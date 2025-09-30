Как Трамп пытается закончить еще одну войну

В частности, Аль-Арабия обнародовала основные пункты плана, которые в целом совпадают с сообщениями от CNN, Middle East Eye, Axios и Ahram Online, но выглядят более детализированными.

Итак, согласно отчету Аль-Арабия, план, в частности, предусматривает:

Прекращение контроля ХАМАС в Газе. Лидерам ХАМАС предлагают амнистию при условии разоружения и изгнания с территории.

Полное прекращение боевых действий и безусловное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на освобождение тысяч палестинских заключенных, в том числе 100−200 человек, приговоренных к пожизненному заключению.

Постепенный вывод израильских войск из Газы с определенным сроком, после чего создается периметр безопасности шириной 500−1000 метров вокруг Сектора Газа.

Международно-арабские силы должны собрать оружие ХАМАС в течение определенного периода.

Закрытие Фонда гуманитарной помощи Газы и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи через ООН и международные организации.

Обещание Трампа против аннексии Западного берега является значительным шагом

Палестинский комитет, избранный Палестинской администрацией (ПА), будет руководить повседневными делами Газы. Арабо-международный орган временно будет администрировать Сектор по приглашению ПА, а впоследствии ПА полностью возьмет на себя управление.

Палестинские силы будут обеспечивать безопасность в Газе под наблюдением арабских и международных партнеров.

Восстановление Газы, которое продлится более пяти лет, будет финансироваться и управляться арабско-международной коалицией.

Возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной с гарантиями США, что Израиль не будет аннексировать Западный берег.

Понятно, что реализация этого плана зависит от готовности сторон его реализовать. Сейчас руководство ХАМАС поддержало этот план в полном объеме, переговоры между Трампом и Нетаньяху, по словам самого Трампа, «приблизили мирное соглашение». Принимая во внимание категорическую позицию израильского правительства и самого премьер-министра относительно идеи палестинской государственности и нежелание привлекать ПА к управлению Газой, главные препятствия ожидаются именно с израильской стороны.

Привлечение арабско-международной коалиции к безопасности, управлению и восстановлению является амбициозным, но сталкивается с трудностями. Арабские лидеры требуют гарантий, в частности относительно Западного берега и статуса Иерусалима, что противоречит интересам Израиля.

Обещание Трампа против аннексии Западного берега является значительным шагом, учитывая предыдущую неоднозначность его администрации по этому вопросу. Однако успех плана зависит от влияния США на Израиль, которое может быть ограниченным из-за жесткой позиции Нетаньяху.

Впрочем, поле для маневра нынешнего израильского правительства, кажется, резко уменьшается, отказ от этого плана кажется ситуацией цугцванга из-за растущей угрозы внешнеполитической изоляции.

Текст опубликован с разрешения автора