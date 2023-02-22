Какой урок должны усвоить в Украине на примере строительства в Турции 22 февраля, 15:52 Эксклюзив NV

Опыт Турции свидетельствует: пренебрежение требованиями безопасности и заигрывание власти со строительным бизнесом приводит к катастрофическим последствиям

Украине, которую ожидает глобальное послевоенное восстановление, следует это осознать и забыть о законе 5655, который реформирует градостроительство, как о страшном сне. Ведь именно этот документ создает все обстоятельства для совершения идеального преступления, когда преступление есть, а виновного назвать невозможно.

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Что такое идеальное преступление? Когда улик, чтобы найти виновного, просто нет? Это так. Впрочем бывают ситуации, когда доказательств достаточно и косвенных виновников много, но непонятно, кого же привлечь к ответственности — действия ведь (сознательные или нет) очень многих людей привели к плачевным последствиям. Одним словом, виновников слишком много — и кого тогда наказывать, и кто больше виноват?

В случае Турции — где-то так.

Сейчас турецкие власти пытаются переложить всю ответственность на застройщиков. После катастрофы в стране начали арестовать застройщиков и генподрядчиков. Но если быть откровенным и справедливым, а как же многочисленные строительные амнистии по инициативе власти? Кто больше виноват — строившие с нарушениями застройщики или государственная власть, которая своими амнистиями это поощряла? Этого и без коррупции, о которой активно говорят, более чем достаточно.

Итак. В свое время турецкое правительство, преследуя цель экономического подъема, сделало ставку на застройщиков и дало им карт-бланш. Ничего не напоминает? Никаких параллелей с послевоенной Украиной? Но об этом чуть ниже текста.

New York Times пишет, что турецкие чиновники «сменили городские горизонты крупными проектами жилых зданий. Часто они возводились поспешно, без должного контроля качества».

А дальше было еще хуже — в Турции фактически начали узаконивать построенное с нарушениями.

Только в опасной сейсмической зоне в Турции за последние десять лет было « амнистировано» примерно 75 тысяч зданий. Масштабы впечатляют. Построил здание без соответствующих сертификатов норм безопасности, легально заплатил штраф и дело в шляпе. Безопасность? — ну и так уже построили, так что там.

В Турции фактически начали узаконивать построенное с нарушениями

В то же время, на бумаге турецкие стандарты безопасности строительства оставались одними из лучших в мире и вроде бы регулярно обновлялись специальными правилами для сейсмоопасных регионов. Хотя турецкие специалисты не один год били в набат: здания строят без должного контроля и это может привести к разрушению.

Результат сейчас наблюдаем все вместе, как говорится, в прямом эфире.

О параллели Турция — Украина

Все мы верим в скорую победу Украины. Но скажу прямо: я боюсь того, что начнется на следующий день. Особенно в строительной сфере. Особенно — на фоне действия закона 5655. В случае, если президент его подпишет. Это будет Турция № 2. Цель будет благородной, как и у турецкого правительства, — экономический подъем, простимулированный восстановлением страны.

Безумные темпы строительства, ускоренный процесс выдачи разрешений, частный контроль, бесполномочное местное самоуправление и автоматическое принятие в эксплуатацию. Купленные бумажки, которые как представленные документы регистрирует электронная система, а на строении — действует Божья воля. Такая реальность закона 5655 будет в действии.

И для сравнения турецкое дежавю: в последние годы в этой стране получать разрешения на строительство стало легче, а проверки со стороны органов контроля ослаблены. Компании, уполномоченные правительством проводить проверки, турецкие застройщики просто подкупали. Проекты соответствовали строительным нормам только в начале строительства, в конце — это была совсем другая ситуация.

Истории до боли схожи.

Какой преступник не мечтает совершить «идеальное преступление» и остаться безнаказанным? Он тщательно планирует, продумывает мельчайшие детали, готовит алиби. Такое впечатление, что именно этим занимаются те, кто так лоббирует закон 5655. Может, иногда бессознательно. Но это не меняет дела.

Потому что закон 5655 — не о безопасности строительства, а о карт-бланше уже для украинских застройщиков.

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Нельзя ставить рекорды по выдаче разрешений, оправдываясь воображаемыми цифрами взяток. Нельзя держать второй год без должного контроля строительство, несмотря на то, что страна находится в войне. Нельзя приравнивать сертифицированных и опытных архитекторов к проектантам, получившим вчера соответствующую бумагу на деятельность. Нельзя отдавать на доверие застройщикам ввод зданий в эксплуатацию — я об автоматизации этого процесса.

В результате это все о безопасности.

В Украине не бывает землетрясений? Бывают, хоть и не так часто. Но ведь и требования к строениям у нас не такие, как в Турции. Так что даже и ими надо пренебрегать и строить как-нибудь?

В результате строительных амнистий в Турции бюджет страны получил $3,1 млрд поступлений. Но какую цену заплатила Турция сейчас. Я искренне не хочу, чтобы такую цену когда-нибудь заплатили украинцы.

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