Военный коммунизм на фондовом рынке 8 ноября, 14:03

Государство Украина снова сделало «подарок» инвесторам

Внезапно, под прикрытием военного положения, государство Украина просто взяло и забрало все акции Мотор Сич и Укрнафты, которые есть в обращении. Просто вы думали, что у вас что-то есть. А потом раз, одним прекрасным утром, у вас этого нет. Просто потому, что так вам и надо, буржую.

Видео дня

Военный коммунизм — «лучший способ» создать инвестиционный климат в стране. Приходите, инвесторы.

Пока не ясно, будут ли что-то компенсировать предыдущим собственникам.

Да, конечно, поначалу приятно, что, судя по всему, у Игоря Коломойского забрали 42% акций Укрнафты. Долго-долго не могли придумать, что с ним сделать, как с ним развестись, а тут вдруг взяли и забрали. Со всей пролетарской ненавистью.

Но вот беда. Что делать со святым правом частной собственности? Даже если эта частная собственность олигарха. И как всегда существуют простой и сложный путь. Сложный — через суды. Выиграть Суд в Лондоне и забрать акции Укрнафты в качестве компенсации за ПриватБанк. Долго, муторно. Но законно. А есть простой путь — реквизировать. Забрать не потому, что у Коломойского, а просто потому что могут забрать или решили, что можем забрать, ведь война. И у Коломойского забрать, и у Васи Пупкина. С риском проиграть потом суд. И остаться еще должным олигарху. И главное, чтобы как с облгазами Фирташа не вышло. Когда забрать-то их у Фирташа забрали. А управляют все равно его люди. И если люди Коломойского останутся у руля Укрнафты, то ему даже не убудет. Он всегда сидел на потоках, а не создавал капитализацию.

Что делать со святым правом частной собственности?

И еще момент. Могут забрать не бесплатно. Могут заплатить. Пока не ясно, будут платить или не будут и сколько будут платить, если будут. И вот тут вопрос. Есть ли у государства лишние деньги, чтобы выкупить у Коломойского Укрнафту? И по какой цене это будет делаться? И не будет ли Коломойский, в таком случае, очень благодарен государству Украина?

Фишка в том, что в отличие от национализации ПриватБанка такая форма национализации не позволяет разделить миноритарных акционеров и Коломойского. То есть, либо Коломойский получит компенсацию, словно он обычный Вася Пупкин, или любой частный инвестор получит кукиш.

Но дело даже не в Коломойском. Дело в том, что акционерами Укрнафты, да и Мотор Сич, были не только олигархи и колаборанты. Там было множество маленьких украинских инвесторов. И даже были иностранные инвесторы. И вот им в один прекрасный день сказали «было ваше, стало наше». И добавили «а вообще мы тут собираемся развивать фондовый рынок, вы же в курсе? Скоро будем делать IPO. Приходите, пожалуйста. Инвестируйте в Украину. Мы еще и пенсионную систему хотим развивать, инвестиционную составляющую…».

Как вы думаете, что скажут инвесторы, у которых просто забрали их собственность? Придут ли они снова инвестировать. Или решат, что Украина — это та же Венесуэла в профиль?

И еще вопрос — а зачем? История с Мотор Сич — это отдельная история. Но и там была логика только забрать акции у Богуслаева, а не трогать простых украинцев, у которых есть в собственности акции. Но вот зачем забирать акции Укрнафты в тот момент, когда у государства и так там большинство. Больше 50%. И если уже решили, что это крайне важно контролировать Укрнафту в связи с энергетической безопасностью страны, то что мешает управлять компанией, особенно в условиях военного времени, когда можно просто завести свой менеджмент.

Самое важное — принцип. Частная собственность в успешных странах — это святое. Это краеугольный камень. Святое и все. А если вы идете по пути беспредела, то получается только бедная страна. Без инвестиционного климата. И без инвестиций.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