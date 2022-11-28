Время России и Путина подходит к концу 28 ноября, 12:06

Они из штанов выпрыгивают, пытаясь принудить Украину к переговорам

Росія дуже показово закидає українську енергетику ракетами. Нарочито відверто зізнається в тероризмі. Малює картини апокаліпсису і потім вустами карликового алкоголіка Медвєдєва заявляє, що ракет вистачить надовго.

Видео дня

Таке враження, що Росія намагається справити враження.

Це нагадує поведінку людини, яка показово витрачає кошти. Розкидається грошима, влаштовуючи гучні вечірки. Літає на гвинтокрилі. Організовує польоти аналітиків на свої підприємства приватними літаками. Тощо.

Це, зазвичай, означає лише одне. Насправді грошей немає. Насправді витрачаються не свої кошти. Насправді мета заробити, побудувати фінансову піраміду, провернути фінансову аферу.

Таке враження, що Росія намагається справити враження

І саме такий вигляд має зараз Росія. Дуже стійке відчуття, що саме такий вигляд має Кремль.

Чи означає це, що у Росії ось-ось закінчаться ракети? Не обов’язково. Але це означає, що у Росії закінчується час. І вони зі штанців вистрибують, намагаючись примусити Україну до перемовин.

Чому? Може бути будь-що. Чи військова машина напружується з останніх сил. Чи Путін усвідомлює ефект нафтових санкцій, включно із стелею на ціну, які запрацюють із 5 грудня. Чи дійсно ракет не так і багато. А може товариш Сі дав Путіну обмежений час, щоб покінчити із війною.

Це означає, що вони продовжать. І темні дні повторяться. Ще більше емоцій. Ще більше істерики. Ще більше дискомфортних холодних вечорів і ночей. Але це означає, що кожен такий постріл ракет наближає Росію до поразки. Він наближає не бажану для Путіна капітуляцію України, а капітуляцію самого Путіна.

І Путін це знає. І годинник тікає. Тікає в холодному самотньому бункері…

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ

