● Трамп сливает Украину. Белый дом подтвердил предварительную информацию Politico, что США прекратили поставки некоторого оружия в Украину. Об этом CBS News заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. По ее словам, «решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место» после обзора военной помощи Министерством обороны и поддержки других стран мира. Американский чиновник сообщил CBS News, что этот шаг был необходим из-за опасений относительно того, что военные запасы США упадут слишком низко. В Белом доме не уточнили, какое именно оружие прекратили поставлять Киеву.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в отдельном заявлении указал, что Пентагон «продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, что соответствует его цели — положить конец этой трагической войне». В то же время министерство адаптирует свой подход к достижению этой цели, «сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации».

Ранее Politico сообщило, что Пентагон временно остановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято упомянутым выше Колби еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

● Пентагон поставил под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины. Решение США приостановить поставки зенитных ракет значительно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам, написала Financial Times. Журналисты отмечают, что решение администрации Белого дома появилось через три дня после одного из крупнейших ракетно-дроновых ударов россиян по Украине, а также на фоне эскалации в течение последних месяцев. Украинский чиновник в разговоре с FT отметил, что американцы поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам чиновников, с которыми говорили журналисты, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине: десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot; десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger; неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов; более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16; противотанковых гранатометов AT4; примерно 250 реактивных снарядов GMLRS, которые запускаются установками HIMARS и M270 MLRS.

● Главное — ракеты для ПВО. Решение США прекратить поставки Украине некоторых видов оружия касается, в частности важных для фронта 155-миллиметровых боеприпасов, высокоточных ракет GMLRS к РСЗО HIMARS, а также, вероятно, ракет к системам Patriot, NASAMS и истребителей F-16, написало Defense Express.

Указанные боеприпасы передавали Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), по которой они заказывались у производителей. Фактически речь идет о приостановлении передачи большинства ракет к зенитно-ракетным комплексам, уточнили в Defense Express.

● Минобороны обратилось в Пентагон. Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали. Об этом сообщило Минобороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия.

Сейчас выясняются актуальные фактические обстоятельства поставок оружия из США. Минобороны запросило телефонный разговор с американскими коллегами для уточнения деталей, о результатах которого будет проинформировано.

● Понятно, что не понятно. Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ТГ по итогам встречи заместителя главы ведомства Марьяны Бецы с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем.

● Генсек НАТО попытался как-то успокоить, но сказал бог весть что. Генсек НАТО Марк Рютте понимает США, которым всегда надо заботиться о своих собственных интересах, но Украина также не может обойтись без различной поддержки, которую получает. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Рютте также считает, что то, чтобы Украина не проиграла в войне, также отвечает интересам США. «Европейцы тем временем усиливают помощь, они уже пообещали 35 млрд евро для Украины в этом году, поэтому когда речь идет о распределении обязанностей, это происходит, но мы не справимся без практической поддержки США», — сказал он.

● Трамп «очень честен» с украинцами? Приостановление военной помощи США усиливает беспокойство Украины, поскольку влияет на системы противовоздушной обороны и, как следствие, на способность Украины отражать усиленные российские воздушные удары, говорится в материале NYT. Хотя непонятно, сколько именно вооружения было включено в приостановление и когда это почувствуют на поле боя, сигнал очевиден: Вашингтон дистанцируется от войны. «Украина больше не является приоритетом, больше не в центре внешней политики США… По крайней мере Трамп очень честен в этом с украинцами», — сказала Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам обороны и разведки.

Сейчас, по оценкам NYT, непонятно, насколько глубоко эта пауза повлияет на Украину, которая сейчас получает оружие из Европы и развивает собственное производство.

Однако речь идет не только об остановке поставок оружия:

● Трамп не хочет иметь рычагов влияния на Путина. После возвращения Дональда Трампа к власти США не ввели никаких новых и даже смягчили старые санкции против России, из-за чего Москва получила новые возможности для закупки чипов, дроновых технологий и военных компонентов, необходимых для ведения войны против Украины, говорится в материале NYT.

Издание отметило, что это создало условия для появления новых фирм-прокладок, которые поставляют в Россию запрещенные компоненты — в частности компьютерные чипы и военную технику, которая при других условиях не попала бы к Кремлю. Торговые и корпоративные записи подтверждают, что таким образом Россия получает критические ресурсы.

Аналитик Эдвард Фишман из Колумбийского университета объяснил, что подход Трампа к экономическому влиянию заключается в том, чтобы «создать давление, получить преимущество и заключить выгодную сделку. «Но по какой-то причине в отношении России он не хочет иметь никакого рычага влияния на Путина», — отметил он.

