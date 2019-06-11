Три слона, которые держат успешное государство Сегодня, 17:17 Цей матеріал також доступний українською

В 90-х Билл Клинтон баллотировался с лозунгом «Это экономика, глупец». Фраза так всем понравилась, что сейчас только ленивый не вспоминает. Впрочем, экономикой ли единой?

У президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера есть хорошее выражение, которым люблю начинать лекции: «Мы все знаем, что надо делать. Что мы не знаем — это как после этого выигрывать выборы». Ситуация в Украине мне перефразируется в «мы все знаем, что должно быть, и не знаем, как это получить».

Чтобы не приходилось долго обдумывать, у кого честные глаза, я рассматриваю успешность деятельности власти и намерений претендентов сквозь понимание ими трех вещей: экономики, коммуникации, юриспруденции.

Экономика. Украинские пенсионеры точно заслужили высокую пенсию, а украинский бизнес — налоги, способствующие развитию, а не стагнации. Жаль, что эти вещи исключают друг друга. Грамотное освоение экономики даст политику — художнику возможного — картину реальности. Сколько мы производим товаров и услуг, какой потенциал рабочей силы, какие расходы обязательные и какие инвестиции средств налогоплательщиков будут полезными. В Британии предвыборные инициативы политиков журналисты и оппоненты рассматривают через призму «и где вы возьмете на это необходимые ХХ миллиона фунтов?». Мы же, не зная сколько миллионов гривен какая инициатива стоит, разве что знаем, что отобранного у олигархов и взяточников хватит на все хорошее.

Как известно, хороший человек — не профессия

Условно, если сделать благоприятные условия для фермеров — так как у их отрасли, мол, еще тот потенциал — это будет означать дополнительное бремя для промышленников, пока фермерство не вытянет нас из кризиса. Альтернативно, можно ждать чуда от фермеров и объяснять плохие дороги и другие проблемы тем, что сейчас фермеры нарастят обороты и все будет сказочно. И развитие этого аллегорического фермерства — село как спасение страны в XXI веке то еще обещание — это не полет предмета в пространстве. Это тысячи постоянно меняющихся входных показателей, большинство из которых предусмотреть труднее, чем курс гривны. Поэтому обезьянки все еще показывают доходность не хуже чем профессиональные банкиры. Интересно, в политике было бы так же.

Коммуникация. Это прежде всего новый феномен для украинской политики и государственной машины. До сих пор. И не только для депутатов и чиновников, но и для журналистов: заголовки «Мэрия потратит ХХХ гривен на свой пиар в следующем году» не редкость. Как и их соседство с «прошло полгода после выборов, а результатов от новой власти не видно и не слышно».

В идеальном мире преданный политик и чиновник работает, а сознательный журналист и гражданин — освещает и отслеживает. На практике же новостей вокруг больше, чем нашего внимания на них. К тому же, сами новости пишут как нужно, а не как есть. Соответственно, власть должна изобретать новые способы достучаться до гражданина — включая видео в Instagram. Вопрос только в контенте. Поэтому верить, что успешная власть и так заметна, и о ней хорошо напишут, а плохая должна пиариться — уже не только наивно, но и старомодно. Коммуникация касается не только избирателя. Украинские политики, особенно молодые и перспективные, лидируют в умении погрызться еще на стадии идей, не только планов или процесса их воплощения. А то и во время выборов — забывая, что жизнь будет продолжаться и после них.

Политика веками была сложной и жесткой средой. Верить, что мы переломим этот тренд — весьма инфантильно. Демократия замедляет изменения. И воплощает их наиболее справедливо. Изменения быстры при авторитаризме и централизации власти — но не с нашим характером и не с нашими лидерами. Поэтому надо договариваться. Старые политики это умеют. Просто многие из них не о том, что надо. И как известно, хороший человек — не профессия. В результате новые приходят, разочаровываются и уходят, не построив ни одной коалиции вокруг своей инициативы, и держа зубров политикума девяностых и нулевых в запросе и тренде.

Коммуникация — это и дипломатические победы Украины. Вся та грязь договоренностей за закрытыми дверями. Но которая дает место на международной арене. В Лондоне до боли часто я слышал: «О, ты первый украинец, которого я встречаю». А я думал, что нас знают и встречают все и везде — а не чтобы 40 миллионов и никто.

Юриспруденция. Экс-премьер Великобритании Гордон Браун метко заметил, что в формировании верховенства права сложными являются первые пять веков. А формат работы государственной машины, полученный в наследство от Союза, та еще засада. Но как-то она работает.

Потому что кроме машины, в наследство мы получили еще и культуру жестких законов необязательного исполнения. Многих из нас не столько раздражают договорняки нардепов и судей, сколько успокаивает то, что кума повысили в прокуратуре, а потому в случае чего есть кем решить вопрос. Ведь кум в прокуратуре — это не только о злоупотреблениях его положением. Это о защите от тех, кто повысил кума в СБУ. Бандиты девяностых исчезли очень быстро. Жаль только, что на смену людям с навыками решить вопрос с гаражами пришли умельцы закрыть вопрос в правоохранительных и правозащитных структурах. Но это уже своего рода эволюция. Важно ее продолжить и дополнить общественной дискуссией о том, что закон действительно один для всех, а не в первую очередь для власти. И если она будет честной, то и народ возьмет пример.

В конце концов, внедрять решительные изменения с ручным судом тоже легче, чем с честным. Соответственно, юриспруденция сейчас становится едва ли не крупнейшей тревогой экономики: без уверенности в защите своих инвестиций сюда не придет никто. Разве что те, кто решает свои проблемы силой газового вентиля и еще больше имеет в носу верховенство права.

В 90-х Билл Клинтон баллотировался с лозунгом «Это экономика, глупец». Выражение так всем понравилось, что сейчас только ленивый не вспоминает об этом пласте истории. И я очень поддерживаю такой взгляд на политику. Однако имею себе смелость думать, что без двух других компонентов от экономики будет мало толку. И одновременно без фокуса на экономическом развитии, который уже дополняется прочностью двух других столбов, будет много яркой борьбы с системой без конкретных результатов в обороне, медицине, образовании, социальной защите и региональном развитии. Ведь чудеса прекрасны. Жаль только, что не существуют.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени