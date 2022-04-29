Третья мировая началась 29 апреля, 21:52 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 29 апреля 2022 года

● Третья мировая началась, — экономически. Палата представителей Конгресса США вчера вечером проголосовала (417 голосами против 10) за законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщает пресс-служба Палаты. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

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В тексте документа, пояснил глава ОП Андрей Ермак, речь идет о предоставлении главе Белого дома расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. После принятия закона Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры.

● «Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США, — написал Ермак. — И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий».

● Оригинальный ленд-лиз — действовавшая с весны 1941-го по сентябрь 1945-го программа, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. США предоставляли помощь Великобритании и странам Содружества, позже Свободной Франции, Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. После победы оплатить нужно было лишь то, что осталось или не использовалось.

● Большая война уже материальна. Последние действия РФ, такие как новые угрозы ядерной войной, остановка прокачки газа в Польшу и Болгарию и недавние взрывы в Приднестровье привели к росту опасений, что развязанная российским диктатором война выйдет за пределы Украины. Большую статью об этом опубликовала The New York Times.

● Ядерной атаки не будет, — пока. США не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, сообщило Reuters cо ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона. «Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угроза территории НАТО», — сказал тот.

● Конгресс поддержит супер-помощь Украине. Конгресс США готов поддержать запрос Белого дома на выделение дополнительных $33 млрд для помощи Украине. Об этом заявила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей: «Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку».

● Также Конгресс готов поддержать запрос о привлечении российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную против Украины войну.

● Цель Вашингтона — крах Кремля. Цель Вашингтона — добиться, чтобы война России против Украины завершилась стратегическим поражением для российского диктатора Путина, заявила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США.

● «Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом», — отметила Нуланд.

● Путин должен быть уничтожен. «Путин должен быть уничтожен до того, как он убьет всех нас. Любым способом», — написал в Twitter знаменитый американский писатель Стивен Кинг. Ранее он уже высказывался о войне, — обращался к Путину, объясняя, что война опустошит казну РФ.

● Зеленскому рано говорить с диктатором. Сейчас не время проводить переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина. Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● «Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция [посредник в организации встречи Зеленского и Путина]… К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, вероятно, они будут», — пояснил Подоляк.

● Тет-а-тетов с Кремлем не будет? Есть высокая вероятность того, что любые переговоры с Россией будут прекращены, считает президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинский народ не желает вести переговоры с оккупантами.

● «Не факт, что что-то выйдет, но попробовать стоит, — заявил Зеленский на встрече с польскими журналистами. — Только прямые переговоры могут что-то дать. Это мое понимание процесса, но риски того, что они полностью закроются, любые разговоры, они очень высоки».

● ОБСЕ не выдержала кремлевских «хотелок». ОБСЕ решила закрыть Специальную мониторинговую миссию в Украине. Об это решении сообщили Збигнев Рау, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши, а также Хельга Мария Шмид, генсек ОБСЕ.

● «Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — отметил Рау.

● Русскую нефть вот-вот настигнет эмбарго. Евросоюз готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть, которое страны ЕС планируют одобрить на следующей неделе. Об этом сообщило NYT со ссылкой на собственные источники.

● Издание отметило, что эмбарго готовилось несколько недель, а интенсивные переговоры должны продолжиться в выходные дни, прежде чем Европейская комиссия изложит на бумаге окончательное предложение для ЕС. Новый пакет санкций также затронет крупнейший российский банк Сбербанк и высокопоставленных россиян.

● Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу и обеспечила чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

● Ленд-лиз по-польски. Украинская армия получила от Польши более 200 танков Т-72 в рамках военной помощи для противостояния российскому вторжению. Как сообщило Польское радио, такого количества техники хватит для формирования двух бригад.

● Всего же официальная Варшава предоставила Украине военной помощи на 7 млрд злотых (около $1,6 млрд). Помимо танков, в нее вошли БМП, самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика, реактивные системы залпового огня Град, а также и разведывательные дроны, ракеты класса воздух-воздух для самолетов МиГ-29 и Су-27 и различные боеприпасы.

● Почти 2 тыс. ракет. За 63 дня войны РФ запустила (в основном — со своей территории) по Украине более 1900 ракет, — соответствующие данные озвучил на брифинге представитель Пентагона. Большинство из них были выпущены по Мариуполю и районам проведения операции Объединенных сил.

● Кроме того, по данным Пентагона, сейчас в Украине воюют 92 российские батальонные тактические группы. Еще более 20 находятся за пределами Украины на отдыхе и перегруппировке.

● Жертва вчерашнего обстрела Киева. Под завалами жилого дома в Киеве, в нижнюю часть которого накануне попала российская ракета, нашли тело погибшего. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко. Позже выяснилось, что это была журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

● Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован тем фактом, что РФ нанесла ракетный удар по Киеву в то время, когда он находится в столице Украины с визитом.

● Медведчук Кремлю не нужен. Для страны-агрессора России более ценно сломать Мариуполь и уничтожить его защитников, чем забрать путинского кума Виктора Медведчука, сообщил Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, «Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации», но «выяснилось, что он им практически не нужен».

● «Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем», — сказал Подоляк.

● Москва отказалась от ХерНР? Подозреваемый в госизмене экс-регионал Владимир Сальдо, «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области, не намерен проводить «референдум». «Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — рассказал он российском пропагандистскому изданию Известия.

● Битва за Донбасс: ВСУ перемалывают врага. Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением РФ для достижения заявленной Путиным цели по установлению контроля над Донецкой и Луганской областями, сообщили в Минобороны Великобритании.

● По данным британцев, в этих регионах особенно ожесточенные бои идут в районе Лисичанска и Северодонецка с попытками продвижения оккупантов на юг от Изюма к Славянску. Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

● По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад. Но бои за город продолжаются.

● Потери врага неумолимо растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 23 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 986 ед., боевых бронированных машин — 2418 ед., артсистем — 435 ед., РСЗО — 151 ед., средств ПВО — 73 ед., самолетов — 189 ед., вертолетов — 155 ед. и так далее.

● Оккупанты похищают мелитопольчан. Оккупанты массово похищают в Мелитополе мужчин призывного возраста, рассказал мэр города Иван Федоров.

● «Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и везут в неизвестном направлении», — рассказал Федоров.

● Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области. Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков — Белгород.

И для финала:

● Горючее будет через неделю. В течение следующих семи дней дефицит топлива на АЗС ликвидируют, поскольку у операторов законтрактованы новые его объемы на территории Западной Европы. Об этом в ФБ сообщила Юлия Свириденко, первый вице-премьер — министр экономики. Но горючее, по ее словам, при этом незначительно подорожает.

● Свириденко отметила, что сейчас возник временный ощутимый дефицит топлива в отдельных регионах, поскольку последние три недели оккупанты уничтожали топливную инфраструктуру страны. В частности, разбиты Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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