Новое амплуа Путина. К чему придется привыкнуть кремлевскому диктатору 24 июля, 13:20

Путин останется дома, хотя очень хотел поехать на саммит БРИКС и таким образом продемонстрировать свою неприкосновенность и независимость от международного правосудия

Почти ежедневные консультации президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамофосы с президентом России Владимиром Путиным — о них, в частности, рассказывал вице-президент ЮАР Поль Машатиле — закончились победой Рамафосы. В течение нескольких месяцев российский президент и другие представители его администрации отказывались от всех компромиссных вариантов, которые предлагало руководство ЮАР, чтобы предотвратить прибытие Путина в страну, на территории которой его должны арестовать по ордеру, выданному Международным уголовным трибуналом (МУС) — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса предлагал Владимиру Путину принять участие в саммите БРИКС виртуально, прислать вместо себя в Йоханнесбург министра иностранных дел Сергея Лаврова — и каждый раз получал отказ. Но теперь Кремль вынужден был прислушаться к пожеланиям южно-африканского президента.

Ради этого Сирил Рамафоса, можно сказать, пошел ва-банк. Суд, который заслушивал иск к нему с требованием арестовать Путина в случае, если российский президент прилетит в ЮАР, обнародовал показания, которые давал президент Рамафоса.

Такой риск явно не для российского президента

Наиболее сенсационной частью этих показаний стало утверждение Рамафосы, что Кремль фактически угрожал ему войной в случае задержания Путина на территории Южно-Африканской Республики.

Но показания президента ЮАР также продемонстрировали, что он находится в непростых отношениях с собственной системой правосудия. Что даже если Рамафоса и гарантирует Путину неприкосновенность, «чтобы не допустить войны», это еще не означает, что в момент пребывания российского президента на саммите БРИКС к президенту ЮАР прислушиваются все южно-африканские прокуроры и судьи. И что же тогда? Гаага?

В истории Южно-Африканской Республики уже была похожая ситуация, когда в страну в 2015 году для участия в саммите Африканского союза прибыл тогдашний президент Судана Омар аль-Башир — также обвиняемый в военных преступлениях, которого разыскивал Международный уголовный суд. Тогда президент ЮАР Джейкоб Зума, предшественник Сирила Рамафосы, фактически спас коллегу от ареста и помог ему вернуться на Родину.

Однако ордер на его арест южно-африканский суд выдал! А такое развитие событий явно не в интересах Владимира Путина! Получить ордер на арест и зависеть исключительно от готовности Рамафосы спасти тебя от южно-африканской тюрьмы и выдачи в Гаагу? Такой риск явно не для российского президента.

Итак, Путин останется дома, хотя очень хотел поехать на саммит БРИКС и таким образом продемонстрировать свою неприкосновенность и независимость от международного правосудия. Однако оказалось, что даже в дружественных Кремлю странах правосудие совсем необязательно функционирует так, как в самой России, что у судей и юристов в других странах есть незнакомое путинской обслуге чувство самоуважения и уважения к международным обязательствам собственной страны.

Российскому президенту и его подчиненным стоит привыкнуть к новому «политическому амплуа» Путина — амплуа «изолированного военного преступника».

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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