ХХХ Иберо-американского саммита в Мадриде.

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2 ноября РФ нанесла целенаправленный удар по школе в поселке Камышеваха, где раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Оккупанты сбросили на школу авиабомбы. Люди укрылись в убежище, и тогда по ним был нанесен повторный удар: еще девять авиабомб именно по укрытию.

В то же время в Киеве:

История украинского Карфагена: новые подробности. НАБУ и САП объявили подозрение пяти участникам разоблаченного в рамках операции Карфагена наркосиндиката, управлявшего сетью мошеннических колл-центров. Речь идет об: организаторе преступной организации; первом заместителе начальника одного из департаментов СБУ; руководителе одного из департаментов Нацполиции; заместителе начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области; подчиненном организатора преступной организации.

Следствие установило, что создал преступную организацию ранее неоднократно осужденный гражданин. Он привлек к ее деятельности действующих чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

По данным НАБУ, под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, они организовывали нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации. В состав преступной организации были привлечены не менее 12 человек.

Накануне детективы НАБУ провели, по данным СМИ, обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука, первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) Александра Ковальчука и первого заместителя начальника ДЗНГ Сергея Дуки. Во время обысков Дука угрожал применением оружия. По информации собеседников Зеркала недели, на чиновников Службы безопасности НАБУ и САП вышли после исследования телефона Андрея Осипова по кличке Криминал (на пленках НАБУ он и является организатором преступной группировки).

По информации УП, накануне НАБУ задержало генерала Дуку.

Прайс получил по прайсу. Суд избрал меру пресечения Владимиру Ценову, первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, — содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 млн грн, сообщило Суспільне. Ценов — подозреваемый по делу Карфагена, на пленках НАБУ упоминается как Прайс.

По информации Центра противодействия коррупции, прокурор САП на суде отметил, что Ценов использовал меры конспирации, в частности, криптокошельки, на которые ему поступали средства, действовали всего один-два дня. В ходе обыска Ценов отказался от сотрудничества с НАБУ и даже не назвал пароль к своему телефону. Прокурор добавил, что у Ценова на рабочем месте изъяли $45 тыс.

По данным источников УП и Бабель, накануне антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали чиновников Нацполиции Ценова и Александра Демьянчука и основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

Боксер отправится в СИЗО. Высший антикорсуд взял Виталия Рыбалко (Боксера) под стражу без возможности внесения залога, сообщили в Центре противодействия коррупции. Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Виктор Маслов. Общественное написало, что Рыбалко назначили содержание под стражей до 2 января 2027 года.

По версии НАБУ, Рыбалко является подчиненным Андрея Осипова по прозвищу Криминал и выполнял грязную работу.

Буданов в отсутствие Зеленского успокаивает общество. Руководитель ОП Кирилл Буданов (пока президент Владимир Зеленский находится за границей) отреагировал в своих соцсетях на обыски НАБУ и САП у чиновников СБУ и Нацполиции. «О событиях, которые вчера происходили. Закон один для всех. Должности, звания и полномочия не могут являться основанием во избежание ответственности. Коррупция и любые преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные — нести ответственность», — написал он.

Глава ОП отметил, что ситуация нуждается в «своевременных сильных действиях». Буданов ожидает объективного, независимого расследования и справедливых решений. «Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для каждого, — наша общая цель», — добавил он.

Дмитрий Литвин, советник президента по вопросам коммуникаций, прокомментировал новые детали дела Карфаген, — он напомнил журналистам, что СБУ уже уволила (это произошло вчера вечером) подозреваемых должностных лиц службы. При этом советник не ответил на вопрос, собирается ли президент публично отреагировать на расследование НАБУ.

Зеленский обсудил с Коштой встречу в Абу-Даби и евроинтеграцию. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросоюза Антониу Кошта обсудили подготовку к трехстороннему формату встречи в Абу-Даби. Украинский лидер также представил новые предложения Киева, которые могут ускорить евроинтеграционный процесс.

Как написал в ТГ Зеленский, они с Коштой говорили о «подготовке к трехстороннему формату встречи в Абу-Даби и наших приоритетах», и он проинформировал о разговоре с американской стороной накануне. «Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономике. Разумеется, Антониу поддерживает эту нашу позицию. Спасибо за всю поддержку!», — добавил глава украинского государства.

Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный процесс Украины. «Работаем над тем, чтобы до конца этого года закрыть все переговорные кластеры, а уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов и быстро двигаться дальше к вступлению. Говорили о наших новых идеях, которые могут реально ускорить весь процесс», — добавил Зеленский.

