Убер, который мы заслужили Сегодня, 10:11 2381 Цей матеріал також доступний українською

Особо увлекательно было наблюдать за результатами торгов незадачливого Убера, вышедшего на IPO как раз накануне очередного витка в экономике

Мировые рынки всю неделю пытались восстановиться после удара под дых, который был нанесен экономике Трампом и китайцами. Помогало в этом хорошее настроение, все еще царящее на Уолл-стрит, позволяя в любой новости искать позитив. Даже в торговой войне, нещадно бьющей по экономике. Вот, например, на фоне эскалации с китайцами, Трамп свернул торговую войну с Европой. Уже позитив. И рынки пока не покидает мысль, что они могут и договориться, Трамп и Си. Были бы рынки в плохом настроении, вокруг бы началась уже кровавая резня бензопилой, но не сейчас. В итоге, пусть американские индексы и отдалились от исторических максимумов, но не улетели в пропасть и потихоньку выползают вверх. Утро пятницы индекс S&P500 встретит на отметке в 2876 пунктов. Но не стоит расслабляться, судя по всему, китайцы готовят свою «ответочку» и в данный момент не будут обращать внимание на экономические потери, пытаясь, как рыцарь в древние времена, отстаивать свою честь. Или просто показать, что они самые крутые парни на районе и не могут прогибаться. Так что продолжение следует и трудно предсказать, когда рынки соблаговолят расстроиться по-настоящему.

Особо увлекательно было наблюдать за результатами торгов незадачливого Убера, вышедшего на IPO как раз накануне очередного витка в экономике. Во многом Убер повторил динамику Фейсбука, акции которого тоже ушли вниз после размещения. Правда, не следует забывать, что с тех пор инвесторы в акции Фейсбука заработали ну просто непорядочно много, так что вряд ли вспоминают с огорчением тот провал. Одно время казалось, что запуск маршрутки в Киеве от Убера уже происходит от безысходности и отчаяния на фоне таких торгов. Но цена почти отбилась до первоначального уровня, подтягиваясь вместе с рынками, а за бокалом виски трейдеры судачат о том, как удачно однажды Бейонсе сходила на корпоратив молодого Убера. Было это четыре года назад, Убер уже мог позволить себе такую звезду, которая попросила расплатиться с ней акциями. На удивление ей пошли навстречу (видать, ее плакаты висели у большинства айтишников компании над кроватью в студенческие годы, и они просто не могли сопротивляться) и она получила пакет, стоимостью $6 млн. Оставим за скобками, что вряд ли украинские поп-дивы могут получить аналогичное на кооперативах украинских айтишников. Главное то, что сейчас этот пакет акций стоит уже $300 млн. А что до Убера и его приключений в Украине, то иностранные игроки просто адаптируются к местной реальности. И если в Макдональдсе появляется «картопля по-селянски», которую вы не найдете нигде больше в мире, то в Украине сначала Убер начал брать кэш и принимать телефонные звонки, а теперь вот запускает маршрутку. Убер, который мы заслужили.

На фоне благодушного настроения инвесторов появилась возможность для новых выходов на рынок развивающихся стран, даже несмотря на отток средств с развивающихся рынков. На этой неделе Кения сделала размещение на $2 млрд, показав, возможно, пример для Украины. По крайней мере, глава Нафтогаза сказал, что Минфин может сделать это до конца месяца, очевидно, ожидая своей очереди выхода на рынок. Оставим пока вопрос, почему об этом говорит глава Нафтогаза, тем более, вряд ли такое помогает украинскому правительству и котировкам украинских бумаг на вторичном рынке. Но возможность действительно появляется, что крайне важно, учитывая подвешенное состояние переговоров с МВФ, чья миссия прилетит уже на следующей неделе, аккурат после инаугурации избранного президента. Пока говорить о новом транше не приходится, ведь даже несмотря на то, что голова главы Конституционного Суда уже полетела с плахи, вопрос с «незаконным обогащением» все еще не решен. Хотя украинские суверенные еврооблигации прибавили в цене за последнюю неделю, правда, в среднем на скромный один пункт.

Пока выпуск еврооблигаций остается проспектом из будущего, Минфин опирается на внутренний рынок. На этой неделе, правда, размещения были скромными. Что сразу сказалось на курсе гривны, которая перестала укрепляться и даже потеряла около 30 копеек. Но паниковать рано, очевидно, что покупатели не разлюбили украинский гривневый долг, а просто решили подождать запуска Clearstream. И когда это случится, а случиться это должно уже буквально с недели на неделю, мы увидим еще и дополнительный отложенный спрос. Что порадует как гривню, так и украинское правительство. Хотя правительство или, скорее, статистика слегка расстроили держателей украинских варрантов. Данные ВВП за первый квартал 2019 года оказались скромнее ожиданий, показав рост 2,2%.

Почти незамеченным прошло фундаментальное событие – IFC (Международная финансовая корпорация) впервые выпустила бонды в гривне. По 15.75%, сроком на 1 год. Как говорится, это маленький шаг для астронавта, но огромный прыжок для всего человечества. В нашем случае, для украинского финансового рынка. О возможности для кредиторов Украины привлекать деньги в гривне говорили как минимум последние лет 10, но только сейчас это стало возможным. Ведь до этого кредиторы Украины, призванные поддерживать экономический рост и в целом творить «доброе вечное» не имели доступа к гривне и так или иначе были привязаны к иностранной валюте. Теперь же они могут получать гривню и кредитовать в гривне, что должно активизировать их деятельность. Да и спрос на гривневый риск, а тут есть чистый риск национальной валюты и все, сам по себе радует. Ведь, судя по всему, пришел он также из-за пределов Украины.

P.S. "Since the US has made unfair requests with China, we are willing to accompany the US suffering more and more negative impact though China may take greater pain. We have no choice”

Читайте другие тематические колонки на НВ:

Сегодня в мире с Иваном Яковиной – ежедневно

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым – ежедневно

Момент в истории с Александром Пасховером – по понедельникам

Кинопоиск с Фоззи – по четвергам

Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой – по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым – по воскресеньям

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени