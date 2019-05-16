Третий тур Зеленского, или Как взломать систему Сегодня, 12:11 2542 Цей матеріал також доступний українською

В Украине междувластие

Порошенко уже не президент, а Зеленский еще не президент. Первый раздает звания, награды и расставляет во власти своих людей, страхуя завоеванные позиции и активы. Второй требует от Рады срочной инаугурации и называет нардепов мелкими жуликами. Кстати, Петр Алексеевич верен слову: сказал, что в его команде больше не будет друзей и бизнес-партнеров, и решил избавиться от токсичных персонажей, оставив это наследство преемнику.

Оказалось, что выиграть выборы недостаточно. Нужно еще суметь взять власть.

Что же должен сделать Владимир Зеленский, чтобы взять власть?

Требовать скорейшей инаугурации? Чтобы распустить парламент? Поставить новых людей во главе силового блока? Не въезжать в здание на Банковой, найдя новое место для новой администрации? Сократить госаппарат в десятки раз? Поручить новому прокурору начать расследование дел о коррупции всего окружения бывшего президента? Не дать возможности Порошенко остаться в политике, поскольку это прямой путь к его возвращению во власть и реваншу клептократов? Перезапустить судебную реформу, обновив весь кадровый состав судебной системы? Назначить таких генпрокурора, главу СБУ и силовиков, которые вычистят авгиевы конюшни украинской топ-коррупции?

Да, все это важно. И все это необходимо сделать. И можно позволить себе любые радикальные действия, пока 70-процентная поддержка нового президента не растает уже через месяц.

Из 54-процентной поддержки Порошенко весной 2014 года как минимум половина уже осенью на парламентских выборах отошла Народному фронту. Причина – все ожидания и обещания, связанные с владельцем Roshen, оказались тщетными.

Чтобы выиграть решающий «третий тур» и, наконец, взять власть, Зеленскому нужно продолжать оставаться человеком, которого поддерживает не менее 70% населения.

Как? Для начала необходимо осознать, какую же миссию назначила ему история в лице большинства украинского народа? Чего на самом деле ждут от него все те, кто голосовал за него во втором туре?

Мы часто произносим эту фразу – изменить систему. Об этом много говорят эксперты и простые граждане. Но я никогда не слышал внятной и четкой формулировки, какая же у нас система и что в ней нужно менять. Только ответив на эти вопросы, можно получить ключ к победе.

Оказалось, что выиграть выборы недостаточно. Нужно еще суметь взять власть

Наша политическая система – это теневое государство. Его строительство началось еще в первый президентский срок Кучмы. Все последующие годы независимости это теневое государство продолжают строить, защищать, расширять и модернизировать наши президенты и их команды.

Теневое государство не имеет публичной идеологии, целей и геополитического курса. Ему это не нужно. Это государство определяет главное: кто владеет и распоряжается основными активами и ресурсами в Украине. И это небольшая группа людей – правящий класс, создавший для себя возможность владеть и перераспределять государственные ресурсы, активы, финансовые потоки в виде президентской вертикали и лоббистских групп – партий в Раде. При этом все остальные граждане вынуждены жить в системе сословно-феодальной экономики. Принцип ее работы – тот, кто при власти, получает самые жирные куски. Кто подальше – довольствуется крошками.

Управляя силовым блоком, президент распределяет основные ресурсы и активы. Энергетика, газ, нефть, металлургия. В Раде, в правительстве и в кабинете премьера разные группы и группировки распоряжаются активами и капиталами поменьше. Под куполом парламента народные избранники не столько определяют законы, по которым нам жить, сколько защищают свои корпоративные и личные преференции, оформляя свои транзакции, договоренности и интересы документально – в виде запросов, распоряжений и законопроектов.

Такая система безотказно функционирует в Украине многие годы. Без особых изменений переживает майданы и бунты. Большие Майданы (в 2004 и 2014 годах) и майданы поменьше (революция на граните, налоговый, языковой майдан и т.п.). Смену представителей правящих кланов на Банковой и прочие вихри истории.

