«Она проснулась от того, что квартира дышала. Стены медленно пульсировали, словно легкие, а свет лампы тек по полу густым медом. В углу стоял пылесос — но уже не просто предмет. Его шланг извивался, как живое существо, а гул напоминал далекий шепот, который нельзя было расслышать, но невозможно игнорировать», — такой фрагмент выдал мне ChatGPT на просьбу написать маленький текст о любви женщины и пылесоса.

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Ну и как он вам?

Правда заключается в том, что при наличии определенных образных высказываний ему не хватает главного — вкуса. И это главный фактор, который позволяет отличить ИИ-контент от текстов, созданных человеком. ИИ также не способен дать собственные эмоции, у него не может быть харизмы, настоящего чувства юмора или какого-то настроения, он не способен уловить нюансы контекста.

Именно поэтому я довольно скептически отношусь к футуристическим предсказаниям, что вскоре весь креативный контент для людей будет писаться и сниматься с помощью ИИ.

Не поддается сомнению то, что в вопросах ИТ эта технология позволяет значительно улучшить, удешевить и ускорить выполнение рутинных задач. Однако даже при выполнении простой коммуникативной задачи тексты, генерируемые ИИ, не сложно отличить от авторских работ, если их авторы могут похвастаться определенным уровнем креативности.

Я это хорошо вижу, оценивая задания своих студентов. С каждым месяцем ИИ занимает все более важное место в образовательном процессе. И в этом нет ничего плохого — просто очень хотелось бы, чтобы этот инструмент использовался правильным образом. Это, например, когда студенты записывают лекции, переводят их в текст и благодаря ChatGPT или Copilot делают резюме лекций.

Но ИИ можно использовать и по-другому — например, задавая примитивный промпт из одного предложения с просьбой написать работу на определенную тему.

Я абсолютно не против, чтобы студенты использовали ИИ для генерирования текстов, однако ключевой вопрос — для начала надо, чтобы они понимали, что именно должен предоставить ИИ. То есть у них должно быть осознанное видение, что требуется. А с этим бывают проблемы.

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Фактически, если автор понимает, каким должен быть идеальный творческий контент, то на самом деле нет большой разницы: он пишет это руками или использует ИИ. Технологии могут упростить процесс написания — однако вряд ли достичь выдающегося результата можно без существенного редактирования. А для этого автору нужно четко знать, что является хорошим, а что является плохим в его контенте.

Общеизвестна фраза о том, что «Бог создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными». Здесь речь идет о том, что, имея в руках револьвер, гораздо физически более слабый человек может дать отпор наглому здоровяку. И это действительно работает, ведь существуют четкие критерии успеха человека с револьвером: отцепился от него противник — значит, цель достигнута.

Никакой ИИ не сделает из человека популярного блогера-миллионника

Но нельзя утверждать, что «Бог создал людей разными, а Сэм Альтман сделал их равными» в части способности создавать любой креатив. Ведь если человек не понимает, какой контент вызовет у других людей восторг и желание купить книгу, посетить кинотеатр или лайкнуть пост, никакой ИИ не сделает из него популярного писателя, сценариста или блогера-миллионника. И эта правда об ИИ может многих разочаровать.

Для того, чтобы понять секрет успеха в творчестве, сначала надо начать сомневаться, что ты гуру в этих вопросах. И с этим также у многих проблемы. Есть даже специальный термин — эффект Даннинга-Крюгера. Он заключается в том, что некоторые люди переоценивают собственные знания в определенных сферах из-за того, что не могут осознать, что они далеки от совершенства в этих вопросах. Они не сомневаются в себе. И не видят своих ошибок, потому что не обладают навыками, нужными для того, чтобы отличить ошибку от успешного решения.

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А кто еще не сомневается — так это ИИ. И это еще одна причина того, почему ему вряд ли удастся победить в борьбе за лучший креативный контент живого человека с талантом. Сомнения предполагают широкую вариативность действий и рассмотрение различных альтернатив — а ИИ этого лишен.

Ну и не забывайте, что в конце концов ИИ сам ничего не пишет — это лишь языковая модель. Все, что он генерирует, уже было кем-то написано. Поэтому он лучше подходит для задач, в которых «новизна» контента абсолютно не нужна.

Да, он способен учиться и улучшать свои навыки. И со временем его роль во многих сферах будет расти — уже активно разрабатываются технологии ИИ-агентов, которые должны стать не только советниками человека, но и выполнять определенные функции за человека без его участия. Однако писать популярные романы для аудитории, разбирающейся в литературе, он точно не будет. И не сможет предложить сценарий «прорывного» фильма.

Из других индустрий, кроме творческих, место человека, несмотря на ИИ-революцию, безусловно, сохранится и в медицине — но уже по другой причине. Да, ИИ знает гораздо больше о болезнях, чем любой врач. Однако не думаю, что в мире найдется много людей, которые согласны беспрекословно доверить свое лечение искусственному интеллекту без участия человека-врача с соответствующим дипломом.

Ну и отдать ИИ власть в своих странах люди тоже вряд ли захотят. Ведь и врач, и президент нуждаются в доверии людей — а какое может быть доверие к кому/чему-то, кто на полном серьезе пишет текст о любви женщины и пылесоса?