Если Эрдоган победит. Что ждет Турцию и каков расчет Путина 5 апреля, 13:46 Эксклюзив NV

Если Эрдоган победит, линия фронта будет выстроена вокруг валюты

Если Эрдоган победит на майский выборах, он будет рассматривать это как оправдание своей политики низких процентных ставок — даже несмотря на то, что это сыграло ключевую роль в устойчиво высокой инфляции в Турции.

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Акцентирую ваше внимание — политика низких процентных ставок Эрдогана была основной, если не главной, причиной для более чем 50% инфляции в Турции.

Но если Эрдоган победит, линия фронта будет выстроена вокруг валюты. Центробанк использовал иностранные деньги — из России и стран Персидского залива — для номинального закрепления лиры до выборов. При высокой инфляции, а теперь и повсеместного повышения минимальной заработной платы и зарплат в государственном секторе, это заставило турецкую промышленность бороться за конкурентоспособность.

Курс лиры будет скорректирован после выборов, кто бы ни победил. Скорее всего, лира подешевеет после победы Эрдогана. Я не предвижу возврата притока иностранных портфелей ни при каком сценарии, кроме победы оппозиции. Это означает — либо ЦБ должен будет сбросить лиру в попытке разовой девальвации, которая будет намного слабее, либо ему придется обратиться к Эрдогану с просьбой повысить ставки, либо Турция получит больше иностранных кредитов из России и стран Персидского залива.

Скорее всего, лира подешевеет после победы Эрдогана

Что касается денег стран Персидского залива, то, как мы видим по финансовой поддержке от Саудовской Аравии/ОАЭ в последние годы для таких стран, как Египет, Бахрейн, Тунис и Пакистан, они будут предоставлять займы, но будут требовать ортодоксальных политических решений — либо подкрепленных программой МВФ (Египет, Пакистан, Тунис) программ внутренних реформ (Бахрейн, возможно, Оман).

Политика стран Персидского залива такова: хотя мы и одалживаем деньги, но хотим, чтобы нам их вернули, и затем требуем правильной макроэкономической и инвестиционной среды — это означало конкурентный обменный курс (в случае Египта) и ортодоксальную денежно-кредитную политику, и фискальные и структурные реформы, благоприятствующие всей рыночной системе. Предполагаю, что если Эрдоган победит, то государства Персидского залива затем навяжут ему какую-то ортодоксальность экономической политики.

Подчинится ли Эрдоган?

Вероятно, не сразу, поскольку политика низких процентных ставок — это для него вопрос веры/принципа.

Я думаю, это зависит от того, какой уровень давления будет оказываться на лиру после выборов, и каким образом это угрожает более широкой макрофинансовой стабильности. В конечном итоге, вероятные ставки должны возрасти, но вопрос в том, какой макрофинансовый ущерб будет нанесен в промежуточный период.

Очевидно, что Эрдоган не поднимет ставки на следующей неделе после выборов, что вполне может произойти, если победит оппозиция. Но в конце концов он может быть вынужден последовать их примеру.

А что же Путин? Даст ли он Эрдогану больше денег после выборов?

Похоже, что не даст. Если Эрдоган выиграет выборы, Путин, скорее всего, получит то, что хочет (его крупная победа еще больше ослабит альянс НАТО). После этого Москва будет держать Эрдогана и турецкую экономику слабыми и зависимыми. Это означает, что финансовая поддержка Турции будет оказываться понемногу, но ее никогда не будет достаточно для того, чтобы Эрдоган чувствовал себя уверенно. Путину нужна зависимая (от России) Турция, поскольку недавний визит Си в Москву подчеркивает зависимость Путина от Си.

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