А еще эта система от всего остального мира и непросвещенных граждан спрятана за информационную ширму. Именно тут декларируются геополитические курсы и идеологии и пекутся о благе народа. Это так называемое публичное государство, которое на самом деле является симулякром. Как нарисованный камин в каморке папы Карло – вроде бы огонь есть, но не греет. Там, за ним, потайная дверца, где и хранятся настоящие сокровища.

Нужно отдать должное Порошенко. Именно при его правлении теневым государством действия по созданию информационной ширмы, прикрывающей эту систему, были несравнимо более активными, чем за все предыдущие годы. Сотни провластных спикеров на ТВ, активная работа с лидерами мнений, ручные блогеры, телезвезды, эксперты, сотрудничество с общественными организациями и грантоедскими площадками, штабы и агентства по работе с общественным мнением и по очернению политических конкурентов, информационные ресурсы – в эфире и в сети. Это вам не Вячеслав Пиховшек, некогда в одиночку защищавший власть Кучмы. При Порошенко на службу была поставлена целая армия бойцов и ботов, которые заполонили все информпространство и внедрились в самые укромные уголки гражданского общества.

Сегодня эта ширма, как из паззлов, сложена из социально резонансных законов (люстрация, языковой закон, курс на НАТО и ЕС), децентрализации, безвиза, 144 реформ, Конституции, армии, языка, томоса. Словом, всего, что Петр Алексеевич причисляет к своим заслугам. Причем, если внимательно рассмотреть каждый элемент этой ширмы, окажется, что он либо не работает, либо работает не так. А если проникнуть за ширму – увидим имения в Марбелье, фабрики в Липецке, дома на Радиальной, 5, Роттердам плюс, Медведчука ночью на Банковой, надзирающего за нардепами Кононенко, сетки Березенко, крестников в оборонпроме – Свинарчуков, орденоносного Гелетея, генеральские звания Демчины, российские паспорта Семочко и шикарный отдых на Мальдивах.

Нужно иметь поистине особо устойчивую к моральным терзаниям психику, чтобы верить в одно и не замечать другого.



Именно эту систему сегодня и нужно президенту Зе демонтировать. И наивно полагать, что туда достаточно делегировать «честных людей». Мы хорошо знаем, что бывает с руками, которые «ничего не крали», когда они становятся президентскими. Эти руки занимаются пчелами, пасеками и Батурином. А управление теневой державой берут на себя «любі друзі».

Но и у такой системы есть своя ахиллесова пята. Точка бифуркации. Игла смерти, которую можно сломать, как в сказке о Кощее Бессмертном. Вернее, есть целых два слабых места – две угрозы ее существованию.

Первая – эта система несправедлива. Когда одним – все, а остальным – беспредел, обделенное большинство постоянно испытывает желание ответить на эту несправедливость социальным запросом на возмездие, перерастающим в стремление иметь право на восстание. И от этого не спасает информационная ширма, даже очень талантливо организованная.

Угроза вторая – это выборы. Тот редкий случай, когда раз в пять лет большинство граждан, возмущенных несправедливостью этой системы, имеет право поучаствовать в распределении власти.

Правящий класс, конечно, делает все, чтобы законопатить эту брешь в системе.

Нам говорят, что выборы – очень дорогое удовольствие. Поэтому часто проводить их нельзя. Да, выборы – мероприятие не из дешевых, если проводить их по технологиям прошлого века. Нужно выделять бюджетные средства на оплату работы около 30 тысяч избирательных участков, членов комиссий. А еще есть окружные избирательные комиссии и целый аппарат Центральной избирательной комиссии.

Власть придумала много способов, как нивелировать опасность выборов или свести их опасность к минимуму. К примеру, были увеличены сроки полномочий для выборных должностей. На сегодня они составляют уже аж пять лет, чтобы максимально замедлить ротацию власти. Есть партийные квоты для членов ЦИК с целью ее контроля правящей верхушкой. До сих пор сохраняется подсчет бумажных бюллетеней, растянутый во времени, чтобы иметь возможность «подправить» результаты голосования.

А всем новым участникам избирательной гонки нужно потратить миллионы гривен не только для того, чтобы зарегистрироваться и получить право побороться за власть, но и для того, чтобы защитить свой результат.

