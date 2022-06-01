О лжи журналистов, которая убивает 1 июня, 11:40 Цей матеріал також доступний українською

Именно сейчас лучшая возможность восстановить справедливость

9 мая 2022 года Совет самой престижной в мире журналистики премии Пулитцера объявил о решении «наградить журналистов Украины особым отличием за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, которая делает честь Украине и журналистам всего мира».

Видео дня

Это решение стало важной победой украинских журналистов, противостоящих мощной российской пропагандистской машине, много лет ширящей по миру ложь об Украине.

А еще оно показало, как изменился западный мир.

Ведь менее ста лет назад в 1932-м ту же Пулитцеровскую премию получил Уолтер Дюранти, журналист The New York Times. Он, напротив, активно участвовал в пропагандистской войне на стороне России и помогал Сталину исказить «точную картину ужасной реальности».

Дюранти был особым журналистом американского издания в Москве с начала 1920-х. На его глазах возник коммунистический тоталитарный режим. Он видел, как развернулись репрессии, проводили коллективизацию, как творили культ Сталина.

Это не помешало Дюранте писать об СССР как стране, которая может служить миру примером. Он единственный западный журналист, взявший эксклюзивное интервью у Сталина. Это произошло в 1929-м, когда Сталин уже уничтожил конкурентов в борьбе за власть и начал массовое наступление на «кулаков» и интеллигенцию.

Но статьи Дюранти продвигали на Западе совершенно иной образ кремлевского тирана — лидера страны и эффективного руководителя. Этим он поспособствовал налаживанию отношений между СССР и свободным миром — не хуже, чем в наше время делали пропагандисты Раша Тудей для Путина.

Дюранти был не жертвой пропаганды, а сознательным инструментом

Во время Голодомора Дюранти утверждал: массовая смертность в СССР из-за нехватки пищи является ложью. Заявлял, что ездил по территории, где должен быть голод, и лично видел там «пухленьких детей и упитанных телят».

С рвением Скабеевой и Соловьева бросался в прессе на отважных западных журналистов (таких как Гарет Джонс или Малкольм Магеридж), писавших правду об убийстве голодом.

Он отрицал страшную трагедию не потому, что не знал о ней. И не потому, что был введен в заблуждение. Дюранти был не жертвой пропаганды, а сознательным инструментом. Осенью 1933-го, уже после Голодомора Дюранти частно рассказывал британскому дипломату: «Вполне возможно, что десять миллионов человек умерли непосредственно или косвенно от недостатка пищи в Советском Союзе в течение последнего года».

В то время, когда отважный журналист Гарет Джонс, рассказавший миру правду о Голодоморе, погиб при загадочных обстоятельствах, не дожив до 30-летия, циничный лжец Волтер Дюранти до конца своей жизни, завершившийся в возрасте 73 лет во Флориде, пользовался авторитетом журналиста, отмеченного самой престижной премией в отрасли

Правда о лжи Дюранти начала открываться вместе со скрытой информацией о Голодоморе в 1980-е. В частности, благодаря работе британского историка Роберта Конквеста. Следовательно, украинские общины США и Канады обратились в совет премии Пулитцера лишить Дюранти престижного отличия. В 2003 году они развернули масштабную кампанию, в рамках которой разослали более 10 тысяч писем от украинцев со всего мира.

Проигнорировать такую волну было невозможно.

Однако Совет Пулитцера решил не отозвать награду, поскольку «не было четких и убедительных доказательств умышленного обмана». Следующая украинская кампания, снова приуроченная к годовщине Голодомора, в 2018-м, тоже не увенчалась успехом.

Возможно, ситуация изменится сейчас, когда в Совет премии Пулитцера обратились ее только что отмеченные лауреаты — украинские журналисты?

«Нынешняя война России с Украиной является следствием некритического отношения Западного мира к российской традиции тоталитаризма, — читаем в их заявлении. — И работа господина Дюранти очень посодействовала тому, чтобы надеть на этот ужасный режим маску человечности и цивилизованности, которую часто воспринимали как ее подлинное лицо».

Действительно, именно сейчас лучшая возможность восстановить справедливость. Ведь война России против Украины снова напомнила миру — слова могут убивать.

Ложь журналиста, скрывающего преступление, делает возможным следующее преступление. Не осужденная ложь Дюранти о Голодоморе вдохновляет на ложь Соловьева о Буче.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-канала Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.