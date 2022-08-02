Это большая ошибка. К чему может привести визит Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа, 20:18 Эксклюзив НВ Томас Фридман: Нельзя было выбрать худшего времени для визита Нэнси Пелоси на Тайвань (Фото:REUTERS)

Я очень уважаю спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но из ее визита на Тайвань вопреки желанию президента Байдена, ничего хорошего не выйдет

Тайвань не станет более безопасным или более процветающим в результате этого чисто символического визита, но при этом может произойти много плохого. Среди этого, например, военный ответ Китая, который может привести к тому, что США втянутся в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно.

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И если вы думаете, что наши европейские союзники, которым предстоит экзистенциальная война с Россией из-за Украины, присоединятся к нам, когда возникнет конфликт США с Китаем из-за Тайваня, вызванный этим ненужным визитом, вы сильно ошибаетесь в понимании этого мира.

Начнем с косвенного конфликта с Россией и того, как над ним сейчас нависает визит Пелоси на Тайвань.

В международных отношениях бывают моменты, когда нужно не упускать из виду главный приз. Сегодня этот приз кристально ясен: мы должны сделать так, чтобы Украина была в состоянии как минимум притупить, а как максимум обратить вспять неспровоцированное вторжение Владимира Путина, которое в случае его успеха создаст прямую угрозу стабильности во всем Европейском Союзе.

Чтобы создать наибольшую вероятность того, что Украина отобьет путинское вторжение, Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели серию очень жестких встреч с руководством Китая, умоляя Пекин не вступать в украинский конфликт, оказывая военную помощь России — и особенно сейчас, когда арсенал Путина сократился за пять месяцев упорной войны.

Уважаемый читатель! Война в Украине не окончена

Байден, по словам высокопоставленного американского чиновника, лично сказал президенту Си Цзиньпину, что если Китай вступит в войну в Украине на стороне России, Пекин поставит под угрозу доступ к двум своим самым важным экспортным рынкам — США и Европейскому союзу. (Китай — одна из лучших стран в мире по производству беспилотников, а именно в них сейчас больше всего нуждаются путинские войска.)

По всем признакам, как говорят мне официальные лица США, Китай ответил отказом на военную помощь Путину — в то время как США и НАТО предоставляли Украине разведывательную поддержку и значительное количество современного оружия, которое нанесло серьезный урон вооруженным силам России, мнимому союзнику Китая.

Учитывая все это, с какой стати спикер Палаты представителей решил посетить Тайвань и преднамеренно спровоцировать Китай сейчас, став самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Тайвань со времен Ньюта Гингрича в 1997 году, когда Китай был намного слабее в экономическом и военном отношении?

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