Экономический план Эрдогана. Что ожидает Турцию в свете будущих местных выборов 15 августа, 14:03 NV Премиум

Что я думаю об экономических перспективах Турции

На днях средства массовой информации были переполнены сообщениями о потенциальном повышении рейтинга Турции, которые, по-видимому, были связаны с комментариями, имеющими отношение к Moodys на Bloomberg. Эти сообщения высветили то, что турки хотели бы видеть повышение рейтинга B3 (кредитный рейтинг — NV), присвоенного Турции. На самом деле здесь не имелось ввиду, что повышение рейтинга неизбежно, а была просто констатация очевидного, что они хотели бы возврата к экономической политике, основанной на правилах и большей прозрачности в качестве своего рода триггеров для будущих рейтинговых действий.

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Турецкие СМИ наперебой рассказывали об этом, предполагая, что повышение рейтинга не за горами. На днях Мехмет Шимшек также слегка продвинул эту мысль, подчеркивая в своих твитах, что в центре его внимания находится проведение правильной политики, которая действительно может улучшить кредитный профиль и рейтинг Турции. В этом нет ничего плохого, и Шимшек, безусловно, говорит то, что ему выгодно — он заинтересован как в укреплении доверия рынка, чтобы стабилизировать рынки и облегчить корректировку своей политики, так и в том, чтобы пообещать свет в конце туннеля, через повышение рейтинга в качестве награды за хорошую политику. Я думаю, он считает, что это обеспечит поддержку внутри Турции за возврат к рациональной или ортодоксальной политике, которую он и его команда пытаются проводить. С точки зрения Шимшека, это несложная задача.

Но стоит ли нам ожидать, что Moodys или два других рейтинговых агентства в ближайшее время повысят рейтинг Турции?

Я думаю, что это вряд ли произойдет до местных выборов в марте следующего года. Я думаю, что парламентские выборы прошли совсем недавно, и новая команда работает всего несколько месяцев, а в некоторых случаях недель. И я думаю, что впереди еще много трудных решений, плюс «Фактор Агбала» — обеспокоенность тем, что Эрдоган просто не может сопротивляться своему желанию все испортить