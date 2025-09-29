Поэтому летят ракеты на Киев. В какой ситуации оказался Путин

Еще одна громкая ночь в Киеве, где Путин атакует город со спящими людьми. Убивая взрослых и детей. Уже почти привычно. А совсем недавно российские беспилотники в Польше, ядерные угрозы Медведева, снова российские дроны, теперь в Копенгагене, российские самолеты в Эстонии.

Реклама

Или это проявление силы России-матушки? Загадочная русская душа? Русский алкоголизм?

Представьте, что вы видите игроков в покер. Очередной круг. И один игрок делает новый шаг. Поднимает ставки. А у другого уже пусто на счету. И он вынужден идти all-in.

И это Путин.

Потому что у Украины деньги есть. Потому что мы находимся в переломном моменте, который мало кто заметил. ЕС таки решился использовать российские замороженные активы по полной. ЕС поднимает чек. В тот момент, когда у Путина деньги заканчиваются. И россияне вынуждены даже сокращать официальные расходы на войну в бюджете на 2026 год.

Что сделал ЕС? Нет, ЕС не решился конфисковать замороженные активы. Потому что оказалось, что это не надо делать. Можно потратить эти деньги и не конфисковывать их одновременно. Финансовая инженерия рулит.

И в ответ — только истерика

Что делает ЕС? Они говорят: смотрите, мы заморозили в 2022 году двести с лишним миллиардов евро российских активов. Они были в облигациях. Долги Германии, Франции и т. д. Часть из них уже погашены (срок истек и была осуществлена выплата), где-то примерно на 170 млрд евро и превратились в кэш. И этот кэш лежит. Так давайте, говорят европейцы, возьмем этот кэш и купим на них специально для этого выпущенные облигации ЕС, которые будут финансировать поддержку Украины.

Формально никто ничего не конфискует. Но деньги работают. И на них можно купить очень-очень много оружия. А если вдруг Россия согласится закончить войну и выплатить репарации Украине, то тогда часть из этих репараций пойдет на погашение этих специальных облигаций и вернется России. А если нет — то сами виноваты.

В результате Украина имеет на ближайшее время возможность финансировать войну и увеличивать расходы на противостояние России. И это не увеличивает долг Украины. А у Путина денег уже нет. Можно поднимать НДС, душить малый бизнес и т. д. , но этого всего недостаточно. Это не покрывает даже текущих расходов. И даже при продолжении экспорта нефти. А поднять чек он точно не может.

И Путин это знает. И это тот момент, когда он слышит, как часики тикают. И он эскалирует. Чтобы деэскалировать. Потому что у него нет других аргументов. Потому что война — это всегда о деньгах.

И европейские бухгалтеры поставили перед Путиным вопрос, на который у него нет ответа. И это видит даже Трамп, злорадствуя над россиянами. И в ответ — только истерика.

Может, Путин хочет воевать со всем НАТО? Ну, может, и хочет. Но не может. Денег даже на войну с Украиной не хватает.

Поэтому летят ракеты на Киев. Поэтому летят дроны в Европу, провоцируя и пугая. Но это акт не силы, а импотенции.