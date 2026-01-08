Юрий Федоренко

Юрий Федоренко

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», депутат Киевсовета, советник оборонного комитета ВР

Тайна черной иглы Путина

8 января, 07:13
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Смерть Кощея в сказке спрятана надежно: надо добраться до Черной горы, найти шкатулку на дубе, достать зайца, из зайца — утку, разбить яйцо и извлечь главный артефакт — иглу, которую и сломать

Реальность, впрочем, сложнее сказки. Артефакты, ослабляющие власть Путина и теоретически могущие привести к разрушению империи, разбросаны не в одном месте, а по всему миру.

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Одно из таких «тайных мест» расположено за морем-океаном, в Венесуэле. Где-то там, в ныне пустом президентском кабинете, в ящике письменного стола, якобы лежит футляр с гербом «российской федерации». А в нем — игла. Особое изделие из «черного золота». Но почему именно Венесуэла?

Вся путинская экономика держится на мировых ценах на нефть. А мировые цены, как известно, зависят от объемов добычи: чем больше нефти на рынке, тем ниже ее цена. Сами же объемы добычи определяются не только запасами, но и физической возможностью достать «черное золото» и доставить его на мировой рынок.

Кремль оберегал одну из своих «игл Кощея»

Венесуэла — страна номер один по запасам нефти: около 20 процентов мировых залежей. До недавнего времени она не могла эффективно добывать и легально экспортировать нефть. Мешали международные санкции, отсутствие инвестиций и хроническая неспособность режима Мадуро управлять экономикой. Вишенка на торте: значительную часть контроля над венесуэльской нефтедобычей получила Россия.

Начиная с 2020 года, российская государственная структура «Росзарубежнефть» имела долю практически во всех нефтяных проектах Венесуэлы. Это давало Москве не только условные прибыли, но и главное — рычаг влияния на уровень мировой добычи, а следовательно, и на мировые цены. Иными словами, Кремль оберегал одну из своих «игл Кощея».

Но теперь судьба венесуэльских нефтяных месторождений полностью зависит от администрации Дональда Трампа. Историческая ирония заключается в том, что в свое время эту отрасль создавали именно американцы, и она принадлежала американским компаниям, пока социалистическое правительство Уго Чавеса не провело национализацию. Так собирается ли президент Трамп восстанавливать «историческую справедливость»?

Похоже, что да. Из последних заявлений Дональда Трампа следует: в краткосрочной перспективе ему нужен полный доступ США к венесуэльским ресурсам. «Нам нужен полный доступ. Нам нужна нефть и другие ресурсы этой страны, чтобы отстроить ее», — заявил он. А что же Москва?

Официальные кремлевские спикеры ограничиваются «глубоким беспокойством относительно судьбы Николаса Мадуро и его жены». Зато российская экономическая верхушка паники не скрывает. Почти сразу после молниеносной американской спецоперации в Каракасе олигарх Олег Дерипаска признал: если США получат контроль над венесуэльскими нефтяными месторождениями, под их влиянием окажется более половины мировых запасов нефти.

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По его словам, американцы намерены следить, чтобы цена российской нефти не поднималась выше 50 долларов за баррель. А это — прямая угроза нынешней экономической модели РФ. Экономическая смерть Кощея — лишь вопрос времени. И это время уже пошло.

Мировые рынки отреагировали мгновенно: после событий в Каракасе цены на нефть пошли вниз. Трейдеры пытаются оценить, каким будет дальнейшее влияние американского вмешательства на рынок. Аналитики предупреждают о приближении переизбытка сырой нефти. Основательница Energy Aspects Амрита Сен прямо говорит: ожидания дополнительных венесуэльских баррелей будут толкать цены к дальнейшему падению. Большинство экспертов сходятся на одном: в 2026 году нефть будет дешеветь.

А мы продолжим делать свое — применять «дальнобойные» санкции и бить врага на поле боя. Российская нефтяная отрасль должна превратиться в руины. Впоследствии экономический кризис неизбежно ослабит Россию и линии боевого соприкосновения. Империя будет разрушена. Сценарий еще может корректироваться, но кульминация и финал давно известны. Главными героями этой истории станут наши Силы обороны. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   операция в Венесуэле Нефть Цены на нефть Режим Путина Дональд Трамп

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