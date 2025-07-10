Что происходит в Белом доме вокруг поставок оружия Украине

Когда речь идет о самой большой новости прошлой недели о войне России против Украины, то это очевидно

Когда речь идет о самой большой новости прошлой недели относительно войны России против Украины, то это очевидно. Администрация Трампа решила «приостановить» поставки военной техники в Украину, которые Конгресс одобрил весной 2024 года. Затем, в понедельник вечером, 7 июля, администрация объявила, что поставки оружия возобновится. Но значение этих событий менее понятно. Поэтому предлагаю более детальное рассмотрение того, что произошло и что не произошло Это дает важное понимание того, как может развиваться политика администрации Трампа в отношении российской агрессии в Украине в ближайшие месяцы.

Сообщается, что в список остановленного оружия входили перехватчики для ЗРК Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые украинские ВВС запускают с американских истребителей F-16. 1 июля Politico сообщило, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби инициировал это решение, которое было принято после анализа уменьшения запасов вооружений Пентагона.

Это было похоже на значительный сдвиг в политике администрации, направляющий ее в совершенно ином направлении, чем тот, что был всего неделей ранее. На саммите НАТО 24−25 июня в Гааге Соединенные Штаты присоединились к союзникам в решениях значительно увеличить расходы на оборону и связанные с обороной расходы до 5% ВВП в течение десяти лет, чтобы противостоять российской угрозе. Союзники также позволили учитывать оборонную помощь Украине как часть этих расходов. Более того, на пресс-конференции в Гааге президент США Дональд Трамп выразил намерение помочь Украине получить больше систем противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и ракеты-перехватчики.

Молчание Трампа продолжалось два дня

Однако в конце прошлой недели появилась более развернутая интерпретация: что эта инициатива Пентагона не была согласована с Государственным департаментом США и даже с Белым домом; что, согласно исследованию, проведенному Объединенным штабом Пентагона, предоставление Украине приостановленных поставок не поставит под угрозу боеготовность американских вооруженных сил; и что, поскольку Трамп с этим согласился, поставки вооружений Украине не прекращаются.

Такое переосмысление ситуации наводит на мысль о необходимости рассмотреть последовательность событий шаг за шагом, дабы лучше понять, как работает администрация Трампа.

Противоречивая информация

Хотя о приостановлении помощи впервые сообщили в ведущих СМИ 1 июля — она началась не позднее 30 июня. Когда впервые обратились по этому поводу 1 июля, Белый дом не ответил. Позже в тот же день, после сверки с Пентагоном, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила: «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра [Министерством обороны] военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам по всему миру».

Примечательно, что Трамп тогда не сделал ни одного заявления. А пресс-секретарь президента России Путина — Дмитрий Песков — сделал, поприветствовав это как шаг к прекращению войны, что, как настаивает Кремль, требует прекращения поставок западного оружия в Украину.

Молчание Трампа продолжалось два дня. После часового телефонного разговора с Путиным утром 3 июля президент США выразил свое разочарование. «Я вообще не достиг никакого прогресса с ним», — сказал Трамп о Путине. Позже в тот же день Трамп наконец заговорил об оружии для Украины. Когда репортер спросил, почему Соединенные Штаты приостановили его отправлять, Трамп ответил, что «мы этого не сделали. Мы предоставляем оружие».

На следующий день, 4 июля, Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предыдущей ночью, всего спустя несколько часов после звонка Трампа Путину, Москва совершила крупнейшее воздушное нападение на Киев с начала войны. Администрации было бы почти невозможно не заметить это стечение обстоятельств. Трамп назвал телефонный разговор «очень удачным звонком» и «очень стратегическим звонком». Трамп добавил, что Соединенные Штаты «будут продолжать помогать им [Украине]». Относительно продажи Соединенными Штатами большего количества ракет Patriot Украине, Трамп сказал: «Да, возможно. Мы рассматриваем этот вопрос».

Зеленский также положительно оценил разговор. На X он написал, что они с Трампом «договорились работать вместе над усилением защиты нашего неба». Источники также сообщили Axios, что «Трамп знал о недавней эскалации со стороны России», и что он хотел «помочь с противовоздушной обороной» и «по крайней мере проверит, что было отложено».

Учитывая все это, картина становится более четкой. Решение о прекращении помощи было инициировано Пентагоном Трампа, который по крайней мере один раз ранее, в начале марта, блокировал военные поставки в Украину. Заместитель пресс-секретаря был единственным чиновником в Белом доме, который выступил в защиту этой остановки. Трамп заявил, что американские поставки оружия в Украину продолжаются, и ему ничего не известно о паузе. В то же время представители Республиканской партии Дон Бейкон, Брайан Фитцпатрик и Майкл Маккол, а также представители Демократической партии Марси Каптур и Адам Смит призывают провести расследование, чтобы выяснить, как все это произошло.

Просчитывая сдерживающие факторы

Возможно, не случайно, что молчание Трампа относительно спора, спровоцированного паузой в поставках, прекратилось после его разговора с Путиным 3 июля. Жесткая позиция российского диктатора, как и его провокационные заявления накануне саммита НАТО в Гааге, укрепила решимость Трампа в борьбе с российской агрессией. Поэтому он дистанцировался от приостановления помощи и поговорил с Зеленским о предоставлении больших поставок для ПВО. Настоящие реалисты уже некоторое время отмечают, что неуступчивость Путина может оказаться важным фактором, который будет поощрять Трампа к выбору необходимой твердой политики для борьбы с агрессивным Кремлем.

К понедельнику, 7 июля, разворот состоялся официально. Отвечая на вопросы прессы во время обеда с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сказал об Украине: «Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно бьют. Их очень сильно бьют. Нам придется отправить больше оружия». Через несколько часов Пентагон опубликовал заявление, в котором подтвердил, что поставки возобновятся «по указанию президента Трампа».

Даже если приостановление помощи было одобрено не на уровне выше, чем заместитель министра обороны по вопросам политики или даже министр обороны, это напоминание о том, что политика администрации в отношении России и Украины формируется при участии людей с совершенно разными мировоззрениями. Так называемые такие «сдерживатели» в окружении Трампа, как медиадеятели Такер Карлсон и Стив Бэннон, а также, возможно, директор Национальной разведки Тулси Хаббард и министр обороны Пит Хегсет в администрации, столкнулись с определенной критикой за то, что не поддержали успешный удар Трампа по Ирану.

Желание не враждовать с Россией преобладает в администрации больше, чем инстинкт не противодействовать Ирану силой. Этот инцидент с приостановкой поставок оружия является еще одним примером такого желания. Еще один пример — усилия специального посланника Стива Уиткоффа, который не смог убедить Путина принять предложения Трампа о прекращении огня, которые есть у Зеленского. А это смогло бы снять санкции США с российского энергетического сектора.

Далее посмотрим, как администрация продвигается в вопросе будущих продаж оружия Украине. В разговоре с Зеленским Трамп еще раз признал, что Путин наносит Украине жестокие удары своими усиленными бомбардировками. Пришло время для Соединенных Штатов продать Украине больше средств противовоздушной обороны и другого вооружения, и это продемонстрирует Путину, что его попытки захватить больше украинской земли потерпят фиаско.

Другой вопрос относительно намерений администрации заключается в том, включит ли Белый дом наконец зеленый (или хотя бы желтый) свет для того, чтобы законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против России и ее приспешников продвинулся в Сенате.

Короче говоря, усилия «сдерживателей» в администрации приостановить поставки оружия Украине провалились. Но они все еще в игре.

