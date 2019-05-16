Триумф жлобства Сегодня, 19:21 2492 Цей матеріал також доступний українською

Верховная Рада отсрочила введение штрафа для евробляхеров еще на три месяца

В этот момент лохами себя почувствовали не только честные автовладельцы, купившие машины по закону и оплатившие все налоги, но даже те евробляхеры, которые успели провести растаможку по льготному тарифу, затрачивая для этого свое время и деньги. Без лоха и жизнь плоха.

Депутаты в очередной раз продемонстрировали отрицательный стимул для общества. Если ты живешь по закону, ты дурак. Ты всегда проиграешь. Нарушай правила и качай права – и ты в дамках.

И можно было понять депутатов, когда по дорогам ездили сотни тысяч евробляхеров. Это уже была проблема. И да, ее как то нужно было решать. Штрафовать такое количество машин, как оказалось, у государства Украина нет институциональных сил. Слабенькое государство. И идет на поводу. Сначала это были вкладчики банка Михайловский, потом вот евробляхеры. Но сейчас-то львиная доля машин уже растаможена. А остальные пошли на запчасти. На дорогах просто уже не видно евробляхеров. От слова совсем. Но депутаты все равно идут им навстречу. Навстречу агрессивному жлобству.

Честный налогоплательщик в очередной раз может почувствовать себя лохом

Это триумф жлобства. А может быть триумф каких-то схем. Потому что не секрет, что растаможкой занимаются как старые машины, так и новые, которые только завозятся. И тоже по льготному тарифу. Что ж, теперь за 3 месяца можно завезти еще много автомобилей. А налоги – то пустое. Все равно ведь это не деньги депутатов, а деньги общества. Плевать. С них не убудет. А на медицину можно и не насобирать, например. Кому оно надо.

В любом случае, честный налогоплательщик в очередной раз может почувствовать себя лохом. На которого плевать. И потом не удивляйтесь, когда будут плодиться новые схемы. Ведь парламент только что дал им добро. В очередной раз. Стимулируя схемы вместо поведения в рамках закона. И потом не удивляйтесь, что в стране нет верховенства права. Не удивляйтесь решениям окружного административного суда. Не удивляйтесь, что никто не соблюдает правила на дорогах. Это парламент сказал им, что так можно. Такими вот решениями.

Текст опубликован с разрешения автора

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