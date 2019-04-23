У Крыма и Голанских высот один знаменатель – Кремль Сегодня, 10:29 873 Цей матеріал також доступний українською

Госдеп США издал карты, на которых Голаны обозначены как часть Израиля. В ООН их считают аннексированной территорией

Признание Трампом Голанских высот за Израилем, казалось бы, противоречит резолюции США по Крыму. Но вопрос оказался не настолько прост. В обоих случаях торчат уши Кремля. По-разному, но все-таки торчат. А поскольку по-разному, то и однозначно, по букве международного права, трактовать это сложно.

Дело в том, что Израиль находится в окружении мусульманских государств, мягко говоря весьма недружественных. Вели они себя с соседом настолько по-хулигански, что можно уже сбиться со счета, сколько войн они спровоцировали с Тель-Авивом.

С 1956 года Москва стала активно поставлять оружие и военную технику, включая самолеты и танки, Египту, а затем и Сирии, которой, собственно и принадлежали Голанские высоты. Эта возвышенность с довольно плодородными землями граничила с Израилем на его северо-востоке.

В том же году Дамаск впервые посетил глава советского МИДа – тогда им был Дмитрий Шипилов. С ответным визитом в Москву съездил сирийский президент Шукри аль-Куатли, после чего его страна получила оружия и техники на $70 млн. Поставлялось оно Союзом по ценам ниже его себестоимости, а комплектующие и боеприпасы вообще доставались сирийцам даром. Да еще туда же выехали 160 военных советских инструкторов.

Вместо биде устроили беду

Сотрудничая с арабами, Москва делала порой оригинальные ходы. Например, в Сирию и Египет, имеющие собственные месторождения, из СССР, кроме оружия, по низким ценам поступали нефтепродукты. Тормозя таким образом развитие ближневосточного нефтепрома, Союз играл на повышение мировых цен на это черное золото.

СССР вооружил армии Сирии и Египта на 75 %. Но к победам их это привело лишь однажды — во время кризиса 1956 года, когда правительство Насера национализировало Суэцкий канал, которым владели британские и французские концессионеры. Хотя во многом успеху египтян в борьбе с колонизаторами способствовала неадекватность британского командования, которое получало приказы от премьер-министра Энтони Идена, увлекавшегося в те годы приемом амфетаминов.

Все остальные конфликты в регионе выигрывал Израиль. В 1967 году в результате Шестидневной войны он даже стал контролировать Синайский полуостров, отодвинув границу с Египтом. На сирийском фронте израильтяне заняли Голанские высоты, с которых простреливалась половина их территории. С этой возвышенности на протяжении года перед войной сирийцы совершили более ста вооруженных провокаций по принципу – это не мы, и нас там нет.

В 1970 году президентом Египта стал Анвар Садат. Проиграв очередную войну с Израилем в 1973 году, он взял курс на сотрудничество с США.

Кремль ухватился за Сирию, как утопающий за соломинку, не оставляя надежды вернуть Каир в свое лоно. И если в 1974 году Египет и Сирия получили от СССР военного имущества на сумму $4 млрд, то в следующие четыре года Москва поставила одному лишь Дамаску вооружений на сумму $3,6 млрд. А страны Организации Варшавского договора добавили сирийцам военной техники еще на $420 млн.

В 1971-м к власти в Сирии пришел Хафез Асад. Он пользовался дружбой с СССР весьма бесцеремонно. “Из Москвы меньше миллиарда я не привожу”,— любил хвастаться он. Когда Сирия попыталась вернуть себе Голанские высоты в 1973 году, ее войска понесли тяжелые потери. Кремль срочно отправил на передовую новую технику и военных инженеров. Пришлось даже обмануть иранского шаха, который не разрешил перелеты над своей территорией военной авиации СССР. Советский посол в Тегеране выпросил коридор для гражданских самолетов. В них Москва и подвозила все необходимое Асаду. Но тот свою войну все равно проиграл. Всего за 18 дней.

Сирия в новейший период не перестает удивлять. Древнейшая страна с древнейшей столицей с несметным количеством памятников – таких же древних. Выход к Средиземному морю – побережье почти равное побережью соседнего Ливана. Только из этого можно было бы сделать туристический рай. Вместо этого бездарные политики при поддержке Союза, а теперь при довольно странной помощи России, превратили свою страну в ньюзмейкера военных катастроф.

Напоследок предлагаю почти анекдотический отрывок из воспоминаний Михаила Разинкова, который в 1973 году прибыл в Дамаск как военный переводчик. Он рассказал о курьезе в гостиничном номере, куда его поселили. И думается, что это отголосок колониальной зависимости Сирии от ненавистных европейцев.

«Первым, что нас озадачило, было оборудование санузла в нашем номере, – пишет Разинков. – Мы долго гадали: для какой цели рядом с унитазом стоит точно такой же по форме, но без традиционного спускного отверстия, с краниками и мелкими дырочками на дне. И только по прошествии времени мы умозаключили: это биде – одна из принадлежностей женской (да и не только женской) гигиены».

Понятно, что это было в столичной, наверное, не самой плохой гостинице. Тем не менее, сирийские правители при помощи Москвы после явной агрессии против Израиля потеряли, возможно, навсегда Голаны. И вместо биде устроили беду.

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