Трехсторонняя встреча (Украина, США и Россия) в Абу-Даби запланирована на 10−11 ноября 2026 в рабочем формате при посредничестве США. Основные темы переговоров: энергетическое перемирие (прекращение ударов по энергетике и критической инфраструктуре), безопасность судоходства в Черном море (зерновой коридор), гуманитарные вопросы и обмен пленными.

Мелони требует единого представителя. Премьер Италии Джорджа Мелони призывает Европейский Союз избрать единственного представителя, который будет принимать участие в возможных переговорах между Украиной и Россией от имени ЕС. В своем письме к главе Европейского совета Антониу Средства Мелони подчеркнула, что нынешняя система может подорвать авторитет ЕС.

Мелони отметила, что этот вопрос следует обсудить на неформальном саммите в Дублине на следующей неделе.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер отметил в Х конструктивный подход президента Украины Владимира Зеленского и его команды к поиску пути к мирному урегулированию.

Зеленский надеется на оппонентов Трампа. Президент Владимир Зеленский выразил надежду на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Я благодарен и республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины, о помощи Украине… Поэтому есть надежда, что будет установлен баланс сил и что мы получим больше поддержки», — сказал Зеленский. Он считает, что усиление помощи со стороны США может повлиять на российского диктатора и подтолкнуть его к мирным переговорам и завершению войны. «И если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или поддержке оружием, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то, на мой взгляд, это станет положительным фактором, который повлияет на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, если поддержка растет», — сказал украинский лидер.

Установление контроля над обеими палатами Конгресса США позволит демократам с января проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине, которую президент Дональд Трамп приостановил по возвращении в Белый дом, сообщило Reuters.

Шеф Трампового Пентагона получит то, что когда-то имел сам Трамп. Палата представителей США может уже на следующей неделе проголосовать за импичмент министра обороны Пита Хегсета (именно он, по словам президента Владимира Зеленского, затормозил передачу Украине ракет к комплексу ПВО Patriot, — и это еще далеко не все претензии к нему), обвиняемого в негативных последствиях войны в Иране, сообщил телеканал CNN.

Конгрессмен Томас Масси из Кентукки, известный антитрамповский законодатель-республиканец, сообщил CNN, что он планирует инициировать голосование за импичмент Хегсета, когда Конгресс вернется к работе на следующей неделе.

И это еще не все:

● У Маска будут неприятности из-за замедления Starlink в Украине. Комитет Сената США по международным отношениям направил Илону Маску и частным структурам письма с требованием сохранить документы, касающиеся замедления работы спутниковой системы Starshield в Украине и договоренностей по поставкам российского дизельного топлива в США, сообщил CNN со ссылкой на помощника сенатора-демократа.

Ожидается, что после получения большинства в Конгрессе в январе демократы начнут масштабные расследования действий администрации Дональда Трампа за последние два года.

Братислава становится ближе к Киеву. Премьер Украины Сергей Корецкий анонсировал принятие конкретных решений по результатам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо, в частности, по возобновлению аварийных поставок электроэнергии и реализации совместных инфраструктурных проектов.

«У нас есть долгое историческое сотрудничество. Я рассчитываю, что Роберт в ближайшее время вернется, так мы договорились, с конечным решением по возобновлению аварийных поставок импортной электроэнергии», — сказал Корецкий по результатам переговоров с Фицо во Львове.

«Прежде всего, хочу поблагодарить господина премьер-министра, народ Словакии за предоставление очередного пакета финансовой энергетической помощи в размере EUR500 тыс. Закупленные на эти средства генераторы (ожидается закупка 54-х) уже к концу этого месяца будут доставлены в Украину и пойдут на обеспечение энергетической устойчивости в наших регионах. переговоров.

Правительство передаст столице 10 генераторов. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что Кабмин передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала, а еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», — написал в ТГ глава правительства.

И в заключение:

Макдональдс попытается работать под желтую тревогу. Компания Макдональдс Юкрейн Лтд. тестирует порядок работы своих ресторанов во время воздушных тревог желтого уровня в двух заведениях — в Полтаве и Чернигове.

Во время воздушной тревоги желтого уровня эти рестораны будут продолжать работать только при условии, что данные мониторинга подтверждают отсутствие непосредственной угрозы для соответствующей локации. При этом, в случае обнаружения угрозы или объявления тревоги красного уровня, работа будет приостановлена, а работников и посетителей попросят пройти в укрытие.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым операция Карфаген

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