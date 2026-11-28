Турникет может спасти жизнь раненому, но его длительное нахождение на конечности создает медицинские проблемы. Как правильно его использовать

В определенный момент перед нами встает непростая задача: оценить состояние конечности, риски восстановления кровотока и возможные осложнения. И решение здесь не сводится к количеству часов, в течение которых был наложен жгут.

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Для Медицинских сил ВСУ важно не только обеспечить своевременную помощь раненому, но и понимать, какие процессы происходят с конечностью после длительного прекращения кровотока и как действовать, чтобы минимизировать возможные осложнения.

Объясняю, что происходит с конечностью после длительного прекращения кровоснабжения, почему возникают осложнения и что означает конверсия турникета.

Что на самом деле называют синдромом жгута

Этим термином обозначают различные состояния, хотя их важно различать. В частности, речь идет о:

— Ишемическое повреждение. Из-за прекращения или существенного ограничения кровоснабжения ткани не получают достаточного количества кислорода, что может привести к повреждению мышц и других структур.

— Реперфузионное повреждение. После восстановления кровотока продукты распада поврежденных тканей попадают в системный кровоток и могут вызвать, в частности, поражение почек.

— Локальное повреждение. Чрезмерное давление турникета может травмировать ткани, сосуды и нервы непосредственно в месте его наложения.

— Синдром длительного сдавления (краш-синдром). Отдельное состояние, связанное с длительным сжатием тканей, которое не следует отождествлять с последствиями использования турникета.

Эти осложнения нельзя автоматически связывать исключительно с длительностью использования турникета или ошибками при его наложении. На последствия влияют характер первичной травмы, повреждение сосудов, продолжительность ишемии и общее состояние организма. Поэтому и ампутацию после ранения нельзя объяснять одним лишь фактом использования турникета.

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Существует ли безопасное время использования турникета?

Не существует универсального количества часов, по истечении которого конечность гарантированно невозможно спасти. Точно так же нельзя утверждать, что определенный промежуток времени всегда безопасен.

Приказ Минздрава Украины от 04.03.2022 № 412 регламентирует безопасный период использования турникета до двух часов и условный период до шести часов, в течение которого медики могут спасти конечность. В своей практике я сталкивался с различными клиническими ситуациями. В отдельных случаях тяжелые изменения мышц возникали уже примерно через два часа. В других — конечность удавалось сохранить даже после восьми часов использования турникета.

В отдельных случаях тяжелые изменения мышц возникали уже примерно через два часа

Это не означает, что длительное использование турникета безопасно или что на такие сроки можно ориентироваться. Это означает, что последствия определяются не только временем. Важное значение имеют характер первичного ранения, состояние сосудов и кровоснабжения, объем повреждения тканей, общее состояние организма и возможности медицинской команды.

Именно поэтому решение о дальнейшем лечении нельзя принимать исключительно на основании времени, прошедшего с момента наложения турникета.

Что такое конверсия турникета и чем она отличается от перемещения?

Конверсия турникета — это переход к другому способу контроля кровотечения, например, к тампонаде раны и давящей повязке. Иными словами, турникет больше не требуется для остановки кровотечения.

Перемещение турникета — изменение места его наложения без отказа от использования самого турникета.

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В обоих случаях решение зависит не от количества часов, а от состояния раненого, возможности надежно контролировать кровотечение иным способом и условий для дальнейшего наблюдения. Если существует риск возобновления кровотечения или состояние пациента критическое, медики могут отказаться от подобных манипуляций.

В условиях современной войны, когда на позициях не всегда достаточно медиков, подготовка военнослужащих приобретает особое значение. В 2025—2026 годах навыки конверсии и перемещения турникета стали важной частью такой подготовки. Их правильное применение на догоспитальном этапе может помочь снизить риск осложнений и сохранить конечность.

Почему после снятия турникета состояние пациента может ухудшиться?

Особая опасность связана с восстановлением кровотока после длительного периода ишемии.

При возобновлении кровотока в поврежденных тканях могут возникать реперфузионные осложнения. В тяжелых случаях они сопровождаются системными нарушениями, в частности электролитными расстройствами и поражением почек. Такое состояние может потребовать интенсивной терапии, а иногда и заместительной почечной терапии.

Поэтому оценка состояния раненого не заканчивается в тот момент, когда удалось остановить кровотечение или восстановить кровообращение. Важно учитывать реакцию организма на эти изменения и иметь возможность своевременно выявить осложнения.

Для хирурга это всегда комплексное решение: необходимо оценить жизнеспособность тканей, общее состояние пациента, риски восстановления кровотока и возможности дальнейшего лечения. Жизнь всегда в приоритете по сравнению со здоровьем.

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Почему не каждая конечность обречена после длительного использования турникета?

В моей практике были случаи, когда конечность удавалось сохранить даже после длительного перекрытия кровотока. На исход влияют не только время, но и тип турникета, качество его наложения и обстоятельства ранения. Например, одного турникета иногда недостаточно для полной остановки кровотечения, а во время эвакуации он может ослабнуть.

Помню случай, когда нам сообщили о раненом, у которого турникет на бедре находился уже 10 часов. Мы ожидали увидеть пациента в тяжелом состоянии, но к нам зашел парень, который передвигался самостоятельно, и сказал, что это он ранен.

Однозначно объяснить, почему удалось сохранить конечность, сложно. Вероятно, на это повлияли характер ранения и обстоятельства эвакуации: боец пытался добраться до своих пешком, а турникет мог ослабнуть, частично восстановив кровоток. В больнице ему провели повторные обследования, обработали раны и направили на дальнейшее лечение в прифронтовой госпиталь.

Такие случаи показывают, почему врачи не могут оценивать риск потери конечности исключительно по продолжительности прекращения кровотока. Они учитывают характер ранения, общее состояние пациента, жизнеспособность мышц, лабораторные показатели и риски, связанные с восстановлением кровообращения.

Главное — не бояться турникета, а понимать его роль

Страх перед возможными осложнениями не должен быть причиной отказа от использования турникета при массивном кровотечении. В то же время важно помнить: его наложение — лишь один из этапов оказания помощи. Далее необходимы эвакуация, повторная оценка состояния раненого, контроль кровотечения и принятие своевременных медицинских решений.

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Опыт военных медиков Медицинских сил ВСУ показывает: сохранение конечности — это результат последовательных действий.

Поэтому и военным, и гражданским важно не ограничиваться кратким ознакомлением с правилами наложения турникета, а проходить полноценные курсы доврачебной помощи. Ведь в критической ситуации эти знания могут спасти чью-то жизнь.

Специально для NV