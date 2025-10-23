16 октября президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о встрече в Будапеште, чтобы обсудить войну России против Украины. Путин выбрал момент для телефонного звонка неслучайно — он позвонил Трампу в тот самый момент, когда президент Украины Владимир Зеленский был по пути в Вашингтон, где 17 октября должна была состояться его встреча с американским лидером.

Реклама

Ожидание новой волны переговоров с Россией, вероятно, повлияло на ход американо-украинских консультаций. Российские государственные СМИ с воодушевлением сообщили, что Зеленскому «в который раз» не удалось найти общий язык с Трампом по поводу расширения военной помощи Украине. Это самодовольное утверждение основывается на решении Трампа отложить окончательное решение о поставках Украине наступательного вооружения большой дальности, в частности крылатых ракет Tomahawk.

При этом российские медиа предпочитают умалчивать о том, что США