В то же время кремлевский диктатор:

● Путин наговорил Макрону того, что тот три года не слышал. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором. Как заявили в Кремле, Путин сказал, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств» и Запад «много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия». Диктатор также заявил, что договоренности по урегулированию войны в Украине должны иметь «долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии». Еще собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам.

В Елисейском дворце подтвердили разговор президента Франции с российским диктатором. Как сообщила Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Президент Франции продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.

Последний раз Макрон говорил с Путиным в мае 2022 года.

● «Не демонстрирует готовности завершить войну». Президент Франции после разговора с российским диктатором позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщило Суспільне. Как рассказал собеседник журналистов, разговор был «конструктивным»: Макрон поделился с Зеленским деталями разговора с Путиным. И сказал украинскому коллеге, что кремлевский диктатор не демонстрирует готовности к завершению войны.

● Во время своего первого телефонного разговора более чем за три года Макрон и Путин, видимо, нашли общий язык по Ирану, однако их разногласия по поводу войны в Украине продолжаются, написала NYT.

● Кэллог не обещал Лукашенко ничего такого. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог опроверг информацию СМИ о том, что во время визита в Беларусь он пообещал диктатору Александру Лукашенко «поработать» над прекращением украинских ударов по территории России.

В соцсети Х Келлог объяснил, что цитата, приведенная в СМИ, вырвана из контекста. Он рассказал, что во время встречи с Лукашенко обсуждалось полное и безусловное прекращение огня в войне РФ против Украины. Спецпредставитель президента США также подчеркнул, что любые ограничения поведения Киева были обусловлены взаимными действиями Москвы. «Я ни разу не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня», — подчеркнул Келлог.

● Taurus возможен, но… Вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus Украине остается открытым, но на обучение военных для их использования понадобится около полугода, и об этом Берлин и Киев еще не договаривались, рассказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире Tagesschau.

Канцлер добавил, что обсуждал вопрос Taurus с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также в коалиции. Мерц подчеркнул, что Берлин больше не будет объявлять публично, какое оружие передает Украине.

● Дроны повредили завод в РФ, где производили БпЛА. В результате вчерашнего удара двух БпЛА по Ижевскому электромеханическому заводу Купол было повреждено здание первого корпуса, где производят беспилотники, сообщил российский ТГ-канал Astra, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Один дрон влетел в окно цеха 106, второй — ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар, в результате которого обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м. Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и где выпускают готовые БпЛА. После атаки работу предприятия приостановили.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта военно-промышленного комплекса российских оккупантов — завода Купол в Ижевске, изготавливающего ЗРК Тор и Оса и беспилотники. Он расположен в республике Удмуртия, в 1,3 тыс. км от украинской границы.

Такое еще:

● До 500 дронов в залпе. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что Россия не может ежедневно выпускать по 450−500 дронов, однако имеет возможность делать это время от времени. «До 500 дронов они реально могут запускать в едином залпе», — добавил он.

● Оккупанты понемногу ползут на востоке. Войска страны-агрессора России продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой и Запорожской областях, свидетельствует информация проекта DeepState. По данным аналитиков, на Покровском направлении зафиксировано продвижение оккупантов в поселках Новосергеевка, Багатырь и возле Богдановки. На Ореховском направлении оккупанты продвинулись в Каменском.

1 июля DeepState сообщил, что в июне россияне оккупировали 556 кв. км территории Украины, что стало наибольшим показателем в 2025 году. Основными для врага стали Новопавловское и Покровское направления.

● Семь месяцев и 1%. Российская оккупационная «власть» заявила, что войска РФ якобы захватили полностью всю Луганскую область Украины, однако даже российские «военкоры» опровергли это утверждение, написал Институт изучения войны (ISW). Последние признали, что оккупанты не полностью контролируют села Надежда и Новоегоровка (оба к востоку от Боровой на Харьковщине). Один из «военкоров» утверждал, что некоторые приграничные районы до сих пор остаются спорными «серыми зонами».

По оценкам ISW, в конце ноября 2024 года российские войска контролировали примерно 99% Луганской области и в течение последних семи месяцев пытались захватить последний 1% территории Луганщины.

И напоследок:

● Чернышов остался и освободился. Вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышова не отстранили от должности, — соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). А потом журналист Олег Новиков сообщил, что на счет ВАКС поступили 120 млн грн залога за вице-премьера. То есть, чиновник покидает СИЗО и может продолжать работать в правительстве.

23 июня Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год). По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Чернышов заявил, что информация о расформировании его Министерства национального единства не соответствует действительности.

И такое еще:

● Не гражданин Онуфрий. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины для митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского). СБУ установила, что тот еще в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, но не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы, но и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.