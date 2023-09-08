Граната для молодой команды Эрдогана. Что происходит с экономикой Турции 8 сентября, 16:43 NV Премиум Эрдоган заявил, что жесткая монетарная политика будет использована для снижения инфляции

Слишком ли большие экономические проблемы у Турции

На этой неделе порадовало утверждение президента Турции Эрдогана, что жесткая монетарная политика будет использована для снижения инфляции. Это разворот на 180 градусов относительно его предыдущих политических инициатив и, кажется, предполагает поддержку команды реформаторов под руководством министра финансов Мехмета Шимшека.

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Я считаю, что рынок действительно ценит достоинства и авторитет новой команды — самого Шимшека, главы ЦБРТ Хафизе Гайе Эркан, Джевдета Акчая, Хатидже Карахан и других. Это первоклассные технократы. Рынок хочет, чтобы им все удалось, и они начали делать правильные шаги, включая повышение в прошлом месяце процентной ставки на 750 базовых пунктов — до 25%, наперекор ожиданиям.

Но здесь есть две проблемы: