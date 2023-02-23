Четыре сценария. Каким может быть окончание войны в Украине 23 февраля, 18:14

Единственное, чего нет и никогда не будет в этом распределении вероятностей — это наше поражение

Далеко не все войны заканчиваются ясной и однозначной победой или поражением, наоборот, после Второй мировой войны многие войны заканчивались очень неопределенными результатами, позволяющими выражать десятки интерпретаций на тему кто победил, а кто — проиграл.

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Распространенные примеры — это замороженные или полузамороженные военные конфликты без договоров о мире или даже перемирии, когда линия фронта превращается в квазистабильную линию, которая может существовать в таком состоянии десятилетиями.

Основная причина — войны перестали быть закрытыми, локальными событиями, где очевидно преимущество одной силы над другой, поэтому результат детерминирован соотношением сил и закрытостью конфликта. Открытые войны почти обречены на заморозку, потому что в мире есть много сил, подпитывающих противников, чтобы не дать им проиграть.

Война России против Украины менее чем за год незаметно для многих трансформировалась из чисто империалистической реваншистской войны в почти мировой конфликт (Третью мировую войну), потому что сегодня, прежде всего косвенно, в ней участвуют десятки стран мира, и число таких стран быстро растет.

Вокруг Украины объединились около 50 демократических стран, оказывающих нам разнообразную помощь; Россия привлекла в свою банду изгоев мира (Северная Корея, Китай, Иран, Сирия, террористические группировки — Хамас, Талибан, Хезболла и другие), которые помогают ей обходить санкции.

Вокруг Украины объединились около 50 демократических стран

Можем констатировать, что впервые в мировой истории в результате войны мир разделился по цивилизационному разлому: демократическая цивилизация противостоит агрессивному военному натиску авторитарно-тоталитарной цивилизации.

Что мы хотим от победы?

— Идеальный мир для Украины — это результат войны, который дает Украине реальные долговременные гарантии ненападения на нее в ближайшие десятилетия;

— Россия в сегодняшних границах, с ее историей, по определению, не может трансформироваться в демократическую страну, живущую в мире со своими соседями. При любой власти она рано или поздно снова застабилизируется в обновленном империалистическом формате, потому что это не Путин создал такую Россию, это Россия избрала на трон такого преступника, как Путин. И будет выбирать и дальше, вплоть до полного, сокрушительного разгрома.

— Россия должна вывести все свои войска с территории Украины за границы 1991 года;

— Руководство России и все исполнители преступных приказов должны предстать перед Международным трибуналом («Новый Нюрнберг») и понести заслуженное наказание;

— Россия должна полностью выплатить Украине все репарации и компенсации за экономические последствия войны;

— В Украине на ближайшие 30 лет должен быть гарантирован мир, а это будет возможно только тогда, когда Россия будет полностью разбита, демилитаризирована и дерашизирована.

Если вышеприведенные аксиомы не вызывают сопротивления, то понимание Украинской победы однозначно должно быть связано с сокрушительным поражением России в этой войне и ее желательно контролируемым распадом на кучу обломков, некоторые из которых спустя десятилетия имеют небольшие шансы стать демократическими странами.

У меня образование физика-теоретика и поэтому часто рефлексирую в аспектах теории вероятности. Все изложенное в этом эссе является субъективными мыслями, основанными на моих ощущениях окружающего нас мира.

Сразу отмечу, что хочу ошибиться в своих оценках ситуации вокруг нашей страны и внутри нее.

Попробую обозначить четыре основных варианта результатов этой войны, как я их вижу, начиная с варианта наименее вероятного и заканчивая самым вероятным:

1-й вариант — идеальный. Украина при помощи союзников побеждает в этой войне, Россия капитулирует, международные оккупационные силы контролируют российскую территорию, под этим контролем Россия разделяется мирно на природные части, постепенно становящиеся отдельными странами и в которых, за счет коалиции союзников, начинает системно внедряться новая экономическая система, демократический строй, политические партии, демократические выборы, независимая судебная система и другие составляющие демократической цивилизации. Пример — Вторая мировая война.

Цена — очень большие жертвы как человеческие, так и экономические.

2-й вариант — компромиссный. ВСУ вытесняют российские войска за границы 1991 года, и на этом война на время прекращается. Россия остается в своих границах, с авторитарным режимом, под определенными санкциями, потому что не соглашается на условия победителей, тянет с мирным договором, потому что в нем не заинтересована, мечтает о реванше, собирается с силами, провоцирует стычки и обстрелы через границу, накапливает оружие и ресурсы с помощью своих союзников-изгоев и через несколько лет начинает новую войну против Украины. Пример — война на Ближнем Востоке.

Цена — большие человеческие и экономические жертвы.

3-й вариант — неудовлетворительный. Украине удается освободить только часть территории, условно до линии 23 февраля 2022 года, официального перемирия нет, мирного договора — тоже, потому что обе стороны этого не хотят, а желают продолжать войну, но больших сил нет ни у кого, поэтому войне нет конца.

Цена Ч умеренные жертвы.

4-й вариант — беспросветный. После нескольких мощных наступлений и контрнаступлений с обеих сторон, осенью этого года линия фронта становится квази-стабильной, сил на новые наступления нет ни у кого, война становится полузамерзшей, взаимные обстрелы продолжаются с небольшой активностью, случаются вылазки ДРГ и провокации, ситуация ни-мира-ни-войны становится перманентной, без надежды на кардинальное решение. Пример: война на Донбассе между 2017 и 2022 годами.

Цена — минимальные жертвы.

Понятно, что приведенное выше распределение вероятностей разных вариантов Украинской победы не является статическим, поскольку зависит от многих мощных факторов (нашей мотивации и нашего терпения, помощи союзников, а главное — от нашей способности к массовой социальной интеграции, и как результат — от срока достижения национального консенсуса). Поэтому мы можем увидеть со временем смены или даже рокировки соседних позиций.

Единственное, чего нет и никогда не будет в этом распределении вероятностей — это наше поражение.

Текст опубликован из разрешения автора

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