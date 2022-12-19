В чем ошибается Илон Маск 19 декабря, 23:45 Эксклюзив НВ

Развитие Интернета создало особую проблему для свободы слова и привело многих людей к большому замешательству

Колонка опубликована с разрешения редакции. Впервые напечатано на americanpurpose.com

Свобода слова — одна из основных свобод либерального общества. Возможность критиковать влиятельных людей и организации служит сдерживающим фактором их власти, а сам акт словоизъявления — неотъемлемая часть личной автономии человека.

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Тем не менее, все либеральные общества накладывают ограничения на высказывания, ограничения, которые неизбежны, учитывая опасный потенциал некоторых форм речи. Развитие Интернета создало особую проблему для свободы слова и привело многих людей к большому замешательству. Примером тому может служить Илон Маск, который заявил в Твиттере, что он «абсолютист свободы слова». Это замечание показало, что он даже не начинал думать о сложностях управления речью в эпоху интернета/больших платформ, и мы все сейчас расплачиваемся за это.

Речь никогда не была абсолютно свободной ни в одном современном либеральном обществе. Во многих европейских либеральных демократиях существовали ограничения на определенные формы политической речи, такие как отрицание Холокоста, что было задолго до появления интернета. Первая поправка в Америке всегда была менее ограничительной, но даже здесь есть свои пределы. Вопреки распространенному мнению, вы можете кричать «пожар» в переполненном театре, но Верховный суд постановил, что открытое подстрекательство к насилию запрещено.

Более того, масштабность канала, по которому распространяется средство массовой информации, имеет большое значение для законности ограничений свободы слова. Федеральная комиссия по связи уже давно регулирует то, что может транслироваться по эфирному телевидению, запрещая жесткую порнографию, графическое насилие и другие виды контента. Более того, раньше она применяла так называемую «Доктрину справедливости», согласно которой вещателям предписывалось обеспечивать «сбалансированное» освещение различных политических взглядов.

Интернет стал такой помойкой, что модерация контента абсолютно необходима

Соответствие этих ограничений Первой поправке было подтверждено Верховным судом в 1968 году в решении по делу Red Lion Broadcasting v. FCC. (Консерваторам никогда не нравилась доктрина справедливости, поскольку они считали, что она была направлена против них, и в 1980-х годах доктрина была отменена административным постановлением). Ограничения на речь вещателей были разрешены судом по соображениям нехватки спектра, уникальности вещания и общественного интереса.

Сегодня мы находимся в аналогичной ситуации в связи с развитием за последнее десятилетие интернета и социальных сетей. Спектр, очевидно, больше не ограничен, но сетевая экономика привела к тому, что интернет-коммуникации стали осуществляться на небольшом количестве очень крупных платформ, которых всего три: Twitter, Meta (Facebook) и Google. Во многих отношениях эти крупные платформы сравнимы с тремя вещательными телеканалами 1960-х годов, влияющими не только на политическое мнение, но и на то, что граждане считают фактической информацией. Интернет позволяет усиливать определенные взгляды и информацию в масштабах и со скоростью, исторически беспрецедентной, а также позволяет крупным платформам фактически блокировать неугодные высказывания путем их удаления.

В строгом конституционном смысле Первая поправка применяется только к правительственным ограничениям на речь. Решения платформ о продвижении или удалении материалов, которые они несут, фактически защищены Первой поправкой, поэтому в узком смысле обвинения консерваторов в том, что Twitter и Facebook занимаются цензурой, ошибочны. Кроме того, раздел 230 Закона о приличиях в сфере коммуникаций 1996 года с самого начала защищал платформы от частных судебных разбирательств.

Крупные платформы используют свои полномочия для контроля контента, который они регулярно размещают, что сравнимо с политикой телевизионных сетей. Они не разрешают пользователям размещать графическую порнографию или насилие, пропагандировать терроризм или подстрекать к насилию (именно на этом основании Дональд Трамп был лишен доступа к большинству платформ после 6 января). За исключением последнего, такая модерация контента в основном считается бесспорной.

