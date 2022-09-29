Мир в опасности. О каком наихудшем сценарии идет речь 29 сентября, 20:22

Давайте отложим в сторону безумие ядерной войны и сосредоточимся на трех наиболее нестабильных областях существующего и потенциальных конфликтов

Мир сталкивается с возможностью Третьей мировой войны — наихудшего сценария для всех.

В отличие от 1945 года, когда Соединенные Штаты были единственной страной, обладающей ядерным оружием, в 2022 году в общей сложности семь стран (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея) признали наличие такого оружия. Также широко распространено мнение, что оно есть и у Израиля. Всего это около 13 000 ядерных боеголовок.

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15 августа журнал Nature Food опубликовал исследование, в котором сделан вывод о том, что ядерная война между Индией и Пакистаном унесет жизни примерно 2 млрд человек во всем мире, а 5 млрд (практически 2 из 3 человек) умрут в случае тотальной ядерной войны между Россией и США. Большинство из этих смертей произошло бы от голода, вызванного ядерной зимой в результате накопления сажи в атмосфере, блокирующей солнечный свет.

Но давайте отложим в сторону безумие ядерной войны и сосредоточимся на трех наиболее нестабильных областях существующего и потенциальных конфликтов: продолжающейся войне в Украине, потенциальной войне из-за ядерной программы Ирана и потенциальном конфликте на Тайване, если Китай решит атаковать островное государство.