15 фактов о большой лжи. Что творил Трамп 29 декабря, 16:24 Эксклюзив НВ

Как выглядела попытка государственного переворота 2020−2021 годов изнутри самой администрации Трампа?

Что знал Трамп и когда он лгал об этом? Каким образом его Большая Ложь привела к конкретным действиям, направленным на свержение власти и срыв выборов и разрушению американской системы? Как выглядела попытка государственного переворота 2020−2021 годов изнутри самой администрации Трампа?

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Благодаря отличному «Заключительному отчету специального комитета по расследованию нападения 6 января на Капитолий Соединенных Штатов» теперь мы знаем ответы на эти и многие другие вопросы. Я привожу здесь лишь самое краткое резюме отчета о событиях ноября 2020 года — января 2021 года.

Когда публикуется длинный отчет, очень легко недооценить его основные выводы. Есть искушение действовать так, будто что-то в нем не шокирует, если мы слышали часть этого раньше, как если бы это было признаком политической мудрости. Американская тенденция нормализовать угрозы демократии также присутствует в ретроспективе.

То, что осязаемо и убедительно описано в Заключительном отчете, действительно глубоко шокирует: произошла спланированная и скоординированная попытка президента Соединенных Штатов и его союзников осуществить смену режима в США на основе большой лжи.

Вот мое очень краткое изложение фактологической части доклада в пятнадцати пунктах. Я намеренно здесь преуменьшаю — доказательства, содержащиеся в самом Заключительном отчете, позволяют делать гораздо более широкие выводы.

1. Трамп знал, что он, скорее всего, проиграет выборы 3 ноября 2020 года, и заранее планировал объявить о своей победе (солгать по-крупному), если проиграет.

2. 3 ноября 2020 года Трамп знал, что он вряд ли выиграет выборы в тот день, и все равно объявил о своей победе. В последующие дни, понимая, что проиграл, он продолжал заявлять о победе.

3. Снова и снова в ноябре, декабре и январе Трамп публиковал конкретные заявления о фальсификациях на выборах вскоре после того, как ему сообщили, что это было неправдой.

Очевидно, что Трамп несет за это личную ответственность

4. Осознавая, что его советники, представители предвыборного штаба и кабинет министров знали, что его заявления о мошенничестве ложны, Трамп продвигал людей, таких как Рудольф Джулиани, которые будут лгать от его имени публично.

5. Полностью осознавая, что он проиграл выборы и что его утверждения о мошенничестве были ложными, Трамп предпринял несколько преднамеренных попыток отменить результаты выборов и, таким образом, американскую демократию.

6. В штатах, в которых он проиграл, Трамп лично оказывал давление на государственных чиновников, чтобы они мошенническим и незаконным образом изменили результаты выборов.

7. Узнав, что Министерство юстиции провело расследование и не нашло доказательств мошенничества, Трамп тем не менее попытался использовать свои полномочия через Джеффри Кларка, чтобы запугать государственных чиновников для того, чтобы изменить результаты выборов.

8. Зная, что он проиграл голосование в избирательной коллегии, Трамп руководил попыткой создать фальшивые списки избирателей. Эти полностью поддельные документы были затем отправлены вице-президенту (который отказался от них).

9. Хотя Трамп знал, что роль вице-президента состоит только в подсчете голосов избирателей, Трамп оказывал давление на вице-президента с тем, чтобы он не делал этого, исходя из теории, что вице-президент может, по сути, выбирать президента.

10. Даже человек, разработавший план в отношении вице-президента, Джон Истман, знал, что он незаконен.

11. Зная к 6 января, что все, что осталось, — это всего лишь формальность, подтверждающая победу Байдена, Трамп призвал своих сторонников, которых он знал, запастись оружием и яростью, чтобы остановить эту процедуру и насильственно свергнуть нашу форму правления.

12. Призыв Трампа к насилию увенчался успехом, потому что достаточное количество его сторонников поверили его лжи и поняли, чего он от них хочет: предотвратить мирную передачу власти.

13. В то время, когда Капитолий подвергся нападению, вице-президент был в бегах, а члены охраны вице-президента опасались за свою жизнь, Трамп призвал своих сторонников к дальнейшему насилию.

14. После неудавшейся попытки государственного переворота ряд депутатов-республиканцев обратились с просьбой о президентском помиловании, тем самым признав свои опасения по поводу того, что они действовали незаконно.

15. Даже если бы Трамп считал, что выиграл выборы 2020 года, чего определенно не было, его попытка государственного переворота так и осталась бы попыткой государственного переворота, а его преступления — преступлениями.

Вот некоторые из простых фактов, какими мы их знаем сейчас, два года спустя.

Два года назад я написал длинное эссе о восстании 6 января под названием «Американская бездна». Его можно было опубликовать сразу после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий, потому что я написал его заранее, как исследование Большой лжи и ее последствий. Благодаря работе некоторых отличных репортеров и редакторов я смог добавить подробности ужасов того дня, прежде чем окончательный текст был отправлен в печать в журнале The New York Times Magazine.

Попытка государственного переворота Трампа сама по себе была предсказуема, и я предсказывал ее всю осень 2020 года. Действительно, с момента публикации «О тирании» в начале 2017 года я пытался доказать, что что-то подобное может произойти в Соединенных Штатах, и в конце 2020 года я потратил много времени на то, чтобы заявить о том, что это произойдет. Мне нравится думать, что это помогло некоторым из нас подготовиться к попытке переворота, когда она все-таки произошла.

Очевидно, что Трамп несет за это личную ответственность. Но методы, которые он использовал, не являются уникальными для него и могут совершенствоваться другими. Слабые стороны, которыми он воспользовался, носят структурный характер. Теперь, когда произошла попытка переворота, и мы многое знаем о том, как это произошло, для нас важно задать некоторые из более глубоких вопросов о том, почему это могло произойти, не в последнюю очередь для того, чтобы убедиться, что ничего подобного больше не произойдет в будущем. В следующих постах я буду интерпретировать этот отчет, возвращаясь к некоторым темам, о которых я заявил за последние несколько лет, например к теме Большой лжи.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

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