Тем не менее, у современной демократии есть проблема свободы слова. Здесь необходимо уточнить: проблема не в том, что в Интернете доступны различные формы токсичного контента, такие как теории заговора, фейковые новости и язык ненависти. Первая поправка, как она трактовалась на протяжении многих лет, защищает эти формы речи. Проблема в другом и связана с масштабом платформ: платформы обладают беспрецедентной властью либо усиливать определенные сообщения, либо подавлять неугодные высказывания. Кроме того, они обладают значительными возможностями для микротаргетинга своей аудитории, чего не могли добиться прежние рекламодатели.

Именно масштаб и мощь платформ должны беспокоить сторонников демократии и быть целью государственной политики, а не просто тот факт, что они несут политически токсичный материал. В «Белой книге 2020 года», автором которой является Стэнфордская рабочая группа по исследованию масштабности платформ (которую я возглавлял), эта власть уподобляется заряженному пистолету, оставленному на столе. В настоящее время мы должны верить, что человек, сидящий напротив нас, не поднимет пистолет и не выстрелит в нас из него, но законного способа предотвратить это не существует.

Заявление Илона Маска о том, что он является «абсолютистом свободы слова», представляет собой непоследовательную позицию. Предположительно, этот абсолютизм не будет распространяться на разрешение выкладывать в общий доступ детскую порнографию или порнографические фильмы. А как насчет твитов, якобы доказывающих, что вакцины «Ковид» вредны, или доксинга сотрудников избирательных комиссий в разгар спорных выборов в колеблющемся штате? Есть интересный случай, когда мамы, занимающиеся йогой, были втянуты в QAnon, потому что известный гуру йоги стал их адептом — алгоритм предложения просто уловил эту связь, предположив, что тот, кто интересуется йогой, скорее всего, заинтересуется и QAnon. Должны ли социальные платформы предпринимать усилия, чтобы прекратить создавать подобные предложения?

Учитывая способность платформ усиливать или подавлять, абсолютизм свободы слова просто не выдерживает критики. Интернет стал такой помойкой, что модерация контента абсолютно необходима. Вопрос в том, кто обладает легитимностью для принятия таких сложных решений в отношении политической речи? Большинство из нас согласится, что правительство не должно отвечать за это. Есть некоторые европейские страны, например, Германия, которые пытаются регулировать интернет подобным образом, но мы, американцы, никогда не придем к консенсусу относительно того, что является приемлемой политической речью, учитывая нашу поляризацию.

Вместо такого консенсуса многие люди решили надавить на платформы, чтобы они взяли на себя эту ответственность. Но у коммерческой корпорации нет ни возможностей, ни легитимности для принятия таких напряженных политических решений. Наша Рабочая группа по исследованию масштабности платформ предложила концепцию промежуточного программного обеспечения в качестве способа решения проблемы — передать модерацию контента на уровень конкурирующих третьих сторон, которые могли бы адаптировать выбор к предпочтениям отдельных пользователей. Но в настоящее время не существует бизнес-модели, поддерживающей это, и промежуточное программное обеспечение будет встречать яростное сопротивление со стороны самих платформ.

За последние несколько недель Илон Маск показал себя консерватором, приверженцем MAGA, который занимается троллингом в духе Трампа. Например, он решил преследовать Александра Виндмана, разоблачителя, который раскрыл усилия Трампа по блокированию помощи Украине, что привело к его первому импичменту.

Пообещав создать независимый орган для установления стандартов модерации контента, он отступил от этого и начал принимать произвольные решения о том, кого допускать на сайт. Мы никогда не узнаем, какие еще подобные решения он принимал, особенно в отношении удалений, которые очень трудно контролировать. Теперь он взвалил на себя ответственность за личное принятие решений по модерации контента, как, например, его недавний выбор запретить Канье Уэста за антисемитизм.

Единственное, что имеет смысл из того, что сказал Маск, — это различие между свободой слова и свободой охвата. Этот комментарий правильно указывает на главную проблему платформ: не столько их контент как таковой, сколько их способность усиливать его либо же заглушать. Если бы он всерьёз относился к этому, он бы лишил возможности «лайкать» и ретвитить вредный контент, но не удалял его. Но это означает, что Twitter продолжает заниматься контролем за контентом, просто используя другие инструменты и критерии. Для реализации такой политики все равно потребуется довольно большой бюрократический аппарат, и я сомневаюсь, что он действительно готов пойти по этому пути.

Перевод НВ

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