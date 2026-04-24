Я испытываю смешанные чувства, наблюдая, как пылает Туапсе — не потому, что мне его жаль, нет, а потому, что Туапсе стало символом того, что Россия потеряла, выбрав войну против своего соседа вместо развития собственных городов и инвестирования в своих людей.

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Я была в Туапсе более десятка раз — там жили мои дедушка и бабушка, и почти каждое лето я проводила с ними. Последний раз я была там в 2004 году, после учебы в Соединенных Штатах, путешествуя вместе с родителями, вернувшись туда из-за ностальгии.

Туапсе — это не просто порт с пляжем. Это город с потенциалом Ниццы или любого крупного курортного города. Да, там есть нефтеперерабатывающие заводы и большой порт — но заводы расположены за пределами города, а сам порт имеет свой характер: рядом стадион, просторная площадь, памятники, симпатичные клумбы.

Пляж тянется — почти непрерывно — на 116 километров в сторону Сочи

Это место для прогулок и даже для плавания (последнее, возможно, было ошибкой — но в детстве я плавала там между танкерами).

Пляж начинается в черте города и тянется — почти непрерывно — на 116 километров в сторону Сочи. Значительная его часть остается неразвитой, там, где горы подступают к морю, разделенные железнодорожными путями.

Во время нашей последней поездки мы посетили новый на то время аквапарк в Небуге — с модерновыми, головокружительными горками, не похожими ни на одни из тех, что я видела в Соединенных Штатах.

На даче моих дедушки и бабушки, на холме, мы занимались своеобразным горным земледелием — выращивали кукурузу, сливы, абрикосы и помидоры под кавказским солнцем. Сам город раскидывается от бухты на окружающие холмы, с его тихой, мягкой архитектурой и щедрой южной природой — платаны, магнолии, кизил и даже пальмы.

В России не так много действительно удобных для жизни городов, и Туапсе — один из лучших, возможно, даже в первой десятке. Удары по нефтеперерабатывающей и нефтяной инфраструктуре могут лишить российский бюджет средств на ведение войны. Но, возможно, они также пошлют более ценное послание: ценить, беречь и лелеять то, что уже создано, или хотя бы то, что они уже захватили, вместо того, чтобы стремиться к новым землям, новым смертям, новым разрушениям.

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В XIX веке русские вытеснили или уничтожили коренной народ — убихов и шапсугов — черкесские племена, которые веками жили на этих землях. Многие из них бежали в Турцию, где и сейчас живут их потомки.

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Текст опубликован с разрешения автора