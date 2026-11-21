Трамп просто разрушит западный альянс и поставит мировую экономику на грань катастрофы — и все это исключительно во благо своих приятелей Путина и Си

После встречи Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне, которую уже успели окрестить «второй Ялтой», отдельного официального сообщения об Украине не последовало. Поначалу создавалось впечатление, что Киев и Европа легко отделались, и не стали объектом передела границ великими державами.

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Но затем Трамп позвонил европейским лидерам, собравшимся на встречу «Коалиции желающих» в поддержку Украины, и поставил под сомнение целесообразность дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны Европы. Момент примечательный.