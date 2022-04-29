Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Третья мировая началась

29 апреля, 21:52
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Чем жила страна 29 апреля 2022 года

● Третья мировая началась, — экономически. Палата представителей Конгресса США вчера вечером проголосовала (417 голосами против 10) за законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщает пресс-служба Палаты. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

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В тексте документа, пояснил глава ОП Андрей Ермак, речь идет о предоставлении главе Белого дома расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. После принятия закона Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры.

«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США, — написал Ермак. — И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий».

Оригинальный ленд-лиз — действовавшая с весны 1941-го по сентябрь 1945-го программа, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. США предоставляли помощь Великобритании и странам Содружества, позже Свободной Франции, Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. После победы оплатить нужно было лишь то, что осталось или не использовалось.

● Большая война уже материальна. Последние действия РФ, такие как новые угрозы ядерной войной, остановка прокачки газа в Польшу и Болгарию и недавние взрывы в Приднестровье привели к росту опасений, что развязанная российским диктатором война выйдет за пределы Украины. Большую статью об этом опубликовала The New York Times.

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Ядерной атаки не будет, — пока. США не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, сообщило Reuters cо ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона. «Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угроза территории НАТО», — сказал тот.

● Конгресс поддержит супер-помощь Украине. Конгресс США готов поддержать запрос Белого дома на выделение дополнительных $33 млрд для помощи Украине. Об этом заявила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей: «Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку».

Также Конгресс готов поддержать запрос о привлечении российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную против Украины войну.

Цель Вашингтона — крах Кремля. Цель Вашингтона — добиться, чтобы война России против Украины завершилась стратегическим поражением для российского диктатора Путина, заявила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США.

«Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом», — отметила Нуланд.

● Путин должен быть уничтожен. «Путин должен быть уничтожен до того, как он убьет всех нас. Любым способом», — написал в Twitter знаменитый американский писатель Стивен Кинг. Ранее он уже высказывался о войне, — обращался к Путину, объясняя, что война опустошит казну РФ.

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● Зеленскому рано говорить с диктатором. Сейчас не время проводить переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина. Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

«Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция [посредник в организации встречи Зеленского и Путина]… К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, вероятно, они будут», — пояснил Подоляк.

Тет-а-тетов с Кремлем не будет? Есть высокая вероятность того, что любые переговоры с Россией будут прекращены, считает президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинский народ не желает вести переговоры с оккупантами.

«Не факт, что что-то выйдет, но попробовать стоит, — заявил Зеленский на встрече с польскими журналистами. — Только прямые переговоры могут что-то дать. Это мое понимание процесса, но риски того, что они полностью закроются, любые разговоры, они очень высоки».

ОБСЕ не выдержала кремлевских «хотелок». ОБСЕ решила закрыть Специальную мониторинговую миссию в Украине. Об это решении сообщили Збигнев Рау, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши, а также Хельга Мария Шмид, генсек ОБСЕ.

«Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — отметил Рау.

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● Русскую нефть вот-вот настигнет эмбарго. Евросоюз готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть, которое страны ЕС планируют одобрить на следующей неделе. Об этом сообщило NYT со ссылкой на собственные источники.

Издание отметило, что эмбарго готовилось несколько недель, а интенсивные переговоры должны продолжиться в выходные дни, прежде чем Европейская комиссия изложит на бумаге окончательное предложение для ЕС. Новый пакет санкций также затронет крупнейший российский банк Сбербанк и высокопоставленных россиян.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу и обеспечила чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

● Ленд-лиз по-польски. Украинская армия получила от Польши более 200 танков Т-72 в рамках военной помощи для противостояния российскому вторжению. Как сообщило Польское радио, такого количества техники хватит для формирования двух бригад.

Всего же официальная Варшава предоставила Украине военной помощи на 7 млрд злотых (около $1,6 млрд). Помимо танков, в нее вошли БМП, самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика, реактивные системы залпового огня Град, а также и разведывательные дроны, ракеты класса воздух-воздух для самолетов МиГ-29 и Су-27 и различные боеприпасы.

● Почти 2 тыс. ракет. За 63 дня войны РФ запустила (в основном — со своей территории) по Украине более 1900 ракет, — соответствующие данные озвучил на брифинге представитель Пентагона. Большинство из них были выпущены по Мариуполю и районам проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, по данным Пентагона, сейчас в Украине воюют 92 российские батальонные тактические группы. Еще более 20 находятся за пределами Украины на отдыхе и перегруппировке.

● Жертва вчерашнего обстрела Киева. Под завалами жилого дома в Киеве, в нижнюю часть которого накануне попала российская ракета, нашли тело погибшего. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко. Позже выяснилось, что это была журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован тем фактом, что РФ нанесла ракетный удар по Киеву в то время, когда он находится в столице Украины с визитом.

● Медведчук Кремлю не нужен. Для страны-агрессора России более ценно сломать Мариуполь и уничтожить его защитников, чем забрать путинского кума Виктора Медведчука, сообщил Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, «Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации», но «выяснилось, что он им практически не нужен».

«Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем», — сказал Подоляк.

● Москва отказалась от ХерНР? Подозреваемый в госизмене экс-регионал Владимир Сальдо, «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области, не намерен проводить «референдум». «Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — рассказал он российском пропагандистскому изданию Известия.

● Битва за Донбасс: ВСУ перемалывают врага. Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением РФ для достижения заявленной Путиным цели по установлению контроля над Донецкой и Луганской областями, сообщили в Минобороны Великобритании.

По данным британцев, в этих регионах особенно ожесточенные бои идут в районе Лисичанска и Северодонецка с попытками продвижения оккупантов на юг от Изюма к Славянску. Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад. Но бои за город продолжаются.

● Потери врага неумолимо растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 23 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 986 ед., боевых бронированных машин — 2418 ед., артсистем — 435 ед., РСЗО — 151 ед., средств ПВО — 73 ед., самолетов — 189 ед., вертолетов — 155 ед. и так далее.

● Оккупанты похищают мелитопольчан. Оккупанты массово похищают в Мелитополе мужчин призывного возраста, рассказал мэр города Иван Федоров.

«Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и везут в неизвестном направлении», — рассказал Федоров.

Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области. Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков — Белгород.

И для финала:

Горючее будет через неделю. В течение следующих семи дней дефицит топлива на АЗС ликвидируют, поскольку у операторов законтрактованы новые его объемы на территории Западной Европы. Об этом в ФБ сообщила Юлия Свириденко, первый вице-премьер — министр экономики. Но горючее, по ее словам, при этом незначительно подорожает.

Свириденко отметила, что сейчас возник временный ощутимый дефицит топлива в отдельных регионах, поскольку последние три недели оккупанты уничтожали топливную инфраструктуру страны. В частности, разбиты Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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