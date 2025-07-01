Сергей Таран

Сергей Таран

Политолог

Только первый этап. Что стоит за убийством азербайджанцев в России

1 июля, 17:23
Поделиться:

Война в Украине завершила господство России на Кавказе

Когда-то этот регион был так же частью пропаганды русского мира, как, например, Крым сейчас. Разнокалиберные деятели и писатели воспевали или позорили кровавое завоевание Кавказа еще с 19 века. И в Москве были уверены, что Россия на Кавказе «навсегда».

Реклама

Но нет. Война в Украине завершила господство России на Кавказе. Путин вынужден был уйти из Нагорного Карабаха, что положило конец влиянию России сразу в двух странах — Азербайджане и Армении. Более того, в регионе появилась Турция, создав из Азербайджана надежного и вооруженного союзника.

Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Конфликт между Азербайджаном и Россией. Какова истинная причина

Поэтому скандал с убийством азербайджанцев в России и выявление фсбшников в Баку — это лишь повод для Алиева дать Путину мощного пинка — за все годы унижений и издевательств. И Путин в ответ — сделает большое ничего. Потому что ни сил, ни влияния у него уже нет.

По большой исторической иронии в регионе самой лояльной к России становится Грузия.

Но вытеснение России из стран Кавказа — лишь первый этап. Когда-то она уйдет и с временно оккупированных «федеральных республик». Сейчас это кажется маловероятным. Но в просветительские репортажи о российском империализме на азербайджанских телеканалах еще несколько лет назад тоже никто бы не поверил.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Теги:   Азербайджан Южный Кавказ Россия Баку

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X