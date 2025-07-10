Дэни Родрик

О катастрофическом последствии «большого и прекрасного» закона Трампа

10 июля, 18:25
Среди катастрофических последствий «большого и прекрасного билля», подписанного Трампом, одно особенно шокирует политических экономистов

Этот закон радикально отменяет субсидирование чистой энергетики, одобренное три года назад администрацией президента Джо Байдена. Многие полагали, что у этих субсидий был иммунитет к смене президентов, поскольку они создавали новые рабочие места и позволяли заработать прибыль фирмам в «красных» штатах, традиционно голосующих за республиканцев. Какой бы сильной ни была аллергия Республиканской партии, контролируемой Трампом, на «зеленую политику», было принято считать, что она не посмеет отменить эти льготы. Но она взяла и отменила.

Почему общепринятое мнение оказалось ошибочным? Ученые, изучающие процессы принятия политических решений, обычно обращают внимание на экономические затраты и выгоды. Они утверждают, что законопроекты, создающие материальную выгоду для организованных групп с хорошими связями и при этом сильно размытые убытки для остального общества, скорее всего, будут приняты. Многие элементы билля Трампа действительно хорошо объясняются с этой точки зрения: в частности, он создает условия для радикального трансфера доходов в пользу богатых и в ущерб бедным.

И наоборот, законопроекты, которые создают концентрированные убытки для могущественных экономических сил, вряд сильно продвинутся вперед. Этим объясняется, в частности, почему в США идея повышения платы за углерод (это необходимо для борьбы с изменением климата, но сильно бьет по индустрии ископаемого топлива) всегда была политически токсичной и не имела шансов на успех.

Ожидавшийся демократами переход к зеленой экономике провалился

Байденовская программа развития зеленой энергетики — так называемый закон «О снижении инфляции» (IRA) — была призвана преодолеть это политическое препятствие. Вместо кнута (углеродные налоги) закон предлагал пряник в виде субсидий солнечной, ветряной и других форм возобновляемой энергетики. Эти стимулы не просто сделали возможным принятие IRA; ожидалось, что они будут долгосрочными. Даже в случае возврата республиканцев к власти, бенефициары этих субсидий должны были сопротивляться их отмене. А со временем, по мере усиления зеленого лобби, могла даже появиться политическая возможность дать прямой отпор индустрии ископаемого топлива.

Эти надежды оказались уничтожены. Зеленое лобби действительно пыталось смягчить положения билля, направленные против IRA, и ему удалось отложить начало постепенной отмены налоговых льгот для ветряной и солнечной энергетики до середины 2026 года. Но хотя закон IRA не отменен полностью, ожидавшийся демократами переход к зеленой экономике явно провалился.

Сторонники материалистической версии политэкономии найдут рациональное объяснение такому развороту. Для регрессивного снижения налогов на богачей нужно было найти доходы в другом месте. И поэтому интересы, скажем так, менее влиятельной группы принесли в жертву интересам более влиятельной. Не исключено также, что трех лет субсидирования IRA оказалось недостаточно, чтобы создать сильное лобби в его защиту. Как выразился один из сторонников этого закона: «Мы уже никогда не узнаем, но, если бы у нас было еще четыре года, чтобы закрепить эти промышленные инвестиции, законодателям было бы намного сложнее их отменить».

Впрочем, эти оправдания звучат фальшиво. Мы должны признать, что идеология иногда побеждает материальные интересы. Мало сомнений в том, что многие законодатели-республиканцы проголосовали вопреки экономическим интересам своих избирателей. Некоторые сделали это, опасаясь репрессий со стороны Трампа, а другие — потому что искренне являются климатическими скептиками и, подобно Трампу, выступают против любых зеленых инициатив. Так или иначе, возобладали именно идеи о том, что важно и как устроен мир, а не экономическое лобби или корыстные интересы.

Это важный урок политической экономии. Идеи могут быть так же важны, как и политические групповые интересы, для продвижения партийной повестки. Способность формировать мировоззрение и идеологию (не только элиты, но и рядовых избирателей) — это мощное оружие. Те, кто им обладает, могут убедить людей сделать выбор, который явно противоречит их собственным экономическим интересам.

Более того, сами эти интересы — экономические или любые иные — формируются под влиянием идей. Чтобы понять, выиграем мы или проиграем от тех или иных политических решений, нам нужно знать, как эти решения повлияют на реальный мир и что произойдет, если их не принимать. Мало кто из нас способен или склонен к таким расчетам. С помощью идеологии можно сократить этот сложный путь принятия решений.

Некоторые идеологии принимают форму рассуждений о том, как устроен мир. Например, правый политик может сказать, что «вмешательство государства в экономику всегда бьет по нему бумерангом», а «элитные университеты производят знания, которые ненадежны и нужны только им самим». В других акцент делается на значении разных типов идентичности — этнической, религиозной, политической. Идея может меняться в зависимости от контекста: «иммигранты — ваши враги» или, например, «демократы — ваши враги».

Важно отметить, что сама концепция «своих интересов» опирается на подспудные идеи о том, что значит «свои»: кто мы, чем отличаемся от других, какова наша цель. Эти идеи не зафиксированы природой или рождением. Альтернативная традиция в политэкономии считает интересы социальной конструкцией, а не результатом материальных обстоятельств. Например, в зависимости от нашей самоидентификации — «белые мужчины», «рабочий класс» или «евангелисты» — мы будем по-разному оценивать свои интересы. Как сказал бы философ-конструктивист, «интересы — это идея».

Это урок для оппонентов Трампа. Для успеха им недостаточно хорошо продуманных решений, которые приносят материальную выгоду целевым группам. Заходит ли речь о борьбе с изменением климата, укреплении национальной безопасности США или создании хороших рабочих мест, они должны побеждать в более широкой битве идей, а особенно идей, формирующих у избирателей представления о том, кто они такие и каковы их интересы. Демократам надо понять, что в последнее время они поддерживали идеи и идентичности, которые ухудшали положение многих простых американцев — подобно экономической политике до Байдена, способствовавшей приходу Трампа к власти.

