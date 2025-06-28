Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Мы Трампа должны поблагодарить дважды. О хороших новостях для Украины из Гааги

28 июня, 09:51
Я приятно удивлен атмосферой встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО в Гааге

Если быть абсолютно искренним — думал, что результаты будут хуже. И тем более приятно, что эта атмосфера, которая сложилась в Гааге сегодня, дает нам, по меньшей мере, какие-то надежды. Конечно, когда анализируешь то, что говорит президент Трамп, понять что-то довольно сложно (будем дипломатично выражаться). Зато президент Зеленский был более конкретным, хотя так же отметил лишь общие направления и вещи. Но, между строк, заявления Зеленского, говорят о том, что темы, которые нужны для Украины, обсуждены. И, скорее всего, они не нашли отторжения со стороны Трампа. Я бы так сформулировал то, что читается между строк, и мне кажется, это хорошая новость.

А вторая хорошая новость

Теги:   Владимир Огрызко Саммит НАТО в Гааге Дональд Трамп Украина-НАТО Владимир Путин Война России против Украины наступление РФ

