Началось: у Путина в Кремле появился оппонент 7 октября, 17:48

Чем жила страна 07 октября 2022 года

● Началось: у Путина в Кремле появился оппонент. Человек в ближайшем окружении российского диктатора Путина в последние недели напрямую выражал ему свое несогласие с действиями Кремля в войне РФ против Украины. Такую информацию, по данным The Washington Post, получила разведка США. Ее сочли столь важной, что включили в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке, а также передали другим американским официальным лицам.

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WP указывает, что не может озвучить личность этого оппонента диктатора, хотя его имя фигурирует в сообщениях разведки США.

По словам одного из источников, недовольство, выраженное «оппонентом», было связано с тем, что он считал неэффективным управлением военными действиями, и с ошибками, допущенными теми, кто ведет военную кампанию. Некоторые из опрошенных WP российских источников даже заявили о приближении «переломного момента» для политического будущего Путина.

Издание сообщает, что эта критика — ярчайшее свидетельство беспорядков в российском руководстве в вопросе войны, которая привела к катастрофическим неудачам и вынудила Путина отдать приказ о мобилизации.

Новые разведданные в сочетании с комментариями других российских и западных чиновников, которые журналистам газеты удалось взять на условиях анонимности, подчеркивают разногласия в окружении Путина. А ведь в этом «ближнем круге» уже давно опасаются сообщать плохие новости диктатору, который считается более изолированным, чем когда-либо за все время его 22-летнего правления.

«С начала оккупации [территорий Украины] мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина, — цитирует WP представителя западной разведки. — Наши оценки показывают, что их особенно беспокоят недавние российские потери, ошибочным директивы [Кремля] и обширные просчеты в военной сфере».

К слову:

● Путин разрешил говорить немного правды о войне. Кремль приказал некоторым государственным СМИ РФ начать признавать часть поражений российских оккупантов в Украине, опасаясь, что оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения у граждан страны-агрессора. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, которые говорили на условиях анонимности. В то же время «критики» не должны заходить слишком далеко и не имеют права сомневаться в решении Путина начать полномасштабное вторжение и его «компетентности».

● Кремлевские игры в «мир». Войска РФ «посыпались» на фронте и, чтобы остановить продвижение украинских сил, Россия начала манипулировать темой переговоров. Такое убеждение высказал в ходе заседания ЕС президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Европа должна сохранить политическую принципиальность.

Зеленский убежден: Россия не хочет настоящих переговоров, которые ей множество раз предлагала Украина. По его словам, Кремль просто хочет выиграть время, чтобы подготовиться к новому удару.

● 30 сентября во время оглашения аннексии Путин заявил, что страна-агрессор РФ «готова к переговорам» с Украиной. Ему сразу же ответил Зеленский: Украина готова вести переговоры с РФ, но с другим ее президентом.

● А 6 октября Валентина Матвиенко, глава совфеда РФ, на саммите глав парламентов G20 в Индонезии, повторно предложила Украине прямо тут же сесть за стол переговоров, «найти договоренности».

● На восток и на юг. ВСУ продолжают развивать наступление в Харьковской области, тогда как в Херсонской обрушение фронта армии РФ заставило оккупантов отступить южнее для укрепления позиций. А иранские беспилотники, которыми РФ терроризирует Украину, пока не создают угрозу для перелома в ходе боевых действий. Об этом в сводке по итогам 6 октября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Силы ВСУ, предполагают аналитики ISW, продолжают контрнаступление на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска. Российские «военкоры» также опасаются, что украинские силы могут попытаться расшириться на северо-восток от Купянска в сторону поселка Ольшана и на восток — в сторону Орлянки (22 км восточнее Купянска).

После обрушения российской линии фронта на северо-востоке Херсонской области войска армии РФ, вероятно, пытаются укрепить оборонительные позиции ближе к центральной части региона. Об этом свидетельствуют в частности спутниковые снимки за 3 и 4 октября, где видны российские траншеи и радиолокационные системы в районе Берислав — Новая Каховка — что позволяет предположить отступление сюда российских войск для укрепления позиций. Тем временем украинские силы, вероятно сосредоточились на перегруппировке на севере Херсонской области.

● Юг быстро освобождается от оккупации. Площадь освобожденных ВСУ территорий в Херсонской области буквально за сутки увеличилась с 400 до 500 кв. км. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг.

● На востоке украинские войска — на подходах к городу Сватове — освободили села Глушкивка (Харьковская область, немного южнее Купянска, на левом берегу реки Оскол) и Макеевка (расположено уже Луганская область, юго-западнее Сватове).

● Единственным местом, где оккупанты не оставляют попыток атаковать, остается район Бахмута в Донецкой области: там, как предполагают аналитики ISW, армия РФ совсем понемногу, но продвигается вперед.

