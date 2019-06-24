Туристическая блокада Грузии. Чему может научиться Украина? Сегодня, 18:22 687 Цей матеріал також доступний українською

Путин запретил летать российским самолетам в Грузию. Это станет сильным ударом по экономике

Путин запретил летать российским самолетам в Грузию. Учитывая, что грузины сильно заботятся о развитии своей туристической индустрии – это будет сильным ударом по экономике. Ведь российских туристов в Грузии было почти 2 миллиона. Они были самой многочисленной группой туристов после азербайджанцев и турок, а если взять по расходам – то россияне тратили больше в абсолютном показателе.

Кстати, подобное давление Кремль уже испытывал на турецкой туристической индустрии. Когда он запретил в 2015 году перелеты в Турцию, после сбивания турками самолета Су-24. Турки не продержались и года. Ведь потеряли почти 3 миллиона российских туристов, а с ними – поступление почти 1,5 миллиардов долларов в экономику. Под давлением туристического и авиационного бизнеса Эрдоган был вынужден поехать на перемирие к Путину уже летом следующего 2016 года.

Чтобы Грузия выстояла «туристическую блокаду», международные туристические эксперты уже предоставили срочные рекомендации:

Немедленно провести пресс-туры для ведущих СМИ (мировых телеканалов, таких как BBC, CNN), чтобы показать реформы, развитие, масштаб туристических предложений Грузии по доступным ценам, а также то, что страна абсолютно безопасна для путешествий.

Российский турист – много тратит, но из-за капризов Путина не стабилен

Провести несколько пресс-туров для туристических СМИ целевых туристических рынков (ТВ и печатные медиа) – Украина, Польша, Израиль и др.

Организовать 3-4 международных культурных мероприятиях, например, концерты всемирно известных знаменитостей. Туристические компании должны продавать специальные туристические пакеты под эти мероприятия соседним странам и вышеупомянутым целевым рынкам.

Разработать в течение винного сезона специальные гастрономические туры, в частности винные туры будут интересны следующим рынкам: Германия, Великобритания, Италия, Франция.

Каковы уроки для Украины?

– туристическая индустрия сверхважная, о ней заботятся и лелеют все развитые государства мира, но ею и манипулируют;

– российский турист – много тратит, но из-за капризов Путина не стабилен, поэтому на него не стоит ориентироваться;

– антикризисные рекомендации международных экспертов для стабилизации развития туризма Грузии актуальны и для Украины, потому что мы страдаем из-за имиджа опасной страны.

И самый главный совет: если вы планируете отдыхать в этом году за границей – поддержите друзей-грузинов! Отдохните в Грузии!

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