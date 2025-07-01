Только первый этап. Что стоит за убийством азербайджанцев в России

Когда-то этот регион был так же частью пропаганды русского мира, как, например, Крым сейчас. Разнокалиберные деятели и писатели воспевали или позорили кровавое завоевание Кавказа еще с 19 века. И в Москве были уверены, что Россия на Кавказе «навсегда».

Но нет. Война в Украине завершила господство России на Кавказе. Путин вынужден был уйти из Нагорного Карабаха, что положило конец влиянию России сразу в двух странах — Азербайджане и Армении. Более того, в регионе появилась Турция, создав из Азербайджана надежного и вооруженного союзника.

Поэтому скандал с убийством азербайджанцев в России и выявление фсбшников в Баку — это лишь повод для Алиева дать Путину мощного пинка — за все годы унижений и издевательств. И Путин в ответ — сделает большое ничего. Потому что ни сил, ни влияния у него уже нет.

По большой исторической иронии в регионе самой лояльной к России становится Грузия.

Но вытеснение России из стран Кавказа — лишь первый этап. Когда-то она уйдет и с временно оккупированных «федеральных республик». Сейчас это кажется маловероятным. Но в просветительские репортажи о российском империализме на азербайджанских телеканалах еще несколько лет назад тоже никто бы не поверил.

