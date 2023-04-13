У Путина все хуже, чем кажется 13 апреля, 18:43

Чем жила страна 13 апреля 2023 года

● У Путина все хуже, чем кажется. Борьба и споры в правительстве России «больше и глубже», чем считалось. Об этом говорится в не опубликованных ранее документах из той же пентагоновской «утечки», сообщила The New York Times. В них указано несколько ключевых причин, почему, по мнению многих аналитиков, Путин не смог одержать военную победу в Украине после более чем года полномасштабного нападения. Среди них: ссоры и перекладывание ответственности в российских ведомствах, отвечающих за разные аспекты войны.

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В одном из документов американские разведчики пишут: ФСБ оценила, что реальные потери России убитыми и ранеными «приближаются к 110 тысячам». Там обвиняют минобороны РФ в сокрытии масштабов этой информации. ФСБ не включило в свои отчеты ликвидированных из рядов Росгвардии, штурмовиков Кадырова и боевиков ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Американская разведка, перехватив соответствующие разговоры представителей ФСБ, заключила: российские военные не хотят «сообщать плохие новости по цепочке командования».

Также из документов следует, что Путин пытался лично урегулировать конфликт между Пригожиным и министром обороны Шойгу. Он якобы звонил по телефону обоим и приглашал их на совместную встречу, которая, по данным американской разведки, состоялась 22 февраля.

Как пишет NYT, сведения американской разведки, вероятно, получили, прежде всего, путем перехвата электронных сообщений. Документы содержат мало данных от источников-людей.

● Генсек ООН слишком уступчив по отношению к Кремлю. Власти США считают, что генсек ООН Антониу Гутерриш проявляет излишнюю уступчивость к РФ. Об этом написала BBC со ссылкой на секретные документы Пентагона. В одном из них говорится, что Вашингтон внимательно следит за генсеком ООН. Там описывается личное общение Гутерриша и его заместителя, в которых генсек делает откровенные комментарии о войне в Украине и действиях некоторых африканских лидеров. Мол, «Гутерриш настолько стремился сохранить [зерновое] соглашение, что был готов пойти навстречу интересам России». В документах также говорится, что действия Гутерриша в феврале «сорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине».

● Кстати, представитель ООН Исмини Палла сообщил, что 12 апреля возобновился экспорт украинской продукции по зерновому коридору.

● Киев недоволен оценкой Вашингтона. Прогнозы шансов Украины в контрнаступлении (дескать, ВСУ сможет освободить лишь небольшие территории), которые есть в утечке секретных документов Пентагона, «не соответствуют действительности». Об этом Politico заявил неназванный представитель украинского Минобороны. По его словам, есть некоторые люди, которые продолжают сомневаться в успехе, но мы доказали, что все они ошибались. Собеседник издания заявил, что это «дает нам основания для подозрений» по поводу того, как серьезно США поддерживают цели Киева по полному вытеснению России с территории Украины. Еще один источник Politico утверждает, что подобные настроения широко распространены в Кабмине.

● Вчера министр обороны США Ллойд Остин объяснил, что Украина остается уверенной в своей способности начать контрнаступление против России, несмотря на сообщения после «утечки» документов Пентагона.

● Премьер Венгрии Виктор Орбан во время встречи с единомышленниками назвал США главным противником своей правой политической партии, — это тоже информация после «утечки» секретных документов.

● В США и Латвии подтвердили, что в Украине находится незначительное количество их военных, не участвующих в боевых действиях. Ранее BBC со ссылкой на документы по утечке, сообщило, что в Украине находятся спецназовцы из Великобритании (50 человек), Латвии (17 человек), Франции (15 человек), США (14 человек) и Нидерландов (один человек).

● Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал появление информации из «утечки» документов Пентагона о четырех «неожиданных» сценариях в полномасштабной войне (смерть Путина или Зеленского, смена военного руководства РФ, удар ВСУ по Кремлю), которые анализировали США, «опасным» и посоветовал не обращать на них внимания.

● OMG, OG. За утечкой секретных данных Пентагона стоит молодой «любитель оружия» с ником OG, — он поделился особо секретными документами со знакомыми, искавшими общение во время изоляции из-за пандемии. Об этом написала The Washington Post. Мол, объединенная интересом «к оружию, военному снаряжению и Богу», группа из примерно 200 человек, в основном мужчин и мальчиков, в 2020 году сформировала закрытый клуб на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord. OG начал выкладывать почти дословные стенограммы секретных разведывательных документов, полученных на своей работе на «военной базе». Когда перечитывать сотни секретных файлов вручную стало слишком утомительным, OG стал выкладывать сотни фотографий самих документов. Они случайно вышли за пределы группы и разразился самый громкий скандал большой войны. Теперь снимки, которые видят миллионы, могут дать подсказки федеральным агентам, разыскивающим OG.

По словам члена группы, OG не был враждебен правительству США, и настаивал на том, что не работает в пользу какой-либо страны. «Он не российский оперативник. Он не украинский оперативник», — сказал член группы.

● Минобороны США ограничило доступ к своим документам, которые ранее появились в открытом доступе в сети. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

● Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов Пентагона: он сказал, что «обеспокоен случившимся», но, насколько ему известно, там нет свежих данных, утечка которых могла бы иметь «серьезные последствия».

● Враг продолжает. Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

● Самые ожесточенные бои идут в районе Бахмута: ежедневно ВСУ отражают на этом направлении до 50 попыток штурма российских оккупантов, рассказал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам, за две последние недели возле Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. «вагнеровцев» и военнослужащих своей регулярной армии.

● Минус 540. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ достигли 180 590 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3646 (+0 в сутки), боевых бронированных машин — 7053 (+10), артсистем — 2777 (+7), РСЗО — 535 (+0), средств ПВО — 283 (+1), самолетов — 307 (+0), вертолетов — 293 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+5) и многое другое.

● В тех же «пентагоновских документах» из утечки, как сообщило Reuters, сказано: потери России оцениваются в 35,5−43 тыс. убитыми и 154 180 ранеными. Украина, по этим оценкам, имеет 15,5−17,5 тыс. убитых и 109−113,5 тыс. раненых. Кроме того, украинцы уничтожили 2048 российских танков и 3900 БТР, а сами лишились 468 танков и 1020 БТР. ВСУ имеет (очевидно, по состоянию на март) на поле боя 802 танка и 3498 БТР, тогда как российская армия — 419 танков и 2928 БТР. Отдельно отмечается, что у РФ есть преимущества в авиации и средствах ПВО.

● ГУР уже знает, кто и где казнил украинского военного на видео, недавно появившемся в ТГ прокремлевских блогеров. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, накануне разговаривавший с представителями разведывательных органов. «По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в частности, кто непосредственно был исполнителем», — сказал омбудсмен.

● Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с казнью, вероятно, украинского военного. «Если это подтвердится, то российские солдаты окажутся в одном ряду с Исламским государством, что мы все должны осудить», — заявил он.

● Генсек ООН Антониу Гутерриш «в ужасе» от видео с казнью украинского военнопленного, сообщил его спикер Стефан Дюжаррик.

● Россия планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью. Об этом заявил Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

● Миллиард на снаряды. Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине помощи в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки ВСУ. Это решение позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов за период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских Вооруженных сил на сумму 1 млрд евро. Нет лучшей демонстрации единства и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора», — заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украины на 2 млрд евро. Из них 1 млрд направят на поставку ВСУ 1 млн артснарядов в течение следующих 12 месяцев, и еще столько же — на семилетнюю программу совместной закупки государствами ЕС боеприпасов для пополнения собственных запасов. К соглашению присоединились 19 стран ЕС. Остальные выразили готовность присоединиться впоследствии, однако Венгрия совсем отказалась от участия.

● Правительство Германии разрешило Польше передать 5 самолетов МиГ-29 советского производства из старых запасов, которые когда-то Берлин отдал Варшаве. Об этом сообщил Spiegel.

● Деньги агрессора вернутся агрессору? Еврокомиссия пришла к выводам, что власти ЕС после войны обязаны будут вернуть России замороженные на территории союза резервы Центробанка. Об этом сообщил немецкий Die Welt со ссылкой на обнародованный документ комиссии, который должен стать основой для переговоров с отдельными государствами ЕС. Издание отметило, что в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации: рассматривается возможность инвестировать российские деньги в европейские государственные облигации с доходностью 2,6% и, по крайней мере, предоставить Украине вырученные от этого проценты.

● Ассиметричный ответ Москве. США не выдали визы российской делегации, а также разрешение на прибытие спецсамолета главы МИД РФ Лаврова, который должен вести заседание Совбеза ООН, где в этом месяце председательствует страна-агрессор. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, еще в конце марта в посольство США в Москве был направлен запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов. Но до сих пор не выдано никакого разрешения на въезд. «Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни», — возмутился представитель страны-оккупанта.

И наконец:

● Почти 30% падения. Реальный ВВП Украины по итогам 2022 года упал на 29,1% из-за полномасштабной российской военной агрессии. Об этом сообщил Госстат. Там отметили, что по итогам 2021 года ВВП вырос на 3,4%.

● Международные партнеры предоставят $115 млрд долгосрочной поддержки, заявил премьер Денис Шмигаль. «Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы», — объяснил он.

Премьер отметил, что в этом году на проекты восстановления Украины необходимо $14 млрд. «Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления», — заявил глава правительства.

● Президент Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление страны после войны.

Еще:

● Кремль оштрафован на $5 млрд. Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить НАК Нафтогаз Украины $5 млрд за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму в 2014 году. Об этом в своем Facebook сообщил глава компании Алексей Чернышев. В релизе НАК отмечается, что теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву.

И почти в тему:

● Несмотря на вчерашнее решение ВАКС не продолжать расследование по делу в отношении экс-председателя Нафтегаза Андрея Коболева, детективы НАБУ вручили тому копию нового ходатайства по продолжению следствия в деле о незаконном премировании.

В свою очередь, в юркомпании Миллер, защищающей бывшего руководителя Нафтогаза, отметили: ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования, а у детективов осталось менее 10 дней до завершения следствия, которое длилось почти 5 лет. Принятое ВАКС решение не подлежит обжалованию в апелляции. Однако детективы НАБУ обратились в ВАКС повторно — с таким же ходатайством о продлении сроков расследования.

● На 3,5 млрд грн. По материалам СБУ суд арестовал имущество подсанкционного олигарха и экс-нардепа Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн. В списке заблокированных активов корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.