Чего не знает о наступлении ВСУ Шойгу 12 июня, 18:03

Чем жила страна 12 июня 2023 года

● Чего не знает о наступлении ВСУ Шойгу. «Российский генштаб до сих пор не знает, где именно украинская армия перейдет в контрнаступление. [Не знает] именно о главном направлении, где будут задействованы наши стратегические резервы, — заявил Radio NV Владислав Селезнев, бывший спикер Генштаба ВСУ, — Именно поэтому они сейчас нервно двигают свои резервы, для того, чтобы перекрыть, где только возможно, свои рубежи и позиции, чтобы вовремя встретить наши штурмовые подразделения».

Видео дня

● Три направления большого наступления. ВСУ продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта, тогда как россияне пытаются преуменьшить новые территориальные достижения украинских сил. Между тем осушение Каховского водохранилища становится новым фактором изменения местности, который может повлиять на дальнейшие бои на юге Украины. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW подтверждают, что 10−11 июня украинские войска провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и получили территориальные достижения: в районе Бахмута — украинские военные ведут наступательные действия на северном и южном флангах Бахмутского направления; на западе Донецкой области — геолокационные кадры, как и данные российских источников, свидетельствуют: ВСУ освободили несколько населенных пунктов во время продолжения атак на юг, юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки, поселка в Волновахском районе Донецкой области, на админгранице с Запорожской областью, а по состоянию на утро 12 июня стало известно, что на этом направлении ВСУ освободили Нескучное, Благодатное, Макаровку и Сторожевое (к югу от Великой Новоселки); в Запорожской области — российские источники сообщали, что ВСУ продолжали атаковать на юго-запад от Орехова (юго-восток от Запорожья, севернее российского узла обороны в Токмаке) в Запорожской области и достигли успехов в этом районе.

● Освобождение Сторожевого в Донецкой области представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень назвал «следствием перехода к системным наступательным действиям».

● Кроме того, выяснилось, что еще 4 июня Запорожская отдельная бригада теробороны освободила село Новодаровка на границе Запорожской и Донецкой областей (это западнее Великой Новоселки).«Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, продолжавшиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех», — заявили в бригаде.

● ISW обращает внимание на данные о том, что россияне перебрасывают свои наиболее боеспособные подразделения с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское. В связи с этим аналитики ISW напоминают, что затопление территорий в нижнем течении Днепра спровоцировало осушение Каховского водохранилища, вследствие чего из-под воды вышли значительные массивы суши. По их оценке, если изменения местности вследствие разлива Днепра таки оставят украинским силам шансы переправиться через реку в ближайшие недели и месяцы, то российским войскам может быть трудно удержать оборону в Херсонской области с помощью тех подразделений, которые остались.

● Бахмут — медленное продвижение. За минувшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 м, сообщил спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый. «Если говорить о Бахмутском направлении, здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать также контратаковать. За эти сутки произошло три боевых столкновения на направлении, 249 раз били по нашим позициям различными типами артиллерии, совершили два авианалета», — уточнил он.

Череватый добавил, что украинские военные продолжали контратаковать там, где была возможность, и подвинули врага, пройдя до 700 м на определенных участках. При этом за сутки удалось ликвидировать 66 оккупантов, 83 военных РФ получили ранения, трое попали в плен.

● Минус 540. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 216 180 военных. Это данные Генштаба на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3931 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 7636 (+5), артсистем — 3746 (+10), РСЗО — 601 (+0), средств ПВО — 362 (+0), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 299 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7) и многое другое.

Судя по некоторым деталям, держаться за юг Херсонщины армия РФ не планирует, — она намерена отходить в Крым:

● РФ готовит новую катастрофу. Российские оккупанты могут готовить новый теракт, результатом которого станет искусственная техногенная катастрофа. Как сообщили в ГУР Минобороны Украины, войска РФ закладывают взрывчатку на территории завода Крымский титан на севере оккупированного Крыма. Там уточнили, что на холодильном оборудовании завода используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет прилегающие районы за полчаса. Под угрозой в первую очередь окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.

В оккупированном Армянске РФ уже готовит эвакуацию представителей оккупационной администрации и местного гражданского населения.

В ГУР также сообщили, что из-за совершенного теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе нарушены до критического уровня.

● МУС занялся преступлением на Каховской ГЭС. Международный уголовный суд (МУС) начал расследование подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонщину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

● По состоянию на утро 12 июня уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС снизился до 3,29 м. Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, это на 64 см меньше, чем накануне вечером. По его словам, вода продолжает сходить.

● В результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов на правобережье Херсонской области и в Николаевской области погибли десять человек, ситуация на левом берегу отслеживается. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, 42 человека считаются пропавшими без вести, в том числе семеро детей.

● Дальше будет авиа. На новом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн (состоится 15 июня в Брюсселе) партнеры Киева будут обсуждать детали «авиационной коалиции». «Мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — отметил министр обороны Алексей Резников. Он уточнил, что предметно вопрос будут обсуждать с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции стран. В состав украинской делегации включили представителей Воздушных сил ВСУ.

Также на заседании в Брюсселе будут обсуждать вопросы ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии.

● Patriot со временем станет больше. Компания Raytheon Technologies, которая производит системы противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства — до 12 систем в год. Об этом заявил ее исполнительный директор Грег Хейс. По его словам, Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года. «Мы были очень удивлены его эффективностью», — добавил Хейс о Patriot.

И напоследок:

● 9 мая станет 8. Президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздничного дня с 9-го на 8 мая. Этот день будет официальным выходным. Согласно карточке соответствующего законопроекта, теперь 8 мая в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.