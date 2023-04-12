При живом Путине. В России три клана начали борьбу за власть 12 апреля, 09:44 NV Премиум Путин за всем внимательно следит (Фото:REUTERS)

На фоне стремительно ухудшающегося положения российской экономики обостряется борьба за власть в Российской Федерации

Точнее — не борьба за власть, а борьба за места, с которых может начаться борьба за власть после падения режима Владимира Путина. Поскольку, как я сказал, сейчас уже мало кто даже в самой России сомневается в том, что режим долго протянет, максимум пару-тройку лет и все. Многие думают, что может и быстрее он рухнет, потому что уже не осталось никаких серьезных подпорок.

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Три клана сейчас образовываются (уточню, на мой взгляд) в России, которые будут бороться за эту самую власть в ближайшее время.