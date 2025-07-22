О НАБУ и САП. Это не финальная точка

То, что произошло вокруг НАБУ и САП, в том числе и соответствующие законодательные изменения, которые лишают эти институции процессуальной независимости, — это большая ошибка и потенциальная проблема

Прямых негативных последствий не будет, потому что наши партнеры не откажут Украине в военной и экономической поддержке во время новой волны российского нашествия. Но проблемы — и внешнеполитические, и внутриполитические — проявятся со временем, скорее всего, в послевоенное время, а возможно, и раньше.

Для Украины как государства проблема будет в том, что ликвидация независимости НАБУ и САП создаст серьезные препятствия для движения Украины в Евросоюз и во время переговоров, и, особенно, на финальной стадии вступления в ЕС, если до нее дойдет дело. Возникает и внутриполитическая проблема, которая проявляется уже сейчас, — существенное усиление внутриполитической поляризации в условиях эскалации войны с врагом. Может обостриться и общественное отношение к проблемам с коррупцией.

Как это ни парадоксально, но проблемы возникнут и для президента Зеленского. Решение о полномочиях НАБУ и САП, и обострение политических конфликтов вокруг темы борьбы с коррупцией, могут ударить по уровню доверия к президенту Зеленскому и по его электоральным перспективам, а во внешнеполитическом плане осложнить отношения с некоторыми нашими международными партнерами. Системного и долгосрочного негатива от удара по НАБУ и САП может быть гораздо больше, чем каких-то ситуативных выгод для президентской команды.

На ситуацию вокруг НАБУ и САП надо смотреть не только в нынешнем политическом контексте. На самом деле, война против антикоррупционных институтов и антикоррупционного законодательства началась с момента создания НАБУ и САП. Нынешняя атака на НАБУ и САП является далеко не первой, в том числе и при участии СБУ. Были и уголовные дела против бывшего главы НАБУ, и дискредитационные атаки против антикоррупционных институтов, и конфликты с другими правоохранительными органами, в том числе и с СБУ. Были и решения Конституционного суда, которые били по легитимности НАБУ и по антикоррупционному законодательству.

Значительная часть политических и административных элит, представителей старых правоохранительных органов и судебных институтов были крайне негативно настроены против антикоррупционных институтов и антикоррупционного законодательства и боролись против них, в том числе и скрытым способом. И это сопротивление может быть и в дальнейшем, в том числе против антикоррупционного законодательства.

НАБУ и САП удавалось выживать и продолжать свою деятельность благодаря двум факторам — позиции украинского гражданского общества и активному давлению со стороны наших западных партнеров. Причем второй фактор был гораздо более мощный. НАБУ и САП вообще могли бы не создать, если бы не стремление Украины получить безвизовый статус в отношениях с ЕС.

В обмен на это надо было создать антикоррупционные институты и новое антикоррупционное законодательство. НАБУ и САП создавались и начинали свою деятельность при мощной поддержке (финансовой и политической) наших международных партнеров. Для НАБУ и САП особым «ангелом-хранителем» был Минюст США, который и помогал этим антикоррупционным институтам, а иногда и защищал их. Сейчас (при Трампе), видимо, такой поддержки нет. Но кто знает, что будет завтра.

К работе НАБУ и САП, как и вообще к эффективности нашей антикоррупционной политики, было и есть немало претензий и даже острой критики. Но это не означает, что надо лишить независимости антикоррупционные институты в условиях, когда потребность в борьбе с коррупцией только растет.

Нынешние события вокруг НАБУ и САП не ставят финальную точку в их истории. Как само создание этих антикоррупционных институций зависело от активности и влияния гражданского общества Украины и наших западных партнеров, так и восстановление их независимости будет зависеть от тех же факторов. Вопрос лишь в том, когда это произойдет — в ближайшей перспективе, после завершения войны и послевоенных выборов, или когда критически встанет вопрос о возможности вступления Украины в ЕС.

