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Дмитрий Яблоновский

Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии  

Три совета на будущее

Сегодня, 12:20
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Сюрприза не произошло. Социологи оказались правы

Результаты последних опросов соответствуют данным экзит-полов, а вскоре будут подтверждены официально. Владимира Зеленского поддержало почти в три раза больше избирателей, чем действующего президента.

Сюрприза не произошло. Социологи оказались правы. Жребий брошен, пришло время задуматься о будущем. А также:

Помириться

Прекратить распри. Потому что кандидатов было много. А президент будет один для всех, единый для единой Украины. Злость, обида, сарказм – это непродуктивные чувства. Теперь уже нет смысла обсуждать, «что было бы, если бы...».

Пора включить критическое мышление

Непродуктивно будет также и молчать, ожидая возможности прокомментировать «я же говорил», или, демонстрируя подтверждающее предубеждение, критиковать все действия нового президента просто потому, что вы за него не голосовали. Пора включить критическое мышление и попытаться наполнить президента конкретным содержанием. Содержанием, которое будет полезен для всех нас – украинцев, независимо от того, за кого вы отдали свой голос.

Сформировать содержание

В ходе дебатов кандидат Владимир Зеленский зачитывал вопросы избирателей, демонстрируя голос народа. И важно, чтобы будущий президент не только слышал голос народа, но и смог предоставить ему продуктивную форму.

Сейчас большая часть украинцев, к сожалению, склонна поддерживать популистские обещания – например, в два раза снизить цену на газ, или установить государственный контроль над ценами. И хотя 80% украинцев выступают за конкуренцию в экономике, 59% хотят увеличения доли государственной собственности, которая менее эффективна в отличие от частной, да к тому же является источником коррупции.

Зато, как показали аналитические данные моей коллеги Дарьи Михайлишиной, программа кандидата Зеленского весьма либеральна и наверняка стала бы неожиданным сюрпризом для многих его избирателей, если бы они ее внимательно прочитали. Например, Зеленский обещает открытие рынка сельхозземель. Эту реформу активно поддерживают специалисты, но она не очень популярна среди простых украинцев. С другой стороны, специалисты также активно поддерживают медицинскую реформу, результаты которой в ходе дебатов Зеленский оценил негативно.

Поэтому следует уже сейчас начать вести борьбу за критическое мышление не только избирателей, но и будущего президента. Необходимо сохранить положительные достижения реформ последних пяти лет и не дать Зеленскому упростить себе жизнь, заменив либерализм популизмом.

Следить за руками

У нас уже был кандидат в президенты, руки которого ничего не воровали. Но после того как он стал президентом, воровало его окружение. Владимир Зеленский без политического прошлого, заработал собственный капитал самостоятельно. И его честность не гарантирует честности всей команды. Слишком много связей у него с одним олигархом, национализация безвозвратных долгов которого обошлась украинцам в 5 млрд долларов. Кстати, о потенциальной поддержке будущего президента уже заявил депутат, которого связывают со схемой зарабатывания сотен миллионов гривен на оценке имущества.

Впереди у будущего президента много сложных решений: кадры, поиск голосов на собственные законодательные инициативы в Верховной Раде, формирование списков на выборы в парламент и местные советы.

Необходимо будет принимать решения или пойти на компромисс, чтобы показать результат, либо же оставаться принципиальным, но нерезультативным. Нужно будет принимать решения касательно грани компромисса. Вопрос, на который нет простого и однозначного ответа.

Конечно, призыв продолжать реформы вместо популизма может так и остаться неуслышанным – из желания понравиться избирателям, с одной стороны, и предложения олигархов сохранить или создать новые схемы – с другой. И чем скорее мы увидим не актера сериала, а настоящего президента с реальными хорошими или плохими решениями, тем быстрее решим, как действовать дальше.

Впереди парламентские и местные выборы, важность которых даже больше, чем президентских.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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