Пользуясь неограниченными финансовыми, административными и медийными ресурсами, главные владельцы страны, конкурируя за власть между собой, на каждых выборах выливают на простых граждан невероятное количество лживых обещаний, клеветы на конкурентов, ну и, конечно, разворачивают свои системы подкупа. От повышения пенсий до субсидий на «коммуналку».

И все вместе это дает эффект – к управлению теневым государством случайный человек прорваться практически не может.

Но иногда система дает сбой. В апреле недовольство социальной несправедливостью, помноженное на право голосовать, привело к тому, что за ширму смог проникнуть человек не из системы. Когда за нового человека, а вернее против действующей власти, оказались готовы проголосовать более 70% избирателей, все усилия власть имущих оказались неэффективными. Украинцы смогли избрать нового президента только потому, что власть еще не придумала, как окончательно ликвидировать выборы.

Не компетенция, харизма или команда Зеленского, а 73% избирателей смогли подвинуть с насиженного места главного олигарха в стране.

Так что же нужно сделать Владимиру Зеленскому, чтобы в отличие от Порошенко войти в историю как политик, сумевший воспользоваться историческим шансом и изменить Украину? Необходимо слабость системы – выборы – превратить в свое самое сильное оружие.

Распускать парламент или нет? Большого значения это не имеет.

Мы все равно будем его переизбирать. Или в конце лета, или осенью – когда бы ни были назначены выборы. Но Зеленскому обязательно нужно сохранить эти 70% поддержки. А для этого необходимо предложить народу то, что будет понятно и желаемо каждым гражданином, независимо, где он живёт на западе или на востоке – большинство должно решать, какой будет власть, не раз в пять лет, а регулярно. Гарантированно и без вмешательства в этот процесс существующей системы. Ага, именно это и есть народовластие.

Сам Зеленский уже говорил о диджитализации государства и народовластии. Именно это и нужно сейчас предложить украинцам. Только не в виде новых малопонятных слов, а в конкретном алгоритме.

Сразу после инаугурации Владимир Зеленский может представить в парламенте новый избирательный кодекс, который переведет нашу выборную систему в систему онлайн-голосования. Это резко изменит политическую реальность в стране и принесет множество выгод большинству украинцев.

Будем честны. И это очень не понравится многим нашим «демократам», которые борются за уже находящийся в Раде «новый» избирательный кодекс. Нам говорят, что нужно всего лишь убрать мажоритарку, снизить проходной барьер и дать возможность создавать блоки. Однако это ничего, по сути, не меняет. Мы уже избирали парламент только по партийным спискам – в 2006-м и в 2007-м. Были и разные проходные барьеры. Были политические блоки. Но разве это изменило систему? Все это делалось отнюдь не для избирателей. Все это было про то, как удобнее бороться за власть некоторым нашим политикам.

Конфликт между депутатами, избранными по мажоритарным округам, и теми, кто приходит в Раду по спискам партий, можно разрешить созданием двухпалатного парламента. Одних депутатов нужно избирать для законотворчества. Других – для того, чтобы они представляли интересы жителей отдельных территорий. В разные палаты.

Но решающее значение имеет только один вопрос: может ли простой избиратель по-настоящему влиять на власть? И есть ли механизм, который бы позволил активному гражданину не просто раз за много лет проголосовать «за» или «против», но и достаточно регулярно участвовать в управлении страной?

Украинским политикам очень хотелось бы вечно жить в стране, где голосуют одни пенсионеры раз в пять лет, а то и десять. И есть только радио, телевидение и газеты. А в тысячах избирательных комиссий на избирательных участках на подсчете голосов работают члены их партий. Но технологии давно и неотвратимо меняют этот мир. Блокчейн и онлайн-платформа для голосования – это то, что может уничтожить монополию на власть теневого государства, превращая его в государство публичное.

Во-первых, система онлайн-голосования резко изменит баланс в пользу социальной справедливости для большинства граждан.

