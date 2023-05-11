Чем привязана Турция к РФ и с чем идет Эрдоган на выборы 11 мая, 13:04 NV Премиум

Если Эрдоган проиграет, то для Путина — это черный день. Такой себе черный-черный

Я розмовляю зі своїми турецькими друзями і з тими, хто розуміється на Туреччині, і дуже обережно довіряв би опитуванням, за якими перед веде Кемаль Киличдароглу. Я вважаю, що зараз ситуація скоріше 50 на 50, і вона дуже непевна — може хитнутися і в одну сторону, і в іншу. Ми подивимося — чи буде це один тур чи два.

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Що стосується Ердогана. Путіну, звичайно, він дуже подобається. І не тим, що він особливо проросійський. У них є відносини. І Путін цінує ці відносини. Він розуміє Ердогана. Він розуміє його сильні і слабкі сторони. Він прив’язав Ердогана до себе масштабними проєктами — такими, як Південний потік або, наприклад, будівництво нової атомної станції Аккую. І це унікальний об'єкт. Я вважаю, що турки пішли занадто далеко в співпраці з Путіним,