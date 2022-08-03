Повод для оптимизма. Что меняется для Украины 3 августа, 13:01 Эксклюзив НВ

Появляется все больше свидетельств того, что импульс в войне между Россией и Украиной довольно резко сместился в пользу украинской стороны

Колонка опубликована с разрешения редакции. Впервые напечатано на americanpurpose.com

И что в ближайшие недели можно ожидать больших перемен на поле боя.

Я продолжаю с оптимизмом смотреть на перспективы Украины, несмотря на заламывание рук по поводу очевидного тупика на поле боя, с тех пор, как в середине апреля россияне переключили внимание на Донбасс. Я осознаю, что кто-то может вполне мотивированно заметить: поскольку я отчаянно хочу, чтобы Украина вышла победителем, легко выделять факты, подтверждающие эту точку зрения, и преуменьшать те, которые ей противоречат. Тем не менее, за последние две недели ситуация быстро изменилась.

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Конечно, как отмечают многие наблюдатели, поставки американских ракетных комплексов большой дальности HIMARS были очень эффективно использованы Украиной для уничтожения того, что Соединенные Штаты сейчас называют более чем 100 российскими важными целями, включая склады боеприпасов, командные пункты и логистическую инфраструктуру. Это резко снизило интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны России и привело к сотням жертв среди россиян ежедневно, включая большое количество офицеров. На сегодня США поставили 8 таких систем, а 20 июля пообещали еще 4. Украина просила гораздо большее количество систем HIMARS — 50, 70, и ответ на этот запрос является приоритетной задачей. Но реальное препятствие, похоже, заключалось не в количестве пусковых установок, а в системе пополнения запасов, необходимой для продолжения обеспечения пусковых установок ракетами. Мы должны иметь в виду, что исходные 4 системы нанесли невероятный ущерб российской логистике.

Украинское командование продолжает принимать стратегически мудрые решения.

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