Во-вторых, это несравненно дешевле для бюджета, чем нынешняя громоздкая бумажная система. И это дает возможность проводить голосования значительно чаще, чем сейчас. Политики смогут тратить средства только на свою информационную кампанию, которая превратится не в борьбу админресурсов, сеток подкупа, партийных структур, а в борьбу идей.

В-третьих, подсчет голосов завершается через секунду после окончания голосования. И это важный фактор, затрудняющий любые фальсификации.

В-четвертых, блокчейн-система делает невозможным любое вмешательство в процесс голосования и при подсчете голосов.

При электронном голосовании ЦИК ликвидируется в том виде, в котором она существует сейчас. Необходим новый орган, совершенно независимый от власти. Его члены тоже должны избираться гражданами прямым голосованием и не зависеть от влияния политического класса.

Благодаря этому можно будет понять, сколько же на самом деле в стране граждан-избирателей. Чтобы проголосовать, нужно будет завести личный кабинет гражданина в сети. Тем самым автоматически усилиями народа будет сформирован электронный, актуальный и «живой» реестр избирателей. Государство практически ничего не потратит на создание такого реестра – все граждане будут регистрироваться самостоятельно.

Новая система выборов – это не только упрощение голосования для избирателей. Это целый пакет законов, которые бы сделали возможным проведение национальных и местных референдумов. Появится механизм, с помощью которого их можно будет проводить часто и по любым вопросам. Регулярно привлекать граждан к принятию решений по той или иной проблеме. А не решать все в закрытых кабинетах, кулуарно, исходя из личных интересов и выгоды.

Это даст возможность наконец сделать реальным механизм импичмента. Объявить импичмент президенту сможет как парламент на основании мнения народа, так и сам народ сможет выразить недоверие президенту и парламенту на основе собранных голосов. Разумеется, нужно отменить неприкосновенность всех без исключения представителей власти. Пора выполнить запрос украинцев, озвученный еще в 2004 году – закон один для всех.

Ежегодно можно будет оценивать работу власти. И если половина граждан, зарегистрированных в системе и имеющих право голоса, посредством онлайн-голосования выразит недоверие президенту или парламенту – это автоматически должно приводить к их отставке и новым выборам.

Возможно, стоит подумать и над сокращением строка полномочий главы государства и парламента с пяти до трех лет. Регулярная и более частая ротация - как ускоренный метаболизм всегда на пользу социальному организму общества.

Владимир Зеленский должен предложить парламенту новую избирательную систему и действовать дальше как опытный политик. Если Рада не примет его предложения, это даст президенту легитимное право роспуска нынешнего парламента.

Если распустить Раду не получится, и новые правила выборов принять в парламенте не удастся, нужно идти на парламентские выборы. Хоть летом на досрочные, хоть осенью на очередные. Но, чтобы сохранить имеющуюся поддержку, ЗЕ нужно будет идти в парламент с предложением – в первую очередь дать реальные возможности большинству украинцев участвовать в управлении страной.

Иногда полезно поучиться и у отцов самой системы. Помните, как Кучма в 2000 году проводил свой референдум, беря под контроль Раду? Правда, Данилыч так и не выполнил пожелания голосовавших – ограничить неприкосновенность нардепов, сократить численность парламентариев до 300, сделать Верховную Раду двухпалатной. Наш второй президент просто использовал референдум как инструмент шантажа несговорчивых депутатов, не собираясь вносить изменения в Конституцию.

Готовность Зеленского взломать систему – единственное, что поможет ему не пожалеть о том, что он попал в зазеркалье отечественной власти. Главное – помнить, что играть нужно не по правилам и процедурам самой системы. Так ее не победить. Это как попытка выиграть у наперсточника. Вы никогда у него не выиграете, потому что правила этой игры – как тайные, так и явные – придумал сам наперсточник. У хитреца можно выиграть только одним способом – прийти с командой поддержки, дать ему в ухо и отловить при помощи друзей всех его приспешников, затесавшихся в толпу вокруг игроков и помогавших ему разводить лохов. Наперстки отбираются, на руки надеваются наручники. И вся компания сдается полиции. По-другому играть и пытаться выиграть у аферистов не имеет никакого смысла.

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