Генштаб же по поводу этого района сообщил следующее: за минувшие сутки подразделения ВСУ атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

● Уже почти 62 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 61 680 своих военных, за минувшие сутки — 350. Такие данные на утро 7 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2466 (+17 за сутки), боевые бронированные машины — 5093 (+29), артсистемы — 1455 (+31), реактивные системы залпового огня — 344 (+3), средства ПВО — 177 (+0), самолеты — 266 (+0), вертолеты — 233 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1067 (+20) и многое другое.

● Резников гарантировал некоторым солдатам РФ жизнь и безопасность. Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти свою страну от трагедии, а армию — от унижения. В своем видеообращении он заявил, что руководство РФ обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели диктатора Путина.

По словам украинского министра, российское командование уже понимает, что попало «в ловушку с войной» — и сделает все, чтобы списать «свои просчёты, свое воровство» на подчиненных.

Резников добавил, что Украина гарантирует «жизнь, безопасность и справедливость» всем, кто откажется воевать немедленно. «И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его», — резюмировал он.

● Россиян хотят судить. ВР призвала международное сообщество создать спецтрибунал по военным преступления России в Украине. Рада обратилась, в частности, к ООН, Евросоюзу, Совету Европы, парламентам и правительствам государств-членов ООН.

● ВСУ просят ATACMS. Украинские чиновники продолжают убеждать США в передаче ВСУ ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь захваченных Россией территорий, в частности, по Крыму (тот используется как база для ударов по Украине иранскими дронами-камикадзе). Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Украины и Конгресса США.

«Нам нужны ракеты большой дальности для HIMARS. Следует поразить несколько целей на оккупированной украинской территории», — заявил военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, не уточнив деталей.

В то же время американские чиновники утверждают, что ракеты большей дальности не являются необходимыми для нынешней борьбы Украины. По их мнению, Москва будет «рассматривать это как эскалацию».

● Обязательный учет — только для женщин-медиков. Верховная Рада одобрила законопроект о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет. В документе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет по их собственному желанию. При этом они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

В принятом законе осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.

● Подельники Кивы — наркодельцы. СБУ нейтрализовала «криминальную группировку», действовавшую под руководством Ильи Кивы, беглого бывшего народного депутата, подозреваемого в госизмене. Эта «силовая ячейка» запрещенной ОПЗЖ — объединение Патриоты за жизнь — состояла как минимум из 12 человек, связанных с уголовными кругами. Во время обысков у них обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему.

«По замыслу Кивы, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных „доходов“», — заявили в СБУ. Бандиты наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области.

● Пышный возглавил Нацбанк. Бывшего главу государственного Ощадбанка Андрея Пышного (с подачи президента Владимира Зеленского) назначили главой НБУ. За это решение проголосовали 290 депутатов ВР.

А бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко получил от САП подозрения по делу 2014−2020 годов (когда он возглавлял государственный Укргазбанк) и заявил, что два года в НБУ ощущал на себе «политическое давление».

И для финала:

● Такая спорная первая премия мира. Нобелевскую премию мира-2022 получила украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод (ЦГС), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал. Для Украины эта премия — первая в ее истории.

В нобелевском комитете указали: лауреаты на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. «Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — сообщили в комитете.

В официальном релизе отмечено: присуждая премию мира Алесю Беляцкому, Мемориалу и ЦГС, комитет «хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

ЦГС создан 30 мая 2007 года в Киеве. Миссия — продвижение ценностей прав человека, демократии и солидарности в Украине и Евразии ради реального утверждения принципа человеческого достоинства (самые известные проекты — Евромайдан SOS, OZON).

Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра Вясна. Задержан в Беларуси в июле 2021-го, признан политическим заключенным.

Мемориал — неправительственная организация, созданная для исследования политрепрессий в СССР. В декабре 2021-го власти РФ ликвидировали российские юрлица Международного Мемориала и Правозащитного центра Мемориал. Представители организаций сообщили, что они все равно продолжат свою работу.

● Сам факт объединения в рамках одной премии представителей Украины и стран-агрессоров возмутил многих отечественных экспертов, политиков и журналистов.

● Показателен в этом смысле твит Михаила Подоляка, советника главы ОП: «У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова „мир“, если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто „супер“».

● «Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны», — написала в ФБ глава ЦГС Александра Матвийчук. Она подчеркнула, что Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава, а государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан вне зависимости от их участия в военных блоках или их военной мощи.

Матвийчук считает, что нужно создать международный трибунал для российского и белорусского диктаторов. «Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее интервенции ООН», — добавила она.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.