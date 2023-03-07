У России могут закончиться деньги? Насколько эффективно работают санкции 7 марта, 22:11 Эксклюзив NV

Санкции, введенные проукраинской коалицией в начале войны, были объявлены драконовскими, но спустя год возникает вопрос, работают они или нет?

Экономическая война против России включает в себя санкции, прекращение инвестиций, конфискацию активов, ограничение цен на нефть и другие меры, направленные на то, чтобы вывести из строя путинскую экономику и военную машину. Это, безусловно, нанесло ущерб, наряду с уходом многих транснациональных корпораций и торговыми запретами, которые парализовали российское производство автомобилей и технологий.

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Но в январе Международный валютный фонд прогнозировал, что рост ВВП России в 2023 и 2024 годах будет соответствовать темпам роста ВВП стран, которые ввели против нее санкции. Хуже того, страны, отказывающиеся вводить санкции, или те, которые их игнорируют или жульничают, в большинстве своем опережают 49 стран, которые препятствовали путинской войне.

Один финансовый эксперт иронично заметил: «Санкции могут не иметь того эффекта, на который надеялся Запад».

Санкции, введенные проукраинской коалицией в начале войны, были объявлены драконовскими, но спустя год возникает вопрос, работают они или нет?