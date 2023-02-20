Просто прочтите это. Что если бы Путин победил 20 февраля, 20:52 Решение Путина о вторжении было поистине безумным (Фото:REUTERS)

Сейчас не время для самоуспокоения или самодовольства. Если бы Россия добилась успеха, это было бы катастрофой со всех возможных точек зрения

Президент России Владимир Путин не достиг ни одной из стратегических целей, о которых говорил, когда год назад начал полномасштабное вторжение в Украину. На самом деле, ни один разумный человек не может отрицать, что война обернулась для России полным провалом.

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Тем не менее, стоит рассмотреть и контрфактический вариант. Что если бы российские войска не провалили вторжение? Где бы мы были сейчас, если бы украинское сопротивление потерпело крах или если бы Запад ответил не единством, а растерянностью и беспорядком?

Благодаря быстрым, решительным действиям спецназа — и, возможно, с помощью коллаборационистов на местах — Россия в течение одного-двух дней взяла бы под контроль Киев, установила бы марионеточное правительство и провела бы парад победы. При таком сценарии законно избранный президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, был бы убит российским спецназом или заключен в тюрьму после быстрого суда. В лучшем случае, он возглавил бы правительство в изгнании из Варшавы или еще откуда-нибудь.

Тем временем поток беженцев, покидающих страну, был бы на порядок больше, чем сейчас. Сейчас по Европе и Западу рассеяно около 20 миллионов украинцев, что превосходит все другие недавние глобальные кризисы беженцев вместе взятые.

За исключением горстки стран-изгоев, никто бы не признал марионеточную власть в Киеве. В свое время это правительство, вероятно, просто исчезло бы, поскольку Украина была бы включена в состав России в качестве совокупности новых федеральных округов. Украина как политическое образование прекратила бы свое существование, вернувшись к статусу, который она имела при российском империализме XIX века — что, похоже, и является моделью Путина. Тем не менее, большая часть остального мира продолжала бы признавать украинское правительство в изгнании, и многие были бы готовы оказать ему поддержку в более или менее открытых военных операциях против российских оккупантов.

Сегодня Европа стояла бы на пороге гораздо более масштабной войны

Усилия России по установлению контроля над Украиной были бы чрезвычайно жестокими. Судя по тому, что произошло в Буче, Ирпене и многих других оккупированных Россией городах, были бы казнены многие тысячи — возможно, даже десятки тысяч — украинских политиков, журналистов, местных чиновников и других людей. Это не просто гипотеза: перед началом вторжения у России уже были составлены длинные списки украинских чиновников.

Десятки — или сотни тысяч украинцев были бы отправлены в так называемые фильтрационные лагеря, где они подверглись бы допросам, пыткам и жестокому обращению со стороны российских сил безопасности. Во многих случаях дети были бы разлучены со своими родителями и отправлены в Россию для уничтожения их украинского наследия с помощью перевоспитания. Опять же, мы знаем об этом, потому что именно это произошло на тех немногих территориях, которые в настоящее время оккупированы Россией.

В этой ситуации санкции против России, вероятно, были бы еще более масштабными, чем сейчас, потому что таким странам, как Индия или Южная Африка, было бы гораздо сложнее оправдать продолжение торговли с агрессором. Более того, прямые затраты, связанные с оккупацией Украины, были бы огромными. В сентябре прошлого года Путин приказал провести массовую мобилизацию российских призывников после провала первоначального вторжения — и, очевидно, мобилизует еще больше для возможного весеннего наступления. Но это пришлось бы сделать даже в случае успешной операции, просто чтобы держать страну в повиновении. Поскольку украинцы продолжают вести повстанческую борьбу, поддерживать моральный дух российской армии со временем становилось бы все труднее.

Для остальной Европы — особенно для стран, расположенных ближе к Украине, — успешное вторжение России создало бы непосредственную угрозу дальнейшей агрессии против Молдовы, Польши или стран Балтии. Все эти страны были бы полностью переведены на военное положение, и значительное количество американских и других европейских войск было бы постоянно развернуто для укрепления их обороны. Оставшиеся украинские силы отступили бы через границы с Польшей и другими соседними странами, где они сохранили бы полную решимость продолжать борьбу. Сегодня Европа стояла бы на пороге гораздо более масштабной войны.

Решение Путина о вторжении было поистине безумным. Его агрессивная война обернулась масштабным стратегическим провалом, и дальше будет еще хуже. Но сейчас не время для самоуспокоения или самодовольства. Если бы Россия добилась успеха, это было бы катастрофой со всех возможных точек зрения. Продолжение поддержки Украины в защите ее свободы необходимо для европейской безопасности и сохранения для всех людей основополагающего принципа международного права — недопущения агрессивной войны.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2023

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