Топливный кризис. Три ошибки правительства, которые не стоит повторять 16 августа, 17:45

Топливный кризис, от которого страдали украинцы более двух месяцев и искусственно создали чиновники, наконец, сошел на нет

Предприниматели, импортеры постепенно увеличили предложение на рынке, поэтому дефицит и очереди исчезли, а цены даже начали снижаться. Следовательно, законы экономики работают.

Видео дня

Меня поразило, как быстро предприниматели смогли перенастроиться под новые рыночные реалии. Несмотря на проблемы на таможне (правда, в ручном режиме перевозчикам топлива все же делали зеленые коридоры), наличие лицензий, регулирований, проверок и штрафов.

Полагаю, что обязательно нужно проводить работу над ошибками чиновников, чтобы они не повторялись. Итак:

Ошибка № 1. Правительство начало регулировать и ограничивать цены, не понимая, что цена и является лучшим регулятором. Если вдруг снижается предложение, то растет цена. Одновременно уменьшается спрос, исчезает дефицит, стимулирующий предпринимателей направлять ресурсы, инвестиции в это направление. Количество импортеров, машин выросло в разы за считанные недели. Предложение увеличивается, цены падают. То, что мы с вами наблюдаем. Но пока чиновники держали цены ниже рыночных, дефицит продолжался. То есть все, чего они достигли регулированием цен — продлили продолжительность дефицита.

Ошибка № 2. Правительство не убрало препятствий перед новыми игроками, оставило лицензии на производство и торговлю топливом. А лицензии получить очень тяжело. Тем самым сдержало увеличение предложения на рынке и развитие конкуренции. Более того, чиновники пошли с проверками и штрафами на предпринимателей, которые в это время тушили пожар, который зажгли чиновники. Как говорится, больше всего бьют ту лошадь, которая больше всего тянет.

Ошибка № 3. До сих пор не разобрались с таможней и переходом границ. В течение шести месяцев войны высшее руководство государства не решило одну из самых болезненных проблем экономики. Как я и говорил, работа в этом направлении идет, ведь хотя бы топливу дают зеленый свет. Тем не менее, в целом это большая недоработка тех, кто отвечает за условия для развития экономики.

И наконец еще раз подчеркну, что нельзя играться, игнорировать или обманывать экономику. Невозможно ей помогать, ей можно только помешать. Поэтому идите прочь со своими регуляциями, налогами, пошлинами и т. д. Простите за прямолинейность, но в стране война, нам жизненно нужны ресурсы для победы, а не эксперименты над украинцами.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.