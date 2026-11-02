Энн Эпплбаум: Команда Трампа полностью переписала правила игры. Одни чиновники вроде Гилфойл больше заинтересованы в коммерческих сделках, чем в безопасности. Другие и вовсе преследуют опасные цели (Фото: www.anneapplebaum.com)

В колонке для The Atlantic американская журналистка Энн Эпплбаум разбирает, как администрация Трампа вмешивается во внутреннюю политику европейских стран и продвигает ультраправых — почему это угрожает безопасности Европы

В марте этого года на ужине в Афинах Кимберли Гилфойл, занимавшая тогда пост посла США в Греции, бросила реплику, в которой филигранно переплетались надменность и открытая угроза. Как сообщают The Wall Street Journal и Financial Times, в разговоре с греческими политиками Гилфойл затронула тему кризиса в коалиции Румынии и записала на свой счет ее скорый крах. «Мы можем проделать такое с любой страной, какой захотим, — заявила она. — Можем сделать это и здесь».

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Впрочем, бесславно завершить карьеру Гилфойл пришлось совсем по другой причине. The Journal раздобыл скриншоты ее переписки с донором-республиканцем, которого она просила перечислить $100 тыс. на ее счет в American Express.

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И фигурантка дела, и ее адвокат все отрицали — в том числе и тот самый ужин, однако история